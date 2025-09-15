KAFFEE Preis steigt: Arabica über 4 USD – Dürre & Real treiben Kaffee Kurs

☕ Kaffee Preis & Kaffee Kurs: Arabica durchbricht 4 USD-Marke wegen Dürre in Brasilien 📰 Einleitung Der Kaffee Preis zieht weiter an: Arabica-Kontrakte stiegen zu Wochenbeginn um fast 6 % und durchbrachen die wichtige Widerstandszone von 402–410. Erstmals seit April 2025 kletterte der Kaffee Kurs an der New Yorker Börse über 4 USD pro Pfund. Haupttreiber sind die anhaltende Dürre in Brasilien, politische Spannungen und ein stärkerer brasilianischer Real. ► Kaffee ISIN: US6289851031 | WKN: A0G9EZ | Ticker: COFFEE 📌 Key Takeaways Kaffee Preis steigt: Arabica über 4 USD/Pfund, stärkster Wert seit April 2025. Brasilien im Fokus: Dürre und widersprüchliche Wetterprognosen erhöhen Angebotsunsicherheit. Politik & Währungen: US-Strafzölle & starker Real (+14 % seit Jahresbeginn) treiben Preise zusätzlich. 🌦️ Wetterrisiken belasten Angebot Brasilien, weltgrößter Produzent von Arabica-Kaffee, kämpft seit Monaten mit extremer Dürre. Die September–November-Blüte ist dadurch massiv gefährdet. Während Climatempo kräftige Regenfälle erwartet, warnen andere Prognosen vor anhaltender Trockenheit. Die Unsicherheit bleibt hoch – und sorgt für Preisdruck. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen 🌍 Politische & wirtschaftliche Faktoren Neben Wetterextremen treiben auch geopolitische Entwicklungen den Kaffee Kurs: Die USA haben Brasilien vom Zollabbau ausgeschlossen , Kaffee-Exporte unterliegen weiterhin 50 % Gegenzöllen .

Der brasilianische Real legte seit Jahresbeginn um 14 % gegenüber dem US-Dollar zu, was Kaffee international teurer macht. 📈 Kaffee Kurs auf Mehrmonatshoch Der Kaffee Preis erreichte den höchsten Stand seit April 2025 und nähert sich den Jahreshochs von Januar. Parallel dazu zeigt sich der USDBRL-Kurs (invers dargestellt) auf dem stärksten Niveau seit Juni 2024. ✅ Fazit Die Kombination aus anhaltender Dürre in Brasilien, geopolitischen Spannungen und einem starken Real treibt den Kaffee Preis auf Mehrmonatshochs. Solange Unsicherheiten beim Wetter bestehen und politische Belastungen anhalten, bleibt der Kaffee Kurs anfällig für weitere Ausschläge nach oben – ein Szenario, das Händler und Investoren genau beobachten sollten. Kaffee Chart (D1) Quelle: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.