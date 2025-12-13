Das Wichtigste in Kürze FED senkt Zinsen – Krypto News bleiben überraschend ruhig

Dot Plot überrascht – Ausblick dämpft kurzfristige Bitcoin News

Bitcoin News aus technischer Sicht: Schlüsselmarken im Fokus

Krypto News: Bitcoin reagiert verhalten auf FED-Zinssenkung – wie gehts weiter? Die aktuellen Krypto News liefern trotz eines wichtigen geldpolitischen Ereignisses kaum neue Impulse. Auch nach der jüngsten Leitzinsentscheidung der US-Notenbank FED zeigt sich Bitcoin, die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung, weiter in einer abwartenden Phase. In diesen Bitcoin News analysieren wir, warum die Zinssenkung kurzfristig kaum Bewegung brachte, weshalb der Markt dennoch freundlich reagierte und welche technischen Marken nun entscheidend sind. ► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN geschrieben von Jens Klatt 🚀 Key Takeaways 🏦 1. FED senkt Zinsen – Krypto News bleiben überraschend ruhig Die US-Notenbank hat den Leitzins wie erwartet um 25 Basispunkte gesenkt – bereits zum dritten Mal in Folge. Begründet wurde der Schritt mit zunehmenden Schwächesignalen am US-Arbeitsmarkt, die sich trotz fehlender offizieller Daten infolge der 43-tägigen Haushaltssperre abzeichneten. Mangels staatlicher Statistiken stützte sich die FED auf Indikatoren privater Institute wie ISM und ADP. Trotz dieser geldpolitischen Lockerung blieb eine starke Reaktion am Kryptomarkt aus – ein Zeichen für die aktuell geringe Trenddynamik bei Bitcoin. 📉 2. Dot Plot überrascht – Ausblick dämpft kurzfristige Bitcoin News Überraschend fiel der Blick in die Wirtschaftsprojektionen (Dot Plot) aus: Mehrheit der stimmberechtigten Notenbanker signalisiert für 2026 nur eine weitere Zinssenkung

Das steht im Kontrast zu den Erwartungen vieler Marktteilnehmer Brisant dabei:

Die Amtszeit von FED-Chairman Powell endet im Mai 2026. Als möglicher Nachfolger gilt der Trump-nahe und geldpolitisch deutlich expansivere Kevin Hassett. Diese Perspektive erklärt, warum sowohl Aktienindizes als auch Bitcoin nach der FED-Entscheidung freundlich tendierten. Der Markt scheint bereits einen sogenannten „Hassett-Trade“ vorwegzunehmen – also künftig deutlich lockerere Geldpolitik, was Risk Assets wie Kryptowährungen grundsätzlich stützt. 📊 3. Bitcoin News aus technischer Sicht: Schlüsselmarken im Fokus Trotz positiver geldpolitischer Fantasie fehlt bislang das klare technische Signal: Entscheidend bleibt eine Rückeroberung der 100.000-Dollar-Marke

Optimal wäre ein Push & Hold über 104.000 USD

→ dort verläuft der volumen­gewichtete Durchschnittspreis (VWAP), geankert an den Allzeithochs von Anfang Oktober 2025 Solange dieses bullische Signal ausbleibt, bleibt das Risiko erhöht: Mögliche Attacke auf die 80.000-Dollar-Zone

🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema

Ein idealer Einstieg, um deinen Lesern das Verständnis über Kryptowährungen wie Bitcoin näherzubringen – egal, ob sie direkt investieren oder um allgemeines Handelswissen erweitern möchten.

So können Sie in Bitcoin investieren: Ein umfassender Leitfaden

Perfekt, um Bitcoin als Anlageklasse in Kontext zu stellen. Der Artikel erklärt anschaulich, wie man in Bitcoin einsteigen kann – nützlich für deinen Abschnitt über Fundamentaldaten oder Marktentwicklung. Blockchain trifft Börse: Alles, was Sie über Krypto Aktien wissen müssen

Hilfreich im Kontext der Kapitalflüsse von Bitcoin zu Ethereum, Krypto-ETFs oder alternativer Investments – erweitert das Thema um die Perspektive von Krypto-Aktien. BITCOIN am Wochenende, DAS VIDEO dazu, 13.12.2025: 📌 Fazit: Krypto News ohne klaren Trend – Bitcoin News bleiben technisch entscheidend Die aktuellen Krypto News zeigen ein bekanntes Bild: Geldpolitisch stehen die Zeichen mittelfristig auf Lockerung, doch kurzfristig fehlt bei Bitcoin der entscheidende Impuls. Die FED-Zinssenkung allein reicht nicht aus, um eine neue Aufwärtsdynamik zu entfachen. 🟢 Chancen Fortgesetzte Zinssenkungen

Perspektive auf expansivere FED-Führung ab 2026

Positives Umfeld für Risk Assets

Technisches Aufwärtspotenzial oberhalb von 100.000 USD 🔴 Risiken Fehlende technische Bestätigung

Bruch der 80.000-Dollar-Zone

Erhöhte Volatilität bei makroökonomischen Überraschungen Fazit:

bei XTB! Hier mehr erfahren ❓ FAQ – Krypto News & Bitcoin News FAQ 1: Warum reagiert Bitcoin kaum auf die Zinssenkung der FED? Bitcoin reagiert kaum, weil die Zinssenkung bereits eingepreist war und der Dot Plot einen vorsichtigen geldpolitischen Ausblick signalisiert. FAQ 2: Welche Bitcoin News sind aktuell besonders wichtig? Entscheidend sind die FED-Geldpolitik, der zukünftige Zinspfad, politische Veränderungen ab 2026 sowie zentrale technische Kursmarken. FAQ 3: Welche Kursmarken sind bei Bitcoin jetzt entscheidend? Wichtig sind die 100.000-USD-Marke sowie der Bereich um 104.000 USD. Unterhalb davon steigt das Risiko eines Rücksetzers Richtung 80.000 USD. FAQ 4: Ist das Umfeld für Bitcoin langfristig positiv? Mittelfristig ja. Zinssenkungen und eine potenziell expansivere Geldpolitik ab 2026 könnten Kryptowährungen deutlich unterstützen. FAQ 5: Sollte man Bitcoin jetzt kaufen? Ein Einstieg hängt stark von der technischen Lage ab. Ohne nachhaltigen Ausbruch über wichtige Widerstände bleibt das Risiko erhöht.

