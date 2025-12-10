Das Wichtigste in Kürze Kakao Preis +25 % in zwei Wochen

Neue Prognosen stützen Markt

Fundamentale Stärke

Der Kakao Preis setzt seine beeindruckende Rally der letzten zwei Wochen fort. Mit einem Tagesanstieg von über 6 % und einem Gesamtplus von über 25 % seit dem 25. November erreicht Kakao den höchsten Stand seit rund vier Wochen. Die Kombination aus sinkenden globalen Produktionsprognosen, rückläufigen Lagerbeständen und einer bevorstehenden Indexaufnahme hat die Stimmung massiv verbessert. Diese Rohstoff News erklären, warum der Markt plötzlich wieder deutlich bullischer ist. ► Kakao WKN: 570581 | ISIN: XC0005705816 | Ticker: COCOA ⭐ Key Takeaways Kakao Preis +25 % in zwei Wochen: Markt bricht über 6.000 USD und wichtige technische Widerstände. Neue Prognosen stützen Markt: ICCO, Rabobank & ING rechnen mit deutlich kleinerem Überschuss. Fundamentale Stärke: Schrumpfende Lagerbestände, starke Indexnachfrage & niedrigere Zufuhren aus Côte d’Ivoire. 📈 Kakao Preis setzt Rally fort – Technischer Ausbruch über 6.000 USD 🚀 Der Kakao-Markt zeigt außergewöhnliche Stärke: +6 % heute , +25 % seit 25. November

Test des 5.000-USD-Niveaus , danach sprunghaft über 6.000 USD

Kurs erreicht ca. 6.350 USD (75-Perioden-Durchschnitt)

Höchster Stand seit 4 Wochen

Wichtiger technischer Meilenstein:

→ Durchbruch über die größte Korrekturzone seit dem Abwärtstrend im August ➡️ Der Markt signalisiert einen möglichen Trendwechsel. 🌍 Neue Prognosen: Kakao-Überschuss schrumpft stark – Markt dreht bullisch 📉➡️📈 Mehrere große Institutionen revidierten ihre Erwartungen: 📉 ICCO-Prognose (28. November): Globaler Überschuss 24/25:

49.000 t (vorher: 142.000 t)

Produktion 24/25:

4,69 Mio. t (vorher: 4,84 Mio. t) → Deutlich knapperes Angebot als erwartet. 📉 Rabobank-Prognose 25/26: Überschuss: 250.000 t (vorher 328.000 t) 📉 ING-Prognose 25/26: Überschuss nur 175.000 t

→ Noch knappere Sicht als Rabobank ➡️ Das Narrativ der Überversorgung bricht zunehmend weg. ⚙️ Technische & fundamentale Faktoren treiben den Kakao Preis weiter an ⚡ 🧮 BCOM-Indexaufnahme – potenzielle 2 Milliarden USD Zuflüsse Ab Januar wird NY Cocoa in den Bloomberg Commodity Index (BCOM) aufgenommen. Citigroup schätzt bis zu 2 Mrd. USD an Käufen

→ Passives Kapital könnte die Rally verstärken. 📉 Lagerbestände sinken deutlich Von der ICE überwachtes Inventar in den USA fällt auf 9-Monats-Tief:

1.672.131 Bags Kleinere Lagerbestände = bullischer Preistreiber. Côte d’Ivoire: Weniger Ankünfte im Hafen Ankünfte bis 7. Dezember: 804.288 Tonnen

–1,8 % gegenüber Vorjahr

Trotz eines jüngsten Anstiegstrends bleiben die Mengen unter Vorjahresniveau ➡️ Bedeutend, da Côte d’Ivoire weltweit größter Produzent ist. 🧾 Fazit: Kakao Preis erhält kräftigen Rückenwind – Rally könnte weitergehen Die Kombination aus: deutlich reduzierten globalen Überschussprognosen

sinkenden Lagerbeständen

fundamentaler Unterstützung aus Westafrika

