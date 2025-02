Blockchain trifft Börse: Alles, was Sie über Krypto Aktien wissen müssen

Lesezeit: 21 Minute(n)

Mittlerweile gibt es zahlreiche Geschichten über Menschen, die durch Kryptowährungen innerhalb kurzer Zeit immens reich wurden. Derartige Storys verbreiten sich wie ein Lauffeuer und ziehen andere Anleger beinahe magisch an. Doch was passiert, wenn der Hype rund um Kryptowährungen auf die Vorzüge der Börse trifft? Die Antwort gibt es hier.

Was sind Krypto Aktien?

Darunter sind Wertpapiere von Unternehmen zu verstehen, die direkt oder indirekt mit der Blockchain-Technologie oder Kryptowährungen verbunden sind. Dazu gehören beispielsweise Firmen, die Krypto-Mining betreiben, digitale Wallets entwickeln, Blockchain-Infrastruktur bereitstellen oder sich anderweitig mit der wachsenden Kryptoindustrie befassen.

Beispiele hierfür sind bekannte Namen wie Coinbase, ein Krypto-Exchange-Betreiber, oder auch MicroStrategy, das einen erheblichen Teil seines Kapitals in Bitcoin investiert hat. Anleger sehen Krypto Aktien oft als Brücke zwischen traditionellem Börsenhandel und der innovativen Welt der Kryptowährungen.



Definition Krypto Aktien

Krypto Aktien lassen sich als Anteile von Unternehmen definieren, deren Geschäftstätigkeit stark von Kryptowährungen oder Blockchain-Technologien abhängt. Dabei muss die Firma nicht zwingend selbst Kryptowährungen emittieren oder handeln. Vielmehr kann sie auch Dienstleistungen oder Produkte entwickeln, die in der Krypto- und Blockchain-Welt unverzichtbar sind.

Diese Aktien sind börsennotiert und können, wie herkömmliche Aktien, an regulären Märkten gehandelt werden. Ihr Kurs ist jedoch oft stärker von Entwicklungen und Trends in der Kryptoindustrie beeinflusst.



So funktionieren Krypto Aktien

Im Grunde genommen unterscheiden sich Krypto Aktien in ihrer Funktionsweise kaum von anderen Aktien. Beide repräsentieren Anteile eines Unternehmens und der Preis ergibt sich durch das Zusammentreffen von Angebot und Nachfrage an einer Börse. Der spezifische Kurs einer Krypto Aktie hängt vielfach allerdings stärker von der Dynamik innerhalb des Kryptomarktes ab.

Besonders die Volatilität von Kryptowährungen kann die Kurse solcher Aktien stark beeinflussen. Ein Unternehmen, das zum Beispiel im Krypto-Mining tätig ist, profitiert direkt von steigenden Kryptowährungspreisen, während ein Preisverfall oft negative Auswirkungen hat. Anleger sollten daher die Wechselwirkungen zwischen Kryptomarkt und Unternehmensperformance gut verstehen, bevor sie in Krypto Aktien investieren.



Krypto Aktien vs. Kryptowährungen

Der Unterschied zwischen Krypto Aktien und Kryptowährungen besteht in ihrer Natur, ihrem Handel und den zugrunde liegenden Chancen und Risiken. Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum oder Solana sind digitale Vermögenswerte, die auf Blockchain-Technologien basieren. Sie fungieren als dezentrale Währungen, Zahlungsmittel oder auch als Grundlage für Anwendungen wie Smart Contracts.

Der Handel mit Kryptowährungen erfolgt unmittelbar über spezialisierte Krypto-Börsen oder dezentralisierte Plattformen, bei denen die Marktteilnehmer die Coins direkt kaufen, halten oder verkaufen. Die Volatilität und das Fehlen beziehungsweise die Unvollständigkeit von Regulierungen machen Kryptowährungen für viele Anleger sowohl spannend als auch risikoreich.

Krypto Aktien sind wie angemerkt Anteile an Unternehmen, die in der Krypto- oder Blockchain-Branche tätig sind. Diese Firmen können etwa Mining-Dienstleistungen anbieten, Krypto-Wallets entwickeln oder Blockchain-Infrastruktur bereitstellen. Der Handel mit Krypto Aktien erfolgt über regulierte Wertpapierbörsen und unterliegt daher klaren Regularien und gesetzlichen Rahmenbedingungen.

