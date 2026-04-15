Kering Aktie unter Druck - Börse aktuell reagiert auf schwache Zahlen und Gucci-Sorgen

Die Kering Aktie steht aktuell stark unter Druck. Der französische Luxuskonzern meldete für das erste Quartal 2026 enttäuschende Ergebnisse, was an der Börse aktuell zu einem deutlichen Kursrückgang von über 10 % führte. Damit reiht sich Kering in die jüngste Schwächephase des europäischen Luxussegments ein.

Der Umsatz lag bei 3,57 Milliarden Euro und fiel damit um 6,2 % im Jahresvergleich. Auf vergleichbarer Basis stagnierte das Wachstum vollständig. Anleger und Analysten hatten deutlich bessere Ergebnisse erwartet.

►Kering ISIN: FR0000121485 | WKN: 851223 | Ticker: KER

Gucci belastet die Kering Aktie weiterhin

Hauptverantwortlich für die schwache Entwicklung der Kering Aktie bleibt weiterhin die Kernmarke Gucci. Der Umsatz brach um 14,3 % auf 1,35 Milliarden Euro ein, bzw. um 8 % auf organischer Basis. Analysten hatten lediglich mit einem Rückgang von 4,3 % gerechnet.

Besonders problematisch bleibt die Nachfrage aus China. Laut Berenberg liegen die Ausgaben chinesischer Kunden weiterhin deutlich unter dem Niveau vergangener Jahre. Eine nachhaltige Erholung ist in diesem wichtigen Markt bislang nicht in Sicht.

Positiv hervorzuheben ist lediglich Nordamerika, wo ein Wachstum im hohen einstelligen Bereich erzielt wurde.

Schmuck und Eyewear stützen das Geschäft

Trotz der schwachen Gesamtentwicklung zeigt sich im Detail ein gemischtes Bild:

Kering Jewelry erzielte mit 269 Millionen Euro ein Rekordergebnis (+22 % auf vergleichbarer Basis)

erzielte mit 269 Millionen Euro ein Rekordergebnis (+22 % auf vergleichbarer Basis) Kering Eyewear erreichte mit 489 Millionen Euro ebenfalls einen Höchstwert (+7 %)

Auch Marken wie Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga und Brioni konnten wachsen - vor allem dank der starken Nachfrage in Nordamerika.

Geopolitik belastet - Börse aktuell mit Unsicherheit

Ein zusätzlicher Belastungsfaktor für die Kering Aktie ist der Nahostkonflikt. Seit Ende Februar kam es zu erheblichen Einbußen im Tourismus und Konsumverhalten in der Region.

Einzelhandelsumsätze im Nahen Osten: -11 %

Negativer Einfluss auf das Quartal: ca. 1 Prozentpunkt Wachstum

Der Konzern betont, dass die Region etwa 5 % des Umsatzes ausmacht und weiterhin genau beobachtet wird.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Strategischer Neustart im Fokus der Börse aktuell

Der neue CEO Luca de Meo kündigte an, dass die Neuausrichtung von Gucci bereits begonnen habe. Ein umfassender Strategieplan soll auf dem Capital Markets Day in Florenz vorgestellt werden.

Analysten bewerten die aktuellen Zahlen eher als zweitrangig:

Citi spricht von einem Fokus auf die kommende „ReconKering“-Strategie

Barclays sieht erste positive Signale in Nordamerika

Die Börse aktuell wartet nun auf klare Hinweise, ob die Erholung bei Gucci in Monaten oder erst in Jahren erfolgen wird.

Technische Analyse: Kering Aktie im klaren Abwärtstrend

Charttechnisch bleibt das Bild für die Kering Aktie eindeutig negativ:

Kurs: 251,60

EMA(100): 270,30

EMA(200): 266,25

Der Kurs liegt deutlich unter beiden wichtigen Durchschnitten - ein klares Zeichen für dominierenden Verkaufsdruck.

Wichtige Marken:

Support: 250–252 (lokales Tief bei 250,60)

250–252 (lokales Tief bei 250,60) Bruch darunter: Potenzial bis 240 und 220

Widerstand: 266–270 (EMA-Zone)

266–270 (EMA-Zone) Ausbruch darüber: Chance auf Erholung Richtung 300

Solange die gleitenden Durchschnitte nicht zurückerobert werden, bleibt der Abwärtstrend intakt. Erholungen sind aktuell als technische Gegenbewegungen zu werten.

Fazit: Kering Aktie bleibt ein Problemfall an der Börse aktuell

Die Kombination aus schwacher Gucci-Performance, geopolitischen Risiken und negativem Chartbild hält die Kering Aktie im Griff. Entscheidend für die weitere Entwicklung wird die angekündigte Strategie sein. Bis dahin dominiert an der Börse aktuell weiterhin Skepsis gegenüber dem Luxuskonzern.

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