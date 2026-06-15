DAX Verlierer: Rheinmetall Aktie mit größtem Tagesverlust im DAX

Zum Xetra-Schluss am Freitag (12.06.2026) konnten 23 DAX-Werte Gewinne verbuchen, während 17 Aktien im Minus schlossen. Unter den DAX Verlierern fiel besonders die Rheinmetall Aktie auf, die mit einem Minus von 2,35% den größten Tagesverlust im deutschen Leitindex verzeichnete. Ebenfalls schwach präsentierten sich Merck (-2,05%) und Hannover Rück (-1,68%).

Rheinmetall Aktie größter DAX Verlierer

Die Rheinmetall Aktie (RHM) verlor zum Xetra-Schluss 2,35% und war damit der größte DAX Verlierer des Handelstages. Aus charttechnischer Sicht bleibt das Papier angeschlagen. Sowohl im Tageschart als auch im 4-Stunden-Chart dominieren derzeit die bärischen Signale.

Rheinmetall Aktie im Tageschart: Schwäche bleibt dominant

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 15.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Rheinmetall Aktie war bereits im November 2025 unter alle relevanten gleitenden Durchschnitte gefallen. Zwar gelang anschließend eine Erholung, das Allzeithoch aus dem Jahr 2025 konnte jedoch nicht mehr erreicht werden.

Aktuell spielen folgende gleitende Durchschnitte eine wichtige Rolle:

SMA20 bei 1.216,95 EUR

SMA50 bei 1.319,94 EUR

SMA200 bei 1.608,10 EUR

Mehrere Erholungsversuche scheiterten zuletzt an der SMA20. Die Aktie konnte sich bislang nicht nachhaltig oberhalb dieser Durchschnittslinie etablieren. Positiv ist jedoch, dass sich der Kurs weiterhin in deren unmittelbarer Nähe hält.

Bullisches Szenario für die Rheinmetall Aktie

Sollte die rote Tageskerze vom Freitag nicht bestätigt werden, könnte die Rheinmetall Aktie erneut die SMA20 überwinden. Für eine nachhaltige Verbesserung des Chartbildes wäre anschließend ein Anstieg in Richtung der SMA50 erforderlich.

Erst ein Ausbruch über die SMA50 würde die Wahrscheinlichkeit einer größeren Erholung deutlich erhöhen.

Bärisches Szenario für die Rheinmetall Aktie

Bestätigt sich die Schwäche mit einer weiteren roten Tageskerze, droht ein Rückfall unter die SMA20. In diesem Fall könnte die Aktie ihr Jahrestief erneut testen.

Übergeordnete Einschätzung Tageschart: bärisch

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Rheinmetall Aktie im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 15.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im kurzfristigen Zeitfenster zeigt sich ein schwaches Bild. Die jüngsten Erholungsbewegungen scheiterten mehrfach an:

SMA20 bei 1.203,37 EUR

SMA50 bei 1.219,96 EUR

Besonders auffällig ist, dass die Rheinmetall Aktie mehrfach vergeblich versucht hat, die SMA50 zu überwinden. Jeder dieser Versuche führte anschließend zu erneuten Kursverlusten.

Während die SMA20 den Kurs lange stützen konnte, fiel die Aktie am Freitag wieder darunter zurück.

Ausblick für die Rheinmetall Aktie

Ein nachhaltiger Anstieg über die SMA50 könnte eine Erholung bis an die SMA200 bei 1.372,65 EUR ermöglichen.

Solange dies nicht gelingt, bleibt das Risiko weiterer Rückschläge bestehen. Mit jedem gescheiterten Anlauf an die SMA50 steigt die Wahrscheinlichkeit einer erneuten Abwärtsbewegung. Im negativen Szenario könnte die Rheinmetall Aktie erneut in Richtung Jahrestief fallen.

Übergeordnete Einschätzung 4-Stunden-Chart: bärisch

Tagesprognose Rheinmetall Aktie

Kurzfristige Prognose: abwärts

Wichtige Widerstände

1.203,37 EUR

1.206,09 EUR

1.206,18 EUR

1.208,86 EUR

1.216,95 EUR

1.219,96 EUR

1.319,94 EUR

1.608,10 EUR

Wichtige Unterstützungen

1.156,80 EUR

1.079,80 EUR

948,50 EUR

881,00 EUR (Gap)

Fazit: Rheinmetall Aktie bleibt unter Druck

Die Rheinmetall Aktie war zuletzt der größte DAX Verlierer und zeigt weiterhin ein angeschlagenes Chartbild. Solange die Aktie die SMA50 nicht zurückerobert, überwiegen die Risiken auf der Unterseite. Anleger sollten insbesondere die Unterstützung im Bereich von 1.156,80 EUR sowie die Entwicklung rund um die SMA20 genau beobachten. Die aktuelle charttechnische Prognose bleibt sowohl im Tageschart als auch im 4-Stunden-Chart bärisch.

DER DEUTSCHE INDEX