Investoren profitieren hier von der Transparenz und der etablierten Marktmechanik der Aktienmärkte, was gerade für risikoscheue Anleger eine attraktive Option sein kann. Zudem eröffnen Krypto Aktien die Möglichkeit, indirekt am Wachstum des Kryptomarktes zu partizipieren, ohne sich direkt den technologischen und regulatorischen Herausforderungen des Besitzes und der Verwaltung von Kryptowährungen auszusetzen.

Ein weiterer Unterschied liegt in der Art der Rendite. Während Kryptowährungen oft spekulativ genutzt werden und ihre Preise stark von Marktnachrichten oder -trends beeinflusst sind, hängt der Kurs einer Krypto Aktie in erster Linie von der Geschäftsentwicklung und Strategie des Unternehmens ab. Krypto Aktien können also von einem florierenden Kryptomarkt profitieren, ohne dabei direkt mit den extremen Kursschwankungen der digitalen Währungen konfrontiert zu sein.

Allerdings färbt sich die Volatilität des Kryptomarktes für gewöhnlich dennoch auf Krypto Aktien ab, da viele dieser Unternehmen eng mit den Entwicklungen und der Nachfrage in der Kryptowelt verbunden sind. Anleger sollten daher sorgfältig abwägen, ob sie auf die direkten Chancen von Kryptowährungen oder auf die langfristigen Perspektiven von Unternehmen setzen möchten, die die Blockchain-Technologie prägen.



Chancen und Risiken von Krypto Aktien

Um eine fundierte Entscheidung darüber treffen zu können, ob sich Krypto Aktien auch für Sie eignen, sollten Sie die jeweiligen Chancen und Risiken kennen. Die folgende Tabelle stellt die wichtigsten diesbezüglichen Aspekte gegenüber.

Sie sehen, dass Krypto Aktien gewissermaßen eine Brücke zwischen dem traditionellen Aktienmarkt und der innovativen Kryptobranche schlagen. Für das Treffen der richtigen Entscheidungen ist es dennoch unerlässlich, die eigenen Anlageziele und das persönliche Risikoprofil zu berücksichtigen.



Welche Arten von Krypto Aktien gibt es?

Krypto Aktien umfassen eine Vielzahl von Unternehmen, deren Geschäftsmodelle sich direkt oder indirekt auf Kryptowährungen, Blockchain-Technologien oder die Infrastruktur dieser innovativen Branchen beziehen. Je nach Schwerpunkt des Unternehmens lassen sich verschiedene Kategorien von Krypto Aktien identifizieren, die jeweils eigene Merkmale und Potenziale aufweisen.

Bitcoin Aktien

Bitcoin Aktien sind Aktien von Firmen, die eine besonders enge Verbindung zur führenden Kryptowährung Bitcoin aufweisen. Dazu gehören etwa Namen wie MicroStrategy, die einen Großteil ihrer Unternehmensreserven in Bitcoin investiert haben, oder Krypto-Börsen wie Coinbase, deren Geschäftsmodell stark vom Handel mit Bitcoin abhängt.

Anleger in diesem Segment profitieren von der Entwicklung des Bitcoin-Marktes, ohne direkt in die Kryptowährung investieren zu müssen. Achten Sie allerdings darauf, dass der Erfolg dieser Aktien eng mit dem Kurs von Bitcoin korreliert und entsprechend hohen Schwankungen unterliegen kann.

Blockchain Aktien

Eine weitere bedeutende Gruppe stellen Blockchain Aktien dar. Diese Unternehmen fokussieren sich darauf, die zugrunde liegende Technologie von Kryptowährungen – die Blockchain – weiterzuentwickeln und in verschiedenen Sektoren nutzbar zu machen. Dazu gehören Anbieter von Blockchain-Plattformen, die zum Beispiel Smart Contracts oder dezentrale Anwendungen ermöglichen, sowie Unternehmen, die Blockchain-Lösungen für Logistik, Finanzen oder die Gesundheitsbranche anbieten.

