Am vergangenen Freitag stach eine Aktie Performance-technisch dramatisch heraus: Cerence (Ticker: CRNC), ein Unternehmen für KI-Sprachtechnologie, das im Automobilsektor tätig ist. Grund für die Kursexplosion war die Ankündigung einer Partnerschaft mit Nvidia. KI-Unternehmen Cerence nach Ankündigung einer Nvidia-Partnerschaft mit Kursexplosion 🔴 wohin könnte es gehen? Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading |🔴 Cerence Handelsideen 🔴 Prognose & Ausblick ► Cerence WKN: A2PRLS | ISIN: US1567271093 | Ticker: CRNC Die Aktie von Cerence notierte zum Schlusskurs satte 144% fester, gehandelt wurden 161.19 Millionen Stücke, wobei die Aktie in der Tat nur einen Shares Float von rund 40 Millionen Stücken hat, die umgehenden Stücke also viermal „durchgehandelt“ wurden, implizierend, dass die News der Kooperation mit Nvidia seitens der Marktteilnehmer als „Game Changer“ für Cerence gesehen wird. Grundsätzlich umfasst die Partnerschaft eine signifikante Verbesserung der LLMs, die das Unternehmen in der Sprachassistenztechnologie in Fahrzeugen einsetzt. Einige Informationen zu Cerence: das Unternehmen ist noch recht jung, wurde 2019 nach einer Abspaltung von Nuance Communications gegründet, einem Unternehmen, das zwei Jahre später für 19.7 Milliarden US-Dollar von Microsoft übernommen wurde. Cerecne ist spezialisiert auf die Entwicklung KI-gestützter, virtueller Assistenzsysteme für Autos, die den Fahrern eine bessere Interaktion mit ihren Fahrzeugen ermöglichen sollen. Cerence arbeitet mit über 60 Fahrzeugherstellern auf der ganzen Welt zusammen und seine Technologie kann über 70 verschiedene Sprachen und Dialekte erkennen, verfügt darüber hinaus über eine Gesichtserkennung sowie Kompatibilität mit den Sprachassistenten von Google und Apple. Die Sprachassistenztechnologie von Cerence lässt sich in die Fahrzeugbetriebssysteme verschiedener Automobilhersteller integrieren, darunter BMW, Fiat und Mercedes und das neueste Produkt, CaLLM Edge, trägt dank seiner geringen Latenz zur Verbesserung der Leistung verschiedener Fahrzeugsysteme bei. Es läuft auch auf lokalen Prozessoren, wodurch die Abhängigkeit von der Cloud-Konnektivität verringert wird. Die nun verkündete, intensive Zusammenarbeit mit Nvidia bezieht sich auf eben diese CaLLM-Technologie, wobei CaLLM die Software von Nvidia nutzen soll, um die Rechenleistung zu verbessern und so Cerence dabei zu helfen, Fahrzeugnutzern Agentic AI anzubieten. Während ich in Bezug auf längerfristige Engagements in der Aktie zunächst zurückhaltend wäre, ist die Aktie kurzfristig Trading-technisch meiner Einschätzung nach sehr interessant: durch den Tagesschluss am Freitag im Bereich der Tageshochs und einer Handelsspanne von mehreren ATR in Verbindung mit dem enormen Handelsvolumen, qualifiziert sich die Aktie meiner Einschätzung nach für ein „2nd Day Play“. Bevorzugt wünsche ich mir zur Eröffnung einen „Flush“ in Gefilde um $16 und dort eintretende Käufer gefolgt von einem Push über die $20 Marke und einem ersten, projizierten Kursziel in Gefilden um $24. Cerence Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.