Kakao steigt um über 4,6 % auf den höchsten Stand seit April Kakao legte weiter stark zu, nachdem Maxar Technologies in seinem Wetterbericht darauf hingewiesen hatte, dass die aktuelle Dürre in Westafrika die Entwicklung der Ernte in der Zwischensaison ab April negativ beeinflussen würde. Der Beginn der saisonalen Harmattan-Winde, die trockene Luft mit sich bringen, könnte die Ernteaussichten für die zweite Jahreshälfte weiter verschlechtern. Trotz höherer Kakaolieferungen an die Häfen der Elfenbeinküste im Vergleich zum Vorjahr bleiben die Börsenbestände mit unter 1,5 Millionen Säcken auf einem 20-Jahres-Tief. Die Lieferungen in der Woche vom 2. bis 8. Dezember beliefen sich auf 85.000 Tonnen, den niedrigsten Stand seit Ende Oktober. Die Lieferungen seit Jahresbeginn belaufen sich auf 819.000 Tonnen, verglichen mit 610.000 Tonnen im Vorjahr. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die Kakaopreise stiegen heute um weitere 4,6 % und durchbrachen erstmals die 10.000-Dollar-Marke und den lokalen Höchststand von Mitte Juni. Mit 10.295 Dollar wurde der höchste Stand seit dem 29. April erreicht. Wenn der Preis über 10.000 Dollar bleibt, ist dies der höchste Schlusskurs seit Mitte Juni. Quelle: xStation5 von XTB