Beispiele hierfür sind IBM, das Blockchain-Technologien für Unternehmen entwickelt, oder Ripple, das Zahlungsnetzwerke auf Blockchain-Basis anbietet. Diese Aktien bieten Anlegern die Chance, von der wachsenden Akzeptanz und Anwendung der Blockchain-Technologie zu profitieren, unabhängig von der direkten Entwicklung einzelner Kryptowährungen.

Mining Aktien

Mining Aktien repräsentieren Unternehmen, die sich auf das Schürfen von Kryptowährungen spezialisiert haben. Sie betreiben große Rechenzentren, die komplizierte kryptografische Aufgaben lösen, um neue Coins wie Bitcoin zu generieren und das Netzwerk zu sichern. Bekannte Beispiele sind Riot Platforms oder Marathon Digital Holdings.

Der Erfolg dieser Unternehmen hängt stark von der Entwicklung der Kryptowährungskurse, den Stromkosten und der Effizienz ihrer Mining-Hardware ab. Zudem kann die regulatorische Unsicherheit im Hinblick auf Mining-Aktivitäten ein zusätzliches Risiko darstellen.

Unternehmen mit indirektem Krypto-Bezug

Neben diesen klar definierten Kategorien gibt es eine wachsende Zahl von Firmen, deren Geschäftsmodelle indirekt mit der Krypto- oder Blockchain-Welt verknüpft sind. Dazu zählen Zahlungsdienstleister wie PayPal oder Block (vormals Square), die Krypto-Transaktionen unterstützen, oder Hardware-Hersteller wie NVIDIA, deren Grafikkarten häufig in Mining-Rigs verwendet werden. Diese Unternehmen sind oft breiter diversifiziert und nicht ausschließlich auf den Kryptomarkt angewiesen, was sie für Anleger mit einem moderaten Risikoprofil attraktiv machen kann.

Insgesamt sorgen die verschiedenen Arten von Krypto Aktien also für vielfältige Investitionsmöglichkeiten, die sich an diverse Rendite- und Risikoprofile richten. Ob Sie nun direkt am Bitcoin-Hype teilnehmen möchten oder auf die langfristige Entwicklung der Blockchain-Technologie setzen – die Vielfalt der Krypto Aktien ermöglicht Ihnen eine gezielte Auswahl nach den individuellen Anlagezielen.



Die besten Krypto Aktien 2025

Während Kryptowährungen vor allem in den sozialen Medien einen sehr großen Raum einnehmen und Gegenstand zahlreicher Debatten sind, ist es um die Krypto Aktien etwas ruhiger bestellt. Dabei haben auch sie Potenziale, die nicht zu unterschätzen sind. Wie aber können Sie diese Titel effektiv finden?



Kriterien zur Bewertung

Die Auswahl der besten Krypto Aktien im Jahr 2025 erfordert eine sorgfältige Analyse mehrerer Faktoren, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen. Anleger sollten sowohl quantitative als auch qualitative Aspekte berücksichtigen, die nicht nur die aktuelle Performance, sondern auch die langfristigen Perspektiven eines Unternehmens widerspiegeln.

Kosten und finanzielle Stabilität



Ein zentraler Punkt bei der Beurteilung von Krypto Aktien sind die Kostenstrukturen und die finanzielle Stabilität der Unternehmen. Dazu gehört eine Analyse der Betriebskosten, insbesondere bei Mining-Unternehmen, wo Energiekosten und die Effizienz der verwendeten Hardware eine entscheidende Rolle spielen.



Eine niedrige Kostenbasis ermöglicht es diesen Unternehmen, auch in Marktphasen mit fallenden oder geringen Krypto-Preisen profitabel zu bleiben. Ebenso wichtig ist die Verschuldung. Firmen mit soliden Bilanzen und einer ausgewogenen Fremdkapitalquote sind besser gegen Marktschwankungen gewappnet.

Performance und Marktdynamik



Die historische Performance und die Marktposition des Unternehmens sind weitere entscheidende Kriterien. Hierbei sollten Investoren aber nicht nur auf die Kursentwicklung der Aktie abzielen, sondern auch die operative Performance, etwa Umsatzwachstum, Marktanteil und Gewinnmargen, integrieren.



