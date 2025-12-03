EURUSD Prognose & Forex Aktuell: US-ISM Daten und PMI belasten Zinssenkungsfantasie

Das Wichtigste in Kürze US-Dienstleistungssektor bleibt robust

Kostendruck und Preisanstiege nehmen zu

Wirtschaftswachstum im Q4 solide

Um Forex Aktuell zu bewerten und eine präzisere EURUSD Prognose abzuleiten, richten sich die heutigen Marktteilnehmer auf die neuesten US-Konjunkturdaten. Um 15:00 Uhr dt. Zeit veröffentlichte die Vereinigten Staaten die ISM-Daten für November, die ein gemischtes, aber insgesamt robustes Bild des US-Dienstleistungssektors vermitteln: ISM Non-Manufacturing PMI: 52,6 (Prognose 52,0; vorher 52,4)

ISM Non-Manufacturing Preise: 65,4 (vorher 70,0)

ISM Non-Manufacturing New Orders: 52,9 (vorher 56,2)

ISM Non-Manufacturing Employment: 48,9 (vorher 48,2)

ISM Non-Manufacturing Business Activity: 54,5 (vorher 54,3) Parallel dazu signalisiert der S&P Global US Services PMI mit einem Wert von 54,1 weiterhin solides Wachstum, wenn auch auf einem Fünf-Monats-Tief. Besonders positiv fällt auf, dass neue Aufträge so stark gestiegen sind wie seit Ende 2024 nicht mehr. Unternehmen bauen zudem wieder mehr Personal auf, gestützt durch eine verbesserte wirtschaftliche Stimmung nach dem Regierungsstillstand sowie Erwartungen an eine stärkere Konjunktur und mögliche zukünftige Zinssenkungen. ► EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD Allerdings steigt der Kostendruck: Inputkosten erreichten ein Sechs-Monats-Hoch , vor allem wegen höherer Arbeitskosten und Zöllen.

Unternehmen erhöhten daraufhin schneller ihre Verkaufspreise, was wiederum die Wahrscheinlichkeit baldiger Zinssenkungen reduziert. Auswirkungen auf Forex & EURUSD Prognose Für Trader im Bereich Forex Aktuell sind diese Daten ein zweischneidiges Signal: Die robuste Dienstleistungsaktivität spricht für eine weiter stabile US-Wirtschaft.

Gleichzeitig der Anstieg bei Preisen und Kosten deutet auf anhaltenden Inflationsdruck hin – ein Faktor, der die Fed vorsichtiger machen könnte.

Zusammengenommen mit der starken Industrie deutet alles auf ein annualisiertes BIP-Wachstum von etwa 2,5 % im Q4 hin. Für die EURUSD Prognose bedeutet dies:

