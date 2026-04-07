Kakao Preis bricht ein – Gründe für den starken Rückgang

Kakao Preis fällt deutlich – Markt unter Druck 🍫📉

Die Börse aktuell zeigt eine deutliche Bewegung im Rohstoffmarkt: Der Kakao Preis ist massiv eingebrochen und notiert aktuell bei rund 3.000 USD pro Tonne. Damit liegt er nicht nur deutlich unter den Niveaus der letzten Monate, sondern auch weit entfernt von den Rekordständen aus dem Jahr 2024.

Die Kombination aus verbesserten Angebotsaussichten und schwacher Nachfrage sorgt derzeit für starken Druck auf den Markt.

► Kakao ISIN: XC0005705816 | WKN: 570581 | Ticker: COCOA

🔑 Key Takeaways

Kakao Preis fällt unter 3.000 USD je Tonne

Bessere Ernten in Westafrika erhöhen das Angebot

Nachfrage bleibt schwach trotz sinkender Preise

Angebot steigt: Bessere Ernten drücken den Kakao Preis

Ein zentraler Faktor für die Entwicklung an der Börse aktuell ist die Angebotsseite:

Westafrika meldet bessere Ernten als erwartet

Defizitprognosen für 2025/26 wurden nach unten korrigiert

Mehr Angebot trifft auf einen bereits angespannten Markt

👉 Ergebnis:

Der Kakao Preis gerät massiv unter Druck, insbesondere im Futures-Handel.

Nachfrage schwächelt: Konsum bleibt zurückhaltend 📊

Neben dem Angebot spielt die Nachfrage eine entscheidende Rolle:

Hersteller haben Rezepturen angepasst (weniger Kakao)

Hohe Preise führten zuvor zu Nachfragerückgang

Inflation belastet Konsumenten zusätzlich

👉 Wichtig:

Selbst fallende Rohstoffpreise führen aktuell nicht sofort zu günstigeren Schokoladenpreisen, da viele Unternehmen langfristige Verträge zu höheren Preisen abgeschlossen haben.

Wetterrisiken bleiben ein Unsicherheitsfaktor

Trotz der aktuellen Schwäche beim Kakao Preis bleibt das Wetter ein entscheidender Treiber:

Zu wenig Regen in wichtigen Regionen der Elfenbeinküste

Bodenfeuchtigkeit sinkt in zentralen Anbaugebieten

Risiko für schwächere Mid-Crop-Ernte (Mai–August)

👉 Fazit für den Markt:

Sollte die Trockenheit anhalten, könnte das Angebot erneut unter Druck geraten – mit potenziell steigenden Preisen.

Verzögerte Wirkung auf Verbraucherpreise

Ein wichtiger Punkt für Konsumenten:

Kakao wird günstiger

Schokolade bleibt teuer

Grund:

langfristige Lieferverträge

Produktionsanpassungen kosten Zeit

👉 Kurzfristig ist daher keine deutliche Entlastung für Verbraucher zu erwarten.

Fazit: Börse aktuell zeigt schwachen Kakao Preis mit Unsicherheiten

Die Börse aktuell signalisiert aktuell klaren Abwärtsdruck beim Kakao Preis – ausgelöst durch bessere Ernten und schwache Nachfrage.

👉 Dennoch bleibt das Bild gemischt:

kurzfristig: Preis unter Druck

mittelfristig: Wetter als entscheidender Risikofaktor

Sollten sich die Wetterbedingungen verschlechtern, könnte der Markt schnell drehen. Bis dahin dominiert jedoch das Überangebot die Preisentwicklung.