Unternehmen, die in den letzten Jahren ein stabiles Wachstum verzeichnet haben und gut positioniert sind, um von künftigen Entwicklungen wie der breiteren Akzeptanz von Kryptowährungen oder der Weiterentwicklung der Blockchain-Technologie zu profitieren, bieten oft ein vielversprechendes Risiko-Rendite-Verhältnis.

Innovationskraft und technologische Kompetenz



Da die Kryptobranche stark von technologischem Fortschritt geprägt ist, kann die Wichtigkeit der Innovationsfähigkeit eines Unternehmens nicht hoch genug gewürdigt werden.



Firmen, die in Forschung und Entwicklung investieren, neue Technologien vorantreiben oder strategische Partnerschaften zur Stärkung der Marktposition eingehen, sind oftmals besser aufgestellt, um sich in einem wettbewerbsintensiven Umfeld zu behaupten. Ein Beispiel wäre die Entwicklung effizienterer Mining-Hardware oder neuer Blockchain-Lösungen.

Angebot und Marktsegmentierung



Auch die Wahl der richtigen Anbieter und die Segmentierung des Marktes müssen bei der Identifikation der besten Krypto Aktien 2025 Berücksichtigung finden. Anleger sollten sich überlegen, ob sie in spezialisierte Unternehmen wie reine Mining-Firmen oder breiter diversifizierte Anbieter wie Zahlungsdienstleister investieren möchten. Große, etablierte Unternehmen bieten häufig mehr Stabilität, während kleinere, spezialisierte Firmen höhere Wachstumschancen, jedoch gleichzeitig auch größere Risiken mit sich bringen.

Makroökonomische und regulatorische Einflüsse



Schließlich sollten noch makroökonomische und regulatorische Faktoren in die Bewertung einfließen. Regulierungen nehmen in der Kryptobranche einen immer größer werdenden Stellenwert ein und können sich sowohl positiv als auch negativ auf die Geschäftsentwicklung auswirken. Unternehmen, die in Ländern mit klaren und stabilen Rahmenbedingungen operieren, dürften hier einen Vorteil haben.



Ebenso können makroökonomische Trends, wie steigende Zinsen oder veränderte Anlegerpräferenzen, die Attraktivität bestimmter Krypto Aktien maßgeblich beeinflussen.



Top 7 Krypto Aktien

Sie wissen nun, worauf es bei der Auswahl der besten Krypto Aktien ankommt. Bevor Sie eine Investmententscheidung treffen, sollten Sie unbedingt Ihre eigene Recherche anstellen. Die folgenden Titel können Ihnen bereits als Inspiration dienen, sind aber nicht als Anlageberatung zu verstehen.

Coinbase

Das in San Francisco ansässige Unternehmen wurde 2012 gegründet und wagte 2021 den Schritt an die Technologiebörse Nasdaq. Coinbase gilt als eine der größten Plattformen für den Handel mit Kryptowährungen, die sich sowohl an private als auch institutionelle Investoren richtet.

Coinbase möchte sich von konkurrierenden Krypto-Börsen vor allem durch den Fokus auf Transparenz und regulatorische Compliance abheben. Aufgrund der Börsennotierung profitieren die Nutzer der Plattform von einigen US-amerikanischen Gesetzen. Die Coinbase Aktie hat an der Börse bislang jedoch einen schweren Stand. Von fast 300 Euro ging es zwischenzeitlich bis auf 30 Euro nach unten.

Riot Platforms

Bereits im Jahr 2000 gegründet, gehört Riot Platforms heute zu den bedeutendsten Mining-Unternehmen in den USA. Die Firma betreibt große Rechenzentren, um ihrem wichtigsten Geschäftsfeld, dem Schürfen von Bitcoin, nachkommen zu können. Bekannt ist insbesondere das Whinstone-Rechenzentrum in Texas, eines der weltweit größten und effizientesten seiner Art.

Um auch in Zeiten niedriger Bitcoin-Preise wettbewerbsfähig zu bleiben, legt das Unternehmen besonderen Wert auf eine kostengünstige Energieversorgung und Skalierungskapazitäten. Die Aktie von Riot Platforms zeichnete sich bisher vor allem durch die immense Volatilität aus, konnte temporär aber immer wieder Akzente setzen.

