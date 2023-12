Kakao an der Spitze der Rohstoff-Rangliste 2023

Auf dem Rohstoffmarkt dominierten 2023 die sogenannten "Soft Commodities". Kakao, Kaffee und bis zu einem gewissen Punkt auch Zucker haben sich sehr gut entwickelt. Dies war eine Folge der Wetterbedingungen sowie von Produktionsproblemen und nicht unbedingt auf eine übermäßige Nachfrage zurückzuführen. Auch Gold entwickelte sich anständig, aber seine Renditen blieben deutlich hinter denen der "Soft Commodities" zurück. Dennoch kletterte Gold in diesem Jahr auf neue Rekordhöhen und ist auf dem besten Weg, 2023 über 2.000 $ pro Unze zu liegen. Der Ölpreis hingegen wird das Jahr mehr oder weniger unverändert beenden.

Nickel und Palladium waren klare Underperformer, was hauptsächlich auf die schwache Nachfrage der Automobilindustrie zurückzuführen ist. Erdgas büßte zuvor erzielte Gewinne ein, was auf übermäßige Lagerbestände und ein geringeres Risiko im Zusammenhang mit ausbleibenden Lieferungen aus Russland zurückzuführen ist. Getreide entwickelte sich ebenfalls schlecht, was mit der immer noch hohen Produktion und der begrenzten Nachfrage aus China zusammenhing.

Quelle: XTB

Cocoa

Der Kakaomarkt hat ein phänomenales Jahr hinter sich, aber nicht wegen einer übermäßigen Nachfrage, sondern wegen erheblicher Versorgungsprobleme. Krankheiten und ungünstige Witterungsbedingungen haben zu Problemen bei den Lieferungen an die Häfen in den westafrikanischen Ländern geführt, und dieser Trend wird sich voraussichtlich auch für den Rest der Saison 2023/2024 fortsetzen. Im ersten Quartal dieser Saison (das im vierten Kalenderquartal endet) wird mit einem Rückgang der Lieferungen an die Häfen der Elfenbeinküste um etwa 30 % gerechnet. Es ist erwähnenswert, dass auf die westafrikanischen Länder 70 % der weltweiten Kakaoproduktion entfallen. Trotzdem hält sich die Nachfrage gut und erholt sich nach dem COVID-bedingten Rückgang. Auch wenn der derzeitige Preis überhöht erscheinen mag, ist zu beachten, dass höhere Preise nicht zu einem deutlichen Anstieg der Investitionen in neue Plantagen führen, da der Preis für die Landwirte nach wie vor niedrig ist und oft nahe an den Produktionskosten liegt, die zwischen 1500 und 2000 USD pro Tonne liegen. Bei einem aktuellen Preis von über 4000 USD pro Tonne liegt der Betrag, den die Landwirte in Ghana erhalten, immer noch unter 2000 USD pro Tonne.

Quelle: xStation5

Nickel

Während das Jahr 2022 auf dem Nickelmarkt aufgrund der russischen Aggression in der Ukraine und der Unsicherheiten in China turbulent war, folgte der Rohstoff im Jahr 2023 einem Abwärtstrend. Letztendlich stellte sich heraus, dass es keine Versorgungsprobleme in Russland gab, und außerdem stieg die Produktion in Indonesien in der ersten Jahreshälfte um über 30 %. Außerdem führte die geringere Nachfrage aus dem Bereich der Elektrofahrzeuge zu einem Überangebot. Für das kommende Jahr wird mit einem anhaltenden Überangebot gerechnet, und ab 2025 wird mit einem Anstieg der Nachfrage gerechnet, der vor allem auf den Sektor der Elektrofahrzeuge zurückzuführen ist. Für das nächste Jahr wird mit einem Überangebot von 240.000 Tonnen gerechnet. Eine signifikante Korrelation mit Zink könnte jedoch darauf hindeuten, dass der Preisrückgang auf den niedrigsten Stand seit 2021 übertrieben war.

Quelle: xStation5 von XTB

HANDELN beim TESTSIEGER 2023: