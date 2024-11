Kakaopreise steigen aufgrund von Versorgungsengpässen 💡

Der Kakaomarkt verzeichnet seit Anfang dieser Woche ein sehr starkes Wachstum, da Bedenken hinsichtlich der aktuellen Ernte in der Elfenbeink√ľste ge√§u√üert wurden. Derzeit verl√§uft die Ernte reibungslos und die Lieferungen an die H√§fen sind um bis zu 30 % h√∂her als im Vorjahr. Allerdings haben die j√ľngsten Regenf√§lle in einigen Gebieten des Landes zu Schimmelbildung in getrockneten Kakaobohnen gef√ľhrt und einige Lieferungen werden von H√§ndlern nicht angenommen. Dar√ľber hinaus bedrohen D√ľrre und hohe Temperaturen in anderen Gebieten die Kakaob√§ume vor der sogenannten Zwischensaison, die im April beginnt. Dennoch sind die Regenf√§lle jetzt f√ľr die laufende Hauptsaison von entscheidender Bedeutung. Zu gro√üe Mengen davon f√ľhren zu Versorgungsproblemen und k√∂nnten in der letzten wichtigen Phase der Haupternte im Dezember zu Baumkrankheiten und Schimmelbildung f√ľhren. Gleichzeitig verzeichnen wir einen weiteren R√ľckgang der Kakaobest√§nde in den H√§fen von New York (Kakao f√ľr die Terminlieferung), die jetzt auf dem niedrigsten Stand seit 2005 sind. Die Kakaopreise sind diese Woche um etwa 17 % gestiegen. Der Preis ist jetzt auf dem h√∂chsten Stand seit Mitte Oktober und testet den Bereich um 8200 $ pro Tonne. Die Aufw√§rtstrendlinie wurde gestern durchbrochen. Der aktuelle Anstieg scheint spekulativ zu sein, aber weitere Probleme bei der Versorgung k√∂nnten zu einem Ausbruch des Widerstands in der N√§he von 8400 $ pro Tonne f√ľhren. Dann wird der Weg f√ľr einen Widerstand in der N√§he von 10000 $ frei sein. Kakao war zuletzt im Juni auf diesem Niveau. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen ¬† Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† ¬† ¬† 2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

