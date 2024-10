Kann Ubisoft das Ruder herumreißen?

Bei Ubisoft (UBI) braut sich ein Sturm zusammen, nachdem der Hedgefonds AJ Investments am 9. September die Unternehmensführung des Videospielherstellers kritisiert hat. Der Fonds fordert einen Wechsel des CEO und die Einstellung der Börsennotierung des Unternehmens. Diese Forderungen kommen vor dem Hintergrund, dass die UBI-Aktien seit Jahresbeginn um 50 % und gegenüber ihren Höchstständen im Jahr 2018 um 88 % gefallen sind. AJ Investments betont die Notwendigkeit umfassender Reformen, um das Schicksal des Unternehmens zu wenden, da es sich anhaltenden Herausforderungen auf dem Markt gegenübersieht.

UBI veröffentlichte im Juli seine Ergebnisse für das erste Quartal seines Geschäftsjahres 2024-2025. Das Unternehmen verzeichnete Nettobuchungen in Höhe von 290 Millionen Euro, verglichen mit 873 Millionen Euro im Quartal zuvor. Die Nettoreservierungen sind Nettoumsätze ohne bestimmte aufgeschobene Einnahmen. Die Anleger hatten einen Wert von 300,9 Millionen Euro erwartet. Für das zweite Quartal hat UBI ein Ziel von rund 500 Millionen Euro für die Nettoreservierungen festgelegt, verglichen mit 625 Millionen Euro für die Anleger.

UBI: Frankreichs führendes Videospielunternehmen

UBI ist Frankreichs führender Entwickler und Publisher von Videospielen. Im Geschäftsjahr 2023-2024 verzeichnete die Gruppe Nettobuchungen in Höhe von 2,32 Milliarden Euro.

Das französische Studio hat einen Wert von 1,5 Milliarden Euro und befindet sich zu 13,98 % im Besitz der Familie Guillemot, den Gründern des Unternehmens. Seit einer ersten Investition im Jahr 2018, gefolgt von einer zweiten im Jahr 2022, hält der chinesische Verlag Tencent fast 10 % des Unternehmens. Obwohl Tencent der zweitgrößte Aktionär der Gruppe ist, ist sein Einfluss tatsächlich begrenzt. Die Familie Guillemot hält 5 der 10 Sitze im Vorstand von Ubisoft.

Zu den bekanntesten Franchises des Studios gehören Assassin's Creed, Rainbow Six, Rayman, Just Dance und Far Cry. UBI veröffentlichte Star Wars Outlaws am 30. August 2024 und plant die Veröffentlichung von Assassin's Creed Shadows am 12. November 2024.

Stagnierende Verteilung und Kontroversen

Obwohl das Unternehmen französisch ist, konzentriert es sich mit 53 % seines Geschäfts hauptsächlich auf Nordamerika. Europa liegt mit 35 % der Nettobuchungen an zweiter Stelle, gefolgt vom Rest der Welt mit 12 %. Ubisoft (UBI) ist sowohl Herausgeber als auch Vertreiber von Videospielen, wobei letzteres im letzten Geschäftsjahr 77 % seines Umsatzes ausmachte. Das Verlagswesen spielt jedoch eine immer wichtigere Rolle bei der Aufschlüsselung der Einnahmen. Im Jahr 2018 machte das Verlagswesen nur 7 % des Umsatzes aus, verglichen mit 42 % bzw. 23 % in den Jahren 2023 und 2024. In Geld ausgedrückt wurden 2018 durch das Verlagswesen 125 Millionen Euro erwirtschaftet, verglichen mit 518 Millionen Euro heute. Auf den Vertrieb entfielen 2018 1.607 Millionen Euro, verglichen mit 1.044 Millionen Euro im Jahr 2023 und 1.782 Millionen Euro im Jahr 2024, sodass das Wachstum in diesem Bereich, wenn überhaupt, viel geringer ausfällt.

Dieser relative Rückgang der Vertriebsaktivitäten ist hauptsächlich auf eine Reihe von kommerziellen Misserfolgen und Skandalen seit 2018 zurückzuführen. Der letzte große Erfolg von Ubisoft war Assassin's Creed Odyssey, das in diesem Jahr veröffentlicht wurde. Das Studio wurde von Spielern und Mitarbeitern gleichermaßen heftig für sein toxisches und sexistisches Management, zahlreiche Entlassungen und Entwicklungsverzögerungen (wie Skull and Bones, das ursprünglich für 2017 geplant war, aber schließlich erst 2024 veröffentlicht wurde) kritisiert. In jüngster Zeit wurde das Studio wegen seines Spiels Assassin's Creed Shadows, das noch nicht einmal veröffentlicht wurde, der kulturellen Aneignung und des Plagiats beschuldigt. Sein neuester Blockbuster Star Wars Outlaws wurde in den sozialen Netzwerken wegen der mangelnden Detailtreue seiner Texturen und der Idiotie der künstlichen Intelligenz seiner Nicht-Spieler-Charaktere weitläufig verspottet.