Block

Im Gegensatz zu den beiden vorgenannten Kandidaten zeichnet sich Block durch ein diversifiziertes Geschäftsmodell aus. Dieses besteht aus zwei Kernplattformen: Square, ein Ökosystem für kleine und mittelständische Unternehmen sowie Cash App, eine Mobile-Payment-App, die auch den Handel mit Bitcoin ermöglicht.

Gerade die Cash App hat sich in der Zwischenzeit zu einem wichtigen Knotenpunkt für private Nutzer entwickelt, die in Bitcoin investieren möchten. An der Börse läuft es für die Block Aktie noch nicht rund. Nachdem der Titel ab Herbst 2021 drastisch an Wert verlor, brachte das Jahr 2024 für Anleger zumindest ein wenig Erholung.

AMD

Advanced Micro Devices ist vor allem als Technologieunternehmen bekannt, das sich auf die Entwicklung von Halbleitern, Prozessoren und Grafikkarten spezialisiert hat. Doch auch für Investoren, die auf der Suche nach Krypto Aktien sind, ist dieser Titel mindestens einen Blick wert. Immerhin spielt AMD eine entscheidende Rolle bei der Bereitstellung von Infrastruktur, die für das Mining von digitalen Währungen erforderlich ist.

In diesem Kontext sind insbesondere AMDs leistungsstarke Grafikkarten (GPUs) aus der Radeon-Serie relevant. Sie werden verwendet, um die komplexen mathematischen Berechnungen auszuführen, die für das Mining von Bitcoin, Ethereum und Co. nötig sind. Die Aktie von Advanced Micro Devices legte in den zurückliegenden Jahren eine respektable Performance hin, die aber immer wieder von starken Werteinbrüchen begleitet wurde.

Marathon Digital Holdings

Von diesem Namen haben Sie noch nie gehört? Dann sind Sie aktuell womöglich noch dabei, sich tiefer mit Krypto Aktien auseinanderzusetzen. Obwohl Marathon Digital Holdings erst 2010 gegründet wurde, gilt es mittlerweile als eines der größten Mining-Unternehmen der USA. Marathon Digital Holdings hat in großem Maßstab sogenannte ASIC-Miner erworben, die speziell für das Schürfen von Bitcoin entwickelt wurden.

Ein besonderer Fokus des Geschäftsmodells liegt auf der Nutzung kostengünstiger und nachhaltiger Energiequellen. Außerdem konzentriert sich das Unternehmen auf die Einhaltung der regulatorischen Vorgaben in den USA, was es zu einem verlässlichen Akteur in einem kontrovers diskutierten Industriezweig macht. Trotz alledem sind Anleger mit der Marathon Digital Holdings Aktie in letzter Zeit nicht gut gefahren.

Hut 8 Mining

Auch um diesen Titel zu kennen, muss man bereits tiefer in die Materie eingestiegen sein. Hut 8 Mining hat seinen Sitz im kanadischen Toronto und wird gerne als eines der innovativsten Krypto-Mining-Unternehmen in Nordamerika bezeichnet. Die Firma betreibt mehrere Standorte in ganz Kanada, die so gewählt wurden, dass sie Zugang zu preiswerter Energie etwa in Form von Wasserkraft oder anderen erneuerbaren Energiequellen bieten.

Hut 8 Mining setzt allerdings nicht ausschließlich auf das Schürfen von Kryptowährungen, sondern diversifiziert sein Geschäftsmodell auch durch die Bereitstellung sogenannter High-Performance-Computing-Dienste und Cloud-Infrastrukturen. Die Börsenhistorie des Unternehmens ist noch vergleichsweise jung. Im Jahr 2024 konnte die Hut 8 Mining Aktie aber rund 100 Prozent an Wert zulegen.

Shopify

Im Unterschied zu den eben genannten Unternehmen ist Shopify nicht vorrangig als Krypto Aktie bekannt. Vielmehr bietet der kanadische Dienstleister KMUs umfassende Lösungen zur Digitalisierung ihres Geschäfts. Dies beinhaltet beispielsweise Leistungen wie die Erstellung von Online-Shops, die Zahlungsabwicklung oder das Versandmanagement. Aus dem weltweiten E-Commerce-Sektor ist Shopify kaum mehr wegzudenken.

