Kakao steigt um 2,3 % auf über 8000 $ aufgrund schwacher Ernte in der Elfenbeinküste und Ernteverzögerungen

Die Preise für KAKAO-Futures liegen heute 2,3 % über 8000 $ pro Tonne, da die Elfenbeinküste aufgrund anhaltender Dürre und begrenzter Niederschläge eine um 40 % geringere Ernte erwartet, was die Exporteure und die Produktion des weltweit führenden Kakaoproduzenten unter Druck setzt. Die Saison der mittleren Ernte beginnt am 1. April und dauert bis Ende September. Quellen von Reuters berichteten, dass die Landwirte voraussichtlich zwischen 280.000 und 300.000 Tonnen Kakao ernten werden, wobei sowohl die Größe als auch die Qualität der Bohnen gegenüber 500.000 Tonnen Kakao, die in einer zuvor geernteten mittleren Erntezeit geerntet wurden, und 550.000 Tonnen im 10-Jahres-Durchschnitt abnehmen werden.

Der Kakaomarkt ist dem Risiko ausgesetzt, dass sich die Ankunft der ersten Kakaobohnen in den Häfen erheblich verzögert. Zumindest im Juni kann die Erntesaison für Exporteure holprig verlaufen, was zu einem potenziellen Preisanstieg führen kann. Laut einem anonymen Exporteur aus Abidjan haben die Farmen in der Elfenbeinküste derzeit fast keinen Kakao zur Ernte bereit. Kakao benötigt 22 Wochen, um reif und erntebereit zu werden. COCOA im Stundenchart Kakao legt heute zu, wobei sich auf dem MACD möglicherweise ein bullisches Muster bildet. Kakao steht bei 8100 $ vor einer bedeutenden Widerstandszone, wo wir EMA50 (die orangefarbene Linie) sehen können. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle: xStation5 von XTB BROKERWAHL 2025

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.