Die Rentabilität des Studios wurde durch diese Probleme stark beeinträchtigt. Das Studio hat Schwierigkeiten, Gewinne zu erzielen, und verzeichnete 2023 sogar einen massiven Verlust von 494 Millionen Euro. Im Jahr 2024 konnte die Gruppe ihre Verluste teilweise mit einem Gewinn von 157 Millionen Euro ausgleichen, was einer Nettomarge von 6,8 % entspricht, verglichen mit über 17 % beim amerikanischen Rivalen Electronic Arts und 19 % beim

Gibt es Hoffnung für UBI?

Videospielstudios sind mehr als andere Branchen besonders empfindlich, was ihren Ruf angeht. Spieler, als informierte Verbraucher, nutzen Tools wie Metacritic, um ihre Kaufentscheidungen zu treffen. Diese Website sammelt Spielkritiken von Journalisten und Spielern, und eine gute Bewertung auf Metacritic ist eng mit der Verkaufsfähigkeit eines Spiels verbunden. Der letzte Ubisoft-Blockbuster, der auf Metacritic über 80/100 Punkte erzielte, war Assassin's Creed Odyssey im Jahr 2018, was mit Höchstständen der Aktien des Unternehmens zusammenfiel. Star Wars Outlaws, der neueste von Ubisoft veröffentlichte Titel, erhielt eine Metacritic-Bewertung von 76/100 und eine mittelmäßige Verbraucherbewertung von 5,5/10. Zu sagen, dass Ubisoft seitdem keine guten Spiele mehr produziert hat, ist nur ein kleiner Schritt.

Diese Sorge wird von Investoren geteilt, die Ubisoft mit einem deutlichen Abschlag gegenüber seinen Konkurrenten bewerten. So werden beispielsweise Electronic Arts und Tencent mit dem 36- bzw. 22-fachen des Gewinns bewertet, während Ubisoft nur mit dem 8-fachen des Gewinns bewertet wird. Dies spiegelt die Wahrnehmung des Marktes wider, dass das Unternehmen weniger Potenzial für zukünftiges Wachstum hat. In ähnlicher Weise hat der Markt den Aktienkurs von UBI um 88 % gegenüber den Höchstständen von 2018 abgestraft.

Ist es für Ubisoft möglich, die Gunst des Marktes und der Spieler zurückzugewinnen? Die Anleger schienen optimistisch und rechneten mit einer guten Leistung von Xdefiant, das am 21. Mai auf den Markt kam und laut Angaben des Herausgebers 11 Millionen Spieler anzog. Für das zweite und dritte Quartal des Geschäftsjahres 2024-2025 prognostizierten die Analysten Nettobuchungen in Höhe von 625,2 Millionen Euro bzw. 938,2 Millionen Euro. Diese Prognosen scheinen nun zu hoch gegriffen, da Ubisoft für das nächste Quartal ein Ziel von nur 500 Millionen Euro angekündigt hat. Der Markt erwartet nun weniger von Star Wars Outlaws, das am 30. August veröffentlicht wurde und nur zwei Tage lang das dritte Quartal ankurbeln wird (zusätzlich zu den Vorbestellungen), und Assassin's Creed Shadows, das am 12. November erscheinen soll. Beide Spiele gehören zu den am sehnlichsten erwarteten des Jahres und haben bei ihrer Veröffentlichung kaum Konkurrenz.

Es ist jetzt klar, dass diese Markteinführungen nicht ausreichen werden, um die strukturellen Probleme zu lösen, mit denen die Gruppe konfrontiert ist. Der Videospielsektor durchläuft eine Phase der Konsolidierung, wie die Übernahme von Activision-Blizzard durch Microsoft zeigt. Ubisoft ist sich dessen bewusst, da das Unternehmen bereits 2018 Ziel feindlicher Übernahmeversuche von Vivendi war. Bei dieser Gelegenheit holte sich Ubisoft die Hilfe von Tencent, um sich zu schützen. Solche Strategien können jedoch nur vorübergehend sein. Um sich wirksam zu verteidigen, muss die Gruppe die Herzen der Spieler zurückgewinnen, indem sie Erfahrungen bietet, die ihren Erwartungen besser entsprechen.



Künftige Chancen bei UBI?

Aus technischer Sicht befindet sich die Aktie seit Juli 2018 in einem klaren Abwärtstrend und hat kürzlich die kritische Unterstützungszone zwischen 11,8 und 13,1 € erreicht. Dieses Niveau liegt knapp über der unteren Grenze seines Makro-Aufwärtskanals. In der Vergangenheit hat UBI Bärenmärkte mit Verlusten von bis zu -90 % erlebt, wie die Abstürze des Technologie- und Immobilienmarktes in den Jahren 2000-2002 und 2008-2011 belegen. Derzeit liegt der Verlust bei -89,6 %. Da nur noch eine Woche bis zum Schließen der Monatskerze verbleibt, wird dieser Zeitraum für die Bullen entscheidend sein. Um die Argumente für einen Tiefpunkt zu stärken, muss die Aktie vor Handelsschluss das Niveau von 13 € zurückerobern. Wir können eine bullische Divergenz auf dem monatlichen RSI beobachten. Ein Durchbruch unter die wichtige geometrische Unterstützung, dargestellt durch die große schwarze Trendlinie, könnte einen weiteren Rückgang auslösen, möglicherweise bis auf 3,6 €.

Matéis Mouflet and Antoine Andreani,

XTB Research