Gleichzeitig gilt der Konzern als Aushängeschild bei der Förderung und Akzeptanz von Kryptowährungen im Einzel- und Onlinehandel. Shopify bietet Dienstleistern nämlich die Möglichkeit, Zahlungen in Bitcoin oder Ethereum zu erhalten. Obwohl die Unternehmensaktie von Shopify sehr volatil ist, hätten sich vor allem ab Herbst 2022 hohe Renditechancen ergeben.

So können Sie Krypto Aktien kaufen

Sind Sie nach der Vorstellung der obigen sieben Unternehmen neugierig geworden? Können Sie sich nun vielleicht sogar ein Investment in Krypto Aktien vorstellen? Wie das in der Praxis umgesetzt werden würde, zeigen wir Ihnen jetzt.

1. Broker finden

Der passende Broker an Ihrer Seite bildet die Basis für alle weiteren Schritte und sollte deshalb mit Bedacht gewählt werden. Er ist die Schnittstelle zwischen Ihnen und den Finanzmärkten und bietet die notwendige Infrastruktur, um Krypto Aktien sicher und effizient zu handeln. Um den richtigen Broker für Ihre individuellen Bedürfnisse zu finden, spielen mehrere Kriterien eine Rolle.

Zuallererst ist sicherzustellen, dass der Broker von einer angesehenen Finanzaufsichtsbehörde reguliert wird. In Deutschland sind die BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) oder europäische Institutionen wie die CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission) Beispiele für vertrauenswürdige Regulierungsbehörden. Ein guter Broker gewährleistet aber nicht nur den Schutz Ihrer Einlagen, sondern minimiert auch das Risiko von Betrug oder Missmanagement.

XTB unterliegt derzeit in elf Ländern den jeweiligen nationalen Regulierungsbehörden und ist durch diese zugelassen. Die deutsche Niederlassung ist nicht nur bei der BaFin registriert, sondern wird zusätzlich von der polnischen Finanzaufsichtsbehörde KNF kontrolliert.

Achten Sie außerdem darauf, dass der Broker Ihnen Funktionen wie Echtzeit-Kursdaten, Chartanalyse-Tools oder Nachrichtenfeeds bereitstellt. Dadurch wird die Entscheidungsfindung deutlich unterstützt. Wichtig ist überdies eine intuitive und technisch ausgereifte Handelsplattform. Diese hilft Ihnen sowohl beim Einstieg als auch beim effizienten Arbeiten in späteren Phasen.

Um den Investoren und Tradern eine bestmögliche Umgebung zu gewährleisten, stellt XTB die eigens entwickelte xStation 5 zur Verfügung. Diese ist aktuell als mobile oder webbasierte Version erhältlich.

Ein wirklich guter Broker geht aber die sprichwörtliche Extrameile und hebt sich durch diverse Zusatzleistungen ab. Das können etwa Schulungsmaterialien, Tutorials oder sogar Webinare sein, die den Investoren bei der Wissenserweiterung und dem Treffen fundierter Entscheidungen helfen. Gerade für Einsteiger im Bereich der Krypto Aktien kann das ein relevanter Faktor sein.

Auch XTB kann mit einem weitreichenden Bildungsangebot aufwarten. So finden Sie hier nicht nur ausführliche Wissensartikel rund um Geldanlagen, die angebotenen Serviceleistungen und Co., sondern erhalten durch regelmäßige Analysen und Webinare auch tiefgehende Einblicke in die dynamische Welt der Finanzmärkte.

2. Auf ein breites Angebot achten

Beim Kauf von Krypto Aktien ist ein breit gefächertes Angebot ein essenzieller Faktor, der nicht nur für Flexibilität sorgt, sondern auch strategische Vorteile bietet. Das macht sich vor allem mit Blick auf die Diversifikation bemerkbar. Da Krypto Aktien als überdurchschnittlich volatil eingestuft werden dürfen, ist eine gezielte Risikosteuerung hier umso wichtiger.

