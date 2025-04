Kaffeepreise erreichen Monatshoch aufgrund von Ernteängsten in Brasilien

Die Kaffeepreise sind auf den höchsten Stand seit einem Monat gestiegen, was auf wachsende Sorgen um die Ernten in Brasilien zurückzuführen ist. Die jüngsten geringen Niederschläge in dem Land haben die Produktionsaussichten für Arabica-Bohnen erheblich getrübt. Die Rabobank, ein wichtiges Finanzinstitut, das Analysen für Agrarrohstoffmärkte erstellt, gab in einem Bericht am vergangenen Dienstag bekannt, dass die Arabica-Produktion Brasiliens für die Saison 2025/26 voraussichtlich um 13,6 % gegenüber dem Vorjahr auf 38,1 Millionen Säcke zurückgehen wird. Die anhaltenden Auswirkungen des El Niño vom letzten Jahr spielen weiterhin eine Rolle. Die Robusta-Produktion dürfte jedoch mit 24,7 Millionen Säcken einen Rekordwert erreichen, was einem Anstieg von 7,3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Der Aufwärtsdruck wird durch die deutliche Schwäche des US-Dollars noch verstärkt. Der Dollar verzeichnet breit angelegte Verluste, auch gegenüber dem brasilianischen Real, was die Exportaussichten trübt. Die neuesten verfügbaren Daten von Cecafe für März zeigen, dass die Rohkaffeeexporte Brasiliens im Vergleich zum Vorjahr um 26 % auf knapp 3 Millionen Säcke zurückgegangen sind. Interessanterweise zeigen die jüngsten Handelsaktivitäten einen deutlichen Rückgang der offenen Positionen und Nettopositionen in Kaffee-Futures. Dieser Rückgang ist in erster Linie auf die Auflösung von Long-Positionen zurückzuführen. Zwar ist die Liquidität noch weit von den extrem geringen Niveaus des Kakaomarktes entfernt, doch könnten weitere Rückgänge der offenen Positionen, selbst durch die Auflösung von Long-Positionen, die Kaffeepreise weiter in die Höhe treiben. Die Long-Positionen in Kaffee gehen deutlich zurück, während die Short-Positionen auf einem extrem niedrigen Niveau bleiben. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB Die Kaffeepreise testen derzeit die Marke von 400 Cent pro Pfund, ihrem höchsten Stand seit einem Monat. Seit Dezember ist eine klare Korrelation zwischen dem brasilianischen Real und den Kaffeepreisen zu beobachten. Angesichts der angespannten Versorgungslage sorgen die rückläufigen Exportaussichten für einen starken Aufwärtsimpuls für Kaffee. Umgekehrt ist ein Rückzug spekulativer Trader aus dem Markt erkennbar. Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

