Kakao Preis stabil bei 5.800 USD – Trendwende oder neue Talfahrt? Aktuelle Analyse zum Kakao Kurs 📊

🍫 Kakao Preis stabilisiert sich – Trendwende oder Ruhe vor dem nächsten Einbruch? 📉
Der Kakao Preis zeigt sich erstaunlich widerstandsfähig: Seit drei Sitzungen hält sich der Kurs stabil bei rund 5.800 USD pro Tonne, obwohl weltweit negative Verarbeitungsdaten veröffentlicht werden – insbesondere aus Malaysia, Brasilien und vermutlich morgen auch aus Europa und Asien.
Die entscheidende Frage lautet nun: Hat der Kakao Kurs seinen Boden erreicht, oder droht die nächste Abwärtswelle?
🚀 Key Takeaways
-
Asiatische Nachfrage bricht ein: Malaysia meldet ein Minus von 35 % bei der Kakaoverarbeitung – ein Warnsignal für ganz Asien.
-
Globale Schwäche: Auch Europa und Nordamerika verzeichnen deutliche Rückgänge, die Margen vieler Hersteller sind negativ.
-
Kakao Preis zeigt Stärke: Trotz der Nachfrageschwäche stabilisiert sich der Kurs – unterstützt durch knappe Ernten und technische Faktoren.
🇲🇾 Malaysia als Frühindikator für Asiens Kakao-Krise 📉
Die aktuellen Zahlen des Malaysian Cocoa Board zeigen das Ausmaß der Nachfragezerstörung:
-
Q3 2025: Kakaoverarbeitung − 35 % YoY auf 60.780 Tonnen
-
Quartalsvergleich: − 13 % ggü. Q2 2025
-
Januar–September: 215.169 Tonnen (− 24 % YoY)
Damit erreicht Malaysia das schwächste dritte Quartal seit Jahren – ein klares Alarmsignal für ganz Asien, das in den letzten Jahren ein Wachstumstreiber für die Schokoladennachfrage war.
🇧🇷 Brasilien: Nachfrageeinbruch durch hohe Preise 🇧🇷
Auch Brasilien kämpft mit schwacher Nachfrage:
-
Q3 2025: − 17 % YoY auf 40.100 Tonnen
-
Januar–September: − 15 % YoY auf 144.000 Tonnen
Die Gründe: extrem hohe Bohnenpreise, geringe Nachfrage nach Kakaobutter und stark geschrumpfte Margen. Viele Produzenten arbeiten inzwischen unterhalb der Rentabilitätsgrenze.
🇪🇺 Europa im Fokus: Tiefster Nachfragerückgang seit einem Jahrzehnt ⚠️
Am 16. Oktober veröffentlicht die European Cocoa Association (ECA) die offiziellen Zahlen – die Erwartungen sind eindeutig negativ:
-
Prognose Q3 2025: Niedrigstes drittes Quartal seit über 10 Jahren
-
Deutschland: Verarbeitung − 17 % YoY
-
Q2 2025: − 7,2 % YoY auf 331.762 Tonnen
Einige Verarbeiter, wie das Hanseatische Chocoladen Kontor, haben den Betrieb bereits eingestellt.
Die Margen der Industrie sind durch gefallene Kakaobutterpreise (−75 % seit Jahresbeginn) und teure Bohnen stark negativ – viele Fabriken drosseln daher ihre Produktion.
🇺🇸 Nordamerika: Drittes Standbein der Schwäche 🏭
Auch in den USA läuft es nicht besser:
-
Q2 2025: Verarbeitung − 2,8 % YoY auf 101.865 Tonnen
-
Absatz: Schokoladenverkäufe zuletzt zweistellig rückläufig
-
Beispiel Hershey: − 18 % Volumen bei nur + 3 % Preissteigerung
Die Erwartungen für Q3 deuten auf das schwächste Quartal der letzten zwei Jahre hin.
💡 Warum der Kakao Kurs trotzdem stabil bleibt 🟤
Trotz katastrophaler Nachfragedaten hält sich der Kakao Preis bei rund 5.800–5.900 USD/Tonne. Dafür gibt es mehrere Gründe:
1️⃣ Knappes Angebot
-
Nigeria: Erwarteter Produktionsrückgang um 11 % YoY auf 305.000 Tonnen
-
Côte d’Ivoire: Schwache Anfangslieferungen zur neuen Saison
-
Der prognostizierte globale Überschuss von 186.000 Tonnen ist gering – nach drei Jahren mit Defiziten.
2️⃣ Überverkaufte Terminmärkte
-
Laut Citi und Société Générale ist Kakao „extrem überverkauft“.
-
Spekulanten im Londoner Markt erstmals seit 2022 wieder netto short.
3️⃣ Technische Unterstützung bei 6.000 USD
-
Der 6.000 USD-Bereich dient als psychologische Unterstützung.
-
Seit dem Hoch im Dezember 2024 (12.906 USD) fiel der Preis bereits um 54 %.
4️⃣ Saisonale Effekte
-
In Westafrika läuft derzeit die Haupternte.
-
Ghana und Côte d’Ivoire haben die Erzeugerpreise erhöht, was Verkäufe ankurbelt und den Markt stabilisiert.
-
Historisch folgt im Oktober häufig eine Preisrallye um 10–20 %.
🔄 Marktstruktur: Von Backwardation zu Contango 📊
Erstmals seit Monaten befindet sich der Kakaomarkt wieder in Contango – der Preis für spätere Liefertermine liegt also leicht über dem aktuellen Kurs.
Das deutet auf eine Normalisierung der Marktstruktur hin und könnte signalisieren, dass der Kakao Preis seinen Boden gefunden hat.
🧭 Fazit: Kakao Preis stabil – aber Unsicherheit bleibt 🍫
Der Kakao Kurs hält sich trotz globaler Nachfrageschwäche bemerkenswert gut.
Während schwache Verarbeitungsdaten kurzfristig belasten, sorgen begrenzte Angebotsmengen, saisonale Faktoren und technische Unterstützung für Stabilität.
Kurzfristig ist eine Volatilität zwischen 5.500 und 6.000 USD wahrscheinlich.
Langfristig hängt die Entwicklung davon ab, ob sich die Nachfrage nach Schokolade wieder erholt und die Ernten in Westafrika stabil bleiben.
Kakao Chart (D1)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
