Das Wichtigste in Kürze Kakao Preis korrigiert stark

Angebotslage entspannt sich

Staatliche Eingriffe in Côte d’Ivoire

Rohstoff News: Kakao Preis rutscht deutlich ab 📉🍫 Der Kakao Preis befindet sich aktuell in einer spürbaren Korrekturphase, nachdem er Ende November und Anfang Dezember kräftig gestiegen war. Die vorherige Rally wurde von Sorgen über ein knappes Angebot und unsichere Ernteaussichten getragen. Nun dreht sich das Bild: Verbesserte Produktionsprognosen und staatliche Eingriffe in Westafrika sorgen für neuen Druck. Diese Entwicklung steht im Zentrum der aktuellen Rohstoff News. ► Kakao WKN: 570581 | ISIN: XC0005705816 | Ticker: COCOA Key Takeaways 🔑 Kakao Preis korrigiert stark, notiert nur noch rund halb so hoch wie im Dezember 2024. Angebotslage entspannt sich: Bessere Ernten in Afrika und steigende Produktion in Lateinamerika. Staatliche Eingriffe in Côte d’Ivoire könnten mittelfristig zusätzliches Angebot auf den Markt bringen. Fundamentale Lage: Angebotswende belastet den Kakao Preis 🌍📦 Der Kakao Markt erlebt derzeit einen klaren Stimmungsumschwung. Während im Vorjahr massive Ernteausfälle in afrikanischen Anbauländern befürchtet wurden, haben sich die Aussichten inzwischen deutlich verbessert: Afrika : Erntebedingungen haben sich stabilisiert

Lateinamerika : Produktionsprognosen steigen schnell

Ecuador könnte bereits im kommenden Jahr Ghana als zweitgrößten Produzenten ablösen

Elfenbeinküste bleibt zwar führend, verzeichnet jedoch erstmals wieder einen Angebotsüberschuss gegenüber der Vorsaison Die schwachen Lieferzahlen zu Saisonbeginn waren vor allem logistischen Problemen geschuldet und nicht mangelnder Produktion. Côte d’Ivoire greift ein: Staatliche Käufe verändern den Markt 🏛️🍫 Ein zentrales Thema der Rohstoff News zu Wochenbeginn ist die Entscheidung der Regierung von Côte d’Ivoire: Die Regulierungsbehörde Le Conseil du Café-Cacao (CCC) darf rund 200.000 Tonnen Kakao von Bauern aufkaufen

Ziel: Rettung lokaler Exporteure, die wegen fallender Preise drohten, ihre teureren Terminkontrakte nicht erfüllen zu können Diese Maßnahme soll: Häfen entlasten

eine Insolvenzwelle unter Exporteuren verhindern 👉 Allerdings muss die CCC die aufgekauften Bohnen später am Weltmarkt verkaufen, was perspektivisch zusätzliches Angebot bedeutet. Aktuell haben viele Exporteure den Ankauf von Kakao eingestellt, da sie bestehende Lagerbestände nun mit Verlust verkaufen müssen. Technische Einordnung: Wichtige Marken beim Kakao Preis 📐📉 Der Kakao Preis ist heute bis in den Bereich um 6.000 USD je Tonne zurückgefallen, nachdem er Ende letzter Woche: das 3-Monats-Gleitende Mittel

sowie ein 1-Monats-Hoch getestet hatte. 🔎 Zentrale Unterstützungszone 5.750 USD je Tonne gilt aktuell als kritische technische Unterstützung

Ein Bruch dieser Marke könnte den Abwärtsdruck weiter verstärken CFTC-Daten: Erstes bearishes Signal seit 2022 📊⚠️ Ein zusätzlicher Aspekt der aktuellen Rohstoff News sind die jüngsten CFTC-Daten (Stand: 18. November, leicht verzögert): Nicht-kommerzielle Short-Positionen übersteigen Long-Positionen

Dies ist erstmals seit 2022 der Fall Damals stellte diese Konstellation ein starkes konträres Signal dar. Allerdings ist zu beachten, dass das Open Interest heute deutlich geringer ist als damals – die Aussagekraft ist daher eingeschränkt. Fazit: Kakao Preis unter Druck – Markt im Übergang ⚖️🍫 Der Kakao Preis steht aktuell unter dem Einfluss einer klaren Angebotswende. Verbesserte Ernteaussichten, steigende Produktion außerhalb Afrikas und staatliche Marktinterventionen belasten das Sentiment. Technisch rückt die Zone um 5.750 USD zunehmend in den Fokus. Kurz gesagt:

Die Rohstoff News signalisieren eine Phase erhöhter Unsicherheit. Während kurzfristig weitere Rücksetzer möglich sind, bleibt der Markt anfällig für Volatilität – insbesondere bei neuen Daten zur tatsächlichen Erntemenge und Exportentwicklung. Kakao Rohstoff Chart (D1) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

