Kakao Preis bricht ein – Gründe für den starken Rückgang

- Kakao Preis fällt unter 3.000 USD je Tonne
- Bessere Ernten in Westafrika erhöhen das Angebot
- Nachfrage bleibt schwach trotz sinkender Preise
- Kakao Preis fällt unter 3.000 USD je Tonne
- Bessere Ernten in Westafrika erhöhen das Angebot
- Nachfrage bleibt schwach trotz sinkender Preise
Kakao Preis fällt deutlich – Markt unter Druck 🍫📉
Die Börse aktuell zeigt eine deutliche Bewegung im Rohstoffmarkt: Der Kakao Preis ist massiv eingebrochen und notiert aktuell bei rund 3.000 USD pro Tonne. Damit liegt er nicht nur deutlich unter den Niveaus der letzten Monate, sondern auch weit entfernt von den Rekordständen aus dem Jahr 2024.
Die Kombination aus verbesserten Angebotsaussichten und schwacher Nachfrage sorgt derzeit für starken Druck auf den Markt.
► Kakao ISIN: XC0005705816 | WKN: 570581 | Ticker: COCOA
🔑 Key Takeaways
- Kakao Preis fällt unter 3.000 USD je Tonne
- Bessere Ernten in Westafrika erhöhen das Angebot
- Nachfrage bleibt schwach trotz sinkender Preise
Angebot steigt: Bessere Ernten drücken den Kakao Preis
Ein zentraler Faktor für die Entwicklung an der Börse aktuell ist die Angebotsseite:
- Westafrika meldet bessere Ernten als erwartet
- Defizitprognosen für 2025/26 wurden nach unten korrigiert
- Mehr Angebot trifft auf einen bereits angespannten Markt
👉 Ergebnis:
Der Kakao Preis gerät massiv unter Druck, insbesondere im Futures-Handel.
Nachfrage schwächelt: Konsum bleibt zurückhaltend 📊
Neben dem Angebot spielt die Nachfrage eine entscheidende Rolle:
- Hersteller haben Rezepturen angepasst (weniger Kakao)
- Hohe Preise führten zuvor zu Nachfragerückgang
- Inflation belastet Konsumenten zusätzlich
👉 Wichtig:
Selbst fallende Rohstoffpreise führen aktuell nicht sofort zu günstigeren Schokoladenpreisen, da viele Unternehmen langfristige Verträge zu höheren Preisen abgeschlossen haben.
Wetterrisiken bleiben ein Unsicherheitsfaktor
Trotz der aktuellen Schwäche beim Kakao Preis bleibt das Wetter ein entscheidender Treiber:
- Zu wenig Regen in wichtigen Regionen der Elfenbeinküste
- Bodenfeuchtigkeit sinkt in zentralen Anbaugebieten
- Risiko für schwächere Mid-Crop-Ernte (Mai–August)
👉 Fazit für den Markt:
Sollte die Trockenheit anhalten, könnte das Angebot erneut unter Druck geraten – mit potenziell steigenden Preisen.
Verzögerte Wirkung auf Verbraucherpreise
Ein wichtiger Punkt für Konsumenten:
- Kakao wird günstiger
- Schokolade bleibt teuer
Grund:
- langfristige Lieferverträge
- Produktionsanpassungen kosten Zeit
👉 Kurzfristig ist daher keine deutliche Entlastung für Verbraucher zu erwarten.
Fazit: Börse aktuell zeigt schwachen Kakao Preis mit Unsicherheiten
Die Börse aktuell signalisiert aktuell klaren Abwärtsdruck beim Kakao Preis – ausgelöst durch bessere Ernten und schwache Nachfrage.
👉 Dennoch bleibt das Bild gemischt:
- kurzfristig: Preis unter Druck
- mittelfristig: Wetter als entscheidender Risikofaktor
Sollten sich die Wetterbedingungen verschlechtern, könnte der Markt schnell drehen. Bis dahin dominiert jedoch das Überangebot die Preisentwicklung.
Kakao Chart (H1) Chartanalyse
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 07.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
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