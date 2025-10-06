Kakao Kurs & Kakao Preis: Erholung nach 20-Monats-Tief – Angebot in Westafrika stabilisiert sich

Kakao Kurs erholt sich: +2 % nach Erreichen eines 20-Monats-Tiefs.

Das Wichtigste in Kürze Kakao Kurs erholt sich: +2 % nach Erreichen eines 20-Monats-Tiefs.

Westafrika stabilisiert Angebot: Prognose eines Überschusses von rund 186.000 Tonnen laut Bloomberg-Umfrage.

Technische Erholung: RSI signalisiert überverkaufte Marktbedingungen – potenzieller Wendepunkt möglich.

🍫 Kakao Kurs & Kakao Preis: Erholung nach 4 Tagen im Minus – Unterstützungszone bei EMA200 💬 Einleitung Der Kakao Kurs zeigt heute eine deutliche Erholung, nachdem er zuvor vier Handelstage in Folge Verluste verzeichnet hatte.

Die Preise für Kakao-Futures (COCOA) finden Unterstützung an der 200-Wochen-EMA (Exponential Moving Average) – ein technischer Bereich, der bereits in der Vergangenheit als starke Unterstützungszone fungierte.

Trotz der heutigen Gegenbewegung bleibt der Kakao Preis unter Druck, da sich die Angebotslage in Westafrika verbessert und Analysten mit einem Überschuss in der kommenden Saison rechnen. 🔑 Key Takeaways 📈 Kakao Kurs erholt sich: +2 % nach Erreichen eines 20-Monats-Tiefs.

🌍 Westafrika stabilisiert Angebot: Prognose eines Überschusses von rund 186.000 Tonnen laut Bloomberg-Umfrage.

⚙️ Technische Erholung: RSI signalisiert überverkaufte Marktbedingungen – potenzieller Wendepunkt möglich. 📊 Aktuelle Entwicklung beim Kakao Preis Die Kakao-Futures an der Londoner Börse konnten sich heute von einem 20-Monats-Tief erholen und notieren aktuell rund 2 % im Plus. Unterstützung findet der Kurs an der EMA200 auf Wochenbasis , was kurzfristig für Stabilität sorgt.

Nach acht Wochen Abwärtstrend deutet sich damit erstmals eine technische Gegenbewegung an.

Dennoch bleibt die Stimmung vorsichtig, da die Marktstruktur weiterhin bärisch geprägt ist. 🌱 Fundamentale Faktoren: Angebotserholung in Westafrika Laut einer Bloomberg-Umfrage deuten bessere Wetterbedingungen und verstärkte Investitionen lokaler Bauern in größere Ernten auf eine Entspannung der Versorgungslage hin. Erwarteter Kakao-Überschuss : rund 186.000 Tonnen für die kommende Saison.

Die wichtigsten Anbauländer Elfenbeinküste und Ghana profitieren von stabileren klimatischen Bedingungen, was mittelfristig Preisaufwärtsdruck begrenzt.

📉 Langfristig könnte dies den Kakao Preis weiter unter Druck setzen, sollte die Produktion stärker zulegen als die Nachfrage. ⚙️ Technische Analyse: Überverkaufte Zone erreicht Die technischen Indikatoren deuten auf eine mögliche Trendwendephase hin: Der RSI (Relative-Stärke-Index) befindet sich im überverkauften Bereich , was auf eine kurzfristige Erholung hindeutet.

Die EMA200 (schwarze Linie) dient als entscheidende Unterstützung im Wochenchart.

Ein nachhaltiger Ausbruch über den Bereich von 2.900–3.000 USD wäre ein positives Signal für eine Trendstabilisierung. 🧠 Fazit: Kakao Kurs & Kakao Preis im Fokus Die heutige Erholung beim Kakao Kurs könnte ein erstes technisches Lebenszeichen nach wochenlangen Verlusten sein.

Kurzfristig bietet die EMA200-Unterstützung Halt, langfristig bleibt der Ausblick vom Angebot geprägt.

Solange sich die Wetterbedingungen in Westafrika weiter verbessern, dürfte der Kakao Preis gedämpft bleiben – ein nachhaltiger Aufwärtstrend hängt somit von einer Nachfragebelebung oder Produktionsverzögerungen ab. Kakao Chart (W1) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. XTB: SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.