Ihr Portfolio sollte beispielsweise neben Unternehmen, die direkt mit den Kryptomärkten verwickelt sind, auch solche Kandidaten integrieren, die indirekt von den Entwicklungen der Digitalwährungen profitieren. Des Weiteren ist auch eine gewisse Branchendiversifizierung wichtig. Das Angebot an Krypto Aktien sollte demnach nicht ausschließlich auf Mining-Unternehmen oder Blockchain-Technologieanbieter beschränkt sein, sondern beispielsweise auch Krypto-Börsen oder Technologiefirmen enthalten.

Mehr als 7.500 Finanzinstrumente, darunter knapp 3.600 echte Aktien, zeichnen das weitreichende Leistungsspektrum von XTB aus. Hier finden Sie neben klassischen Krypto Aktien wie Hut 8 Mining oder Riot Platforms auch breiter aufgestellte Konzerne in Form von Shopify oder Block. Mit dem Aktien-Scanner in der xStation suchen Sie zudem effektiv nach Ihren Wunschkandidaten.

3. Kostenstruktur beachten

Ein oft vergessener, aber enorm wichtiger Aspekt betrifft die Trading Gebühren. Sie werden Krypto Aktien nur dann profitabel handeln, wenn nicht ein Großteil Ihrer Gewinne wieder für die Kosten abgehen. Seien Sie sich also bewusst, dass jede Orderprovision, jeder Spread und alle Depotkosten Ihre Rendite unmittelbar und teils erheblich schmälert.

Die Kostenstruktur müssen Sie besonders dann in den Augen behalten, wenn Sie häufig handeln. Andernfalls können sich schnell Beträge summieren, die die Rentabilität zunichtemachen. Wichtig ist darüber hinaus, dass Ihnen die Kosten für die einzelnen Dienstleistungen transparent dargestellt werden. Sie sollten nicht erst aktiv nachhaken müssen, bis Sie eine zufriedenstellende Antwort erhalten.

Das Besondere an XTB ist, dass Anleger Aktien bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro kommissionsfrei handeln können. Bei Summen darüber fallen lediglich 0,2 Prozent, mindestens jedoch zehn Euro an. Dasselbe Angebot gilt im Übrigen für ETFs.

4. Risikomanagement

Wie bereits mehrfach angesprochen, sind Krypto Aktien normalerweise eng mit den Entwicklungen auf den Kryptomärkten verbunden. Das kann eine hohe Volatilität zur Folge haben. Um zu verhindern, dass die Wertschwankungen in Ihrem Depot überhandnehmen, ist ein solides und gut ausgeklügeltes Risikomanagement vonnöten. Hierzu stehen Ihnen verschiedene Methoden zur Verfügung.

Die erste betrifft die Portfolio-Diversifikation und ist vergleichsweise einfach umzusetzen. Damit ist gemeint, dass Sie in verschiedene Assets investieren sollten. Auch wenn eine Krypto Aktie noch so vielversprechend aussieht, ist es nicht sinnvoll, alles auf diesen einen Titel zu setzen. Kaufen Sie stattdessen auch andere Aktien oder ergänzen Sie Ihr Portfolio optimalerweise sogar mit anderen Finanzinstrumenten im Sinne von Anleihen, ETFs oder möglicherweise sogar CFDs.

Widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit daneben der Positionsgröße. Als Faustregel wird immer wieder genannt, dass eine Position nicht mehr als fünf oder zehn Prozent des Portfoliovolumens einnehmen sollte. Mit dem Trading-Rechner von XTB haben Sie ein praxistaugliches Tool zur Seite, das Ihnen schnell und einfach bei der Bestimmung der Positionsgröße hilft.

In puncto Risikomanagement bewährt hat sich auch die Stop-Loss-Order, die Sie ganz einfach in der xStation 5 anwenden können. Ein Stop Loss sorgt dafür, dass eine Position automatisch verkauft wird, sobald diese einen vorher festgelegten Schwellenwert unterschreitet. Gerade in turbulenten Marktphasen hat sich die Stop-Loss-Order für viele als emotionale Stütze etabliert.

