Coffee Prognose & Coffee Preis aktuell Die aktuellen Arabica Futures (ICE Coffee) verlieren heute fast 3 % im Zuge von Gewinnmitnahmen und Long-Liquidationen. Damit testet der Coffee Preis die wichtige Unterstützung an der EMA50 (H1-Chart, orange Linie). ►Coffee WKN: A3G8J3 | ISIN: JE00BN7KB557 | Ticker: COFF Produktionsprognose 2025/26 Das Analysehaus StoneX hat seine Coffee Prognose für die brasilianische Ernte 2025/26 deutlich gesenkt: Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Gesamternte: 62,3 Mio. Säcke (–3,4 % zur vorherigen Schätzung, –5,4 % im Jahresvergleich)

Arabica: 36,5 Mio. Säcke (–18,4 % im Jahresvergleich) – schwache Erträge belasten

Robusta: Rekordhoch von 25,8 Mio. Säcken (+21,9 % im Jahresvergleich) dank Bewässerung und günstiger Wetterbedingungen Im Vorjahr hatte Dürre die Arabica-Erträge stark reduziert, während Robusta durch intensive Bewässerung und Flächenausweitung profitieren konnte. Ausblick: Coffee Prognose für 2026/27 StoneX rechnet jedoch mit einer Erholung: Arabica: Erste Blütephase startet in etwa einem Monat. Die Regenfälle zwischen November und März haben die Bäume regeneriert, was die Chancen für eine bessere Ernte 2026/27 erhöht.

Frostschäden: In Minas Gerais nur begrenzt (ca. 400.000 Säcke).

Robusta: Bleibt stark mit hohem Produktionspotenzial auch im kommenden Jahr. COFFEE (H1 interval) Coffee loses almost 3% today, testing the important support from EMA50 (orange line). Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Fazit zur Coffee Prognose Die aktuelle Coffee Prognose zeigt eine klare Schwäche bei Arabica, während Robusta weiter glänzt. Kurzfristig bleibt der Coffee Preis unter Druck, mittelfristig könnte aber eine Erholung einsetzen – vor allem, wenn die Ernte 2026/27 besser ausfällt als in diesem Jahr. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.