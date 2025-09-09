KAKAO-Preis & KAKAO Prognose: Erholung nach Rücksetzer – droht der Fall auf 6.500 USD?

🍫 KAKAO-Preis & KAKAO Prognose: Preise erholen sich nach starkem Rücksetzer 📌 Key Takeaways KAKAO-Preis: Futures steigen heute um +2 % auf rund 7.300 USD, nach einem Rückgang auf etwa 7.100 USD. Technische Lage: Wichtige Unterstützung liegt bei der 50-Tage-EMA nahe 7.200 USD – ein Rückfall könnte den Kurs auf 6.500 USD drücken. KAKAO Prognose: Spekulanten setzen zunehmend auf fallende Preise, während große Handelsunternehmen wie Mondelez von einer besseren Ernte ausgehen. 📰 Einleitung Der KAKAO-Preis steht aktuell wieder im Fokus an den Rohstoffmärkten. Nach einem starken Abverkauf, der die Preise auf rund 7.100 USD pro Tonne drückte, zeigen sich heute Erholungsbewegungen. Die Futures auf Kakao, die an der ICE-Börse gehandelt werden, steigen um über 2 %. Doch wie nachhaltig ist dieser Aufschwung wirklich? Unsere KAKAO Prognose gibt einen Überblick. 📈 KAKAO-Preis: Technische Analyse Der Markt erholte sich nach einem Test der technischen Unterstützung bei 7.100 USD.

Aktuell notieren die KAKAO-Futures bei ca. 7.300 USD .

Fällt der Kurs erneut unter die 50-Tage-EMA (~7.200 USD), könnte ein Rückgang auf 6.500 USD pro Tonne folgen. 📊 Marktstimmung & Positionierung COT-Daten zeigen: Große Spekulanten bauen ihre Short-Positionen (Wetten auf fallende Kurse) aus.

Kommerzielle Marktteilnehmer reduzieren ihre Verkäufe nur leicht.

Dies deutet auf gemischte Erwartungen hin – während einige auf weiter fallende Preise setzen, bleiben andere vorsichtig optimistisch. 🌱 Fundamentale KAKAO Prognose: Blick auf die Ernte Unternehmen wie Mondelez erwarten, dass die kommende Erntesaison für eine Entspannung von Angebot und Nachfrage sorgen könnte.

Eine bessere Versorgung mit Kakao könnte mittelfristig den Preisdruck nach unten verstärken. ✅ Fazit Der KAKAO-Preis zeigt aktuell eine kleine Erholung, bleibt aber unter Druck. Aus technischer Sicht ist die Marke von 7.200 USD (50-Tage-EMA) entscheidend: Ein nachhaltiger Bruch nach unten könnte den Weg Richtung 6.500 USD freimachen. Die KAKAO Prognose hängt stark von der kommenden Ernte ab – positive Erträge könnten den Markt stabilisieren, während spekulative Short-Positionen kurzfristig für Schwankungen sorgen. KAKAO Chart (H1) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