Letzten Endes können Sie das Risikomanagement auch schon durch eine regelmäßige Überprüfung Ihres Portfolios durchführen. Überlegen Sie sich dabei, ob die gegenwärtige Zusammensetzung noch Ihrem Risiko- und Renditeprofil entspricht. Sollte das nicht so sein, wird eine entsprechende Anpassung nötig. Dazu können Sie bestimmte Titel etwa verkaufen oder deren Gewichtung reduzieren.



Für wen sind Krypto Aktien geeignet?

Grundsätzlich richten sich Krypto Aktien sowohl an Einsteiger als auch an erfahrene Anleger. Dabei müssen jedoch verschiedene Herangehensweisen berücksichtigt werden, die sich aus dem individuellen Kenntnisstand, den Zielen und der Risikobereitschaft ergeben.

Für Anfänger

Einsteiger erhalten dank der Krypto Aktien einen leichteren Zugang zur Welt der Kryptowährungen, ohne direkt in hochvolatile digitale Vermögenswerte investieren zu müssen. Im Vergleich zu Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum sind Krypto Aktien an etablierten Börsen notiert und unterliegen strengen Regulierungen. Dies sorgt für mehr Transparenz und Sicherheit, was insbesondere für Neulinge von Vorteil ist.

Anfänger profitieren demnach von der relativen Stabilität und der Verfügbarkeit von Informationen, die es einfacher machen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Unternehmen wie AMD oder Shopify, die einen indirekten Bezug zur Kryptobranche haben, dürften zudem eine konservativere Wahl darstellen, da sie auch von anderen Marktentwicklungen profitieren.

Gleichzeitig ist es für Einsteiger essenziell, ihr Risiko zu begrenzen, beispielsweise durch die Wahl von breit aufgestellten Unternehmen oder Krypto ETFs, die mehrere Krypto Aktien bündeln. Dies ermöglicht eine Streuung des Kapitals und reduziert die Abhängigkeit von einzelnen Marktbewegungen. Zudem ist es sinnvoll, sich schrittweise Wissen über die Branche und ihre Dynamik anzueignen, bevor größere Summen investiert werden.

Für Fortgeschrittene

Erfahrenen Anlegern, die bereits ein gutes Verständnis der Finanzmärkte und der Kryptobranche haben, eröffnen entsprechende Aktien spannende Möglichkeiten, gezielt auf spezifische Entwicklungen in diesem Sektor zu setzen.

Sie können beispielsweise in hochspezialisierte Unternehmen wie Marathon Digital Holdings oder Hut 8 Mining investieren, die direkt vom Bitcoin-Preis und der Nachfrage nach Kryptowährungen abhängen. Solche Investitionen erfordern jedoch ein tiefes Verständnis der Marktmechanismen und der technologischen sowie regulatorischen Rahmenbedingungen.

Auch die Volatilität der Krypto Aktien kann für fortgeschrittene Anleger vorteilhaft sein, indem sie aktive Handelsstrategien wie Swing Trading anwenden oder langfristig in Unternehmen investieren, die sie als unterbewertet einschätzen. Der Einsatz von Tools wie Stop-Loss-Orders oder die Nutzung von Derivaten zur Absicherung sind weitere nennenswerte Optionen für erfahrene Investoren.



Krypto Aktien kaufen bei XTB

Ob der Hype der digitalen Währungen zukünftig weitergeht oder gar an Intensität zunimmt, wird sich zeigen. Doch auch ohne direkt in Bitcoin, Ethereum und Co. zu investieren, können Sie an diesem Trend teilhaben. Die Lösung liegt in Krypto Aktien, die Sie bei XTB bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro ganz ohne Kommission handeln. Im Angebot des Brokers finden Sie die Aktien reiner Mining-Unternehmen, aber auch solche, die Krypto lediglich als einen Teil des Geschäftsmodells begreifen.

Vielleicht wollen Sie den Handel mit Krypto Aktien aber auch zunächst in einer sicheren Umgebung testen? Dafür eignet sich das Demokonto von XTB. Ganze 30 Tage lang stehen Ihnen sämtliche Funktionen der xStation 5 kostenfrei zur Verfügung. Und selbst wenn Sie am Ende konstatieren, dass Krypto Aktien nichts für Sie sind – dank mehr als 7.500 Finanzinstrumente finden auch Sie bei XTB das Richtige.

