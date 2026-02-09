Bitcoin Prognose: Marktvolatilität, ETF-Flows und aktuelle Krypto News

Die Kryptomärkte zeigten am vergangenen Freitag eine deutliche Gegenbewegung, nachdem massive Abverkäufe Bitcoin zeitweise bis auf 60.000 US-Dollar gedrückt hatten. Diese Bewegung löste eine rekordhohe Welle an Liquidationen von Long-Positionen aus – insbesondere im Altcoin-Segment.

► Bitcoin: ISIN XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker Bitcoin

Über das Wochenende ließ die Volatilität nach, doch zum Wochenstart geriet Bitcoin erneut unter Druck und fiel wieder unter die Marke von 70.000 US-Dollar. Ethereum versucht derweil, sich oberhalb von 2.000 US-Dollar zu stabilisieren.

Krypto News: ETF-Flows und Optionsmarkt begrenzen Aufwärtspotenzial

Ein zentraler Faktor für die kurzfristige Bitcoin Prognose bleibt die Entwicklung der ETF-Zuflüsse. Diese sind aktuell weiterhin begrenzt. Zwar verzeichneten BTC-ETFs am Freitag Nettozuflüsse von über 350 Mio. US-Dollar, gleichzeitig kam es bei Ethereum-ETFs zu Nettoabflüssen von mehr als 20 Mio. US-Dollar.

Der Optionsmarkt signalisiert zudem eine erhöhte Nachfrage nach Absicherungen, was darauf hindeutet, dass Marktteilnehmer kurzfristig kein starkes Aufwärtspotenzial erwarten. Historisch betrachtet hat Ethereum in Bärenmärkten häufig schlechter performt als Bitcoin – ein Muster, das sich aktuell erneut abzeichnet. Entsprechend konzentriert sich das Interesse vieler Investoren auf das „Buy-the-Dip“-Narrativ bei Bitcoin.

Bitcoin Prognose im Fokus: Strategy (MSTR) und Marktrisiken

Michael Saylor von Strategy (MSTR.US) bekräftigte zuletzt erneut öffentlich seine optimistische Haltung gegenüber Bitcoin. Dennoch reagiert der Markt vorsichtig: Strategy hält aktuell rund 700.000 BTC und liegt auf diese Position im Durchschnitt etwa 10 % im Verlust.

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhält der Markt durch Ereignisse rund um die südkoreanische Kryptobörse Bithumb. Am 6. Februar kam es dort aufgrund eines technischen Fehlers zu einer irrtümlichen Überweisung von 620.000 BTC an Nutzer, obwohl die Börse lediglich über Reserven von rund 175 BTC verfügte. Zwar konnte der Fehler schnell behoben und nahezu der gesamte Betrag zurückgeführt werden, doch die strukturellen Ursachen werfen weiterhin Fragen auf.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Technische Analyse: Bitcoin bleibt trotz Erholung angeschlagen

Aus technischer Sicht liegt der Bitcoin-Kurs aktuell rund 43 % unter dem Hoch vom Oktober. Trotz der kräftigen Erholung am Freitag notiert der RSI im Tageschart weiterhin nahe überverkaufter Niveaus, was auf eine fragile Marktstruktur hindeutet.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

US-BTC- und ETH-ETF-Ströme

Quelle: Bloomberg Finance L.P., XTB Research

Quelle: Bloomberg Finance L.P., XTB Research

Ausblick: Bitcoin Prognose hängt stark vom nächsten Marktzyklus ab

Ein weiterer Unsicherheitsfaktor betrifft die langfristige Finanzstruktur von Strategy. Zwischen 2028 und 2032 laufen Schulden in Höhe von insgesamt rund 7,6 Mrd. US-Dollar aus. Zwar könnte das Unternehmen einen Teil der Verbindlichkeiten aus vorhandenen Mitteln bedienen, jedoch würde eine anhaltende Schwächephase am Kryptomarkt die Liquidität deutlich belasten.

Aus heutiger Sicht erscheinen diese Risiken beherrschbar – vorausgesetzt, der nächste Bitcoin-Bullenmarkt setzt rechtzeitig ein. Damit bleibt die mittel- bis langfristige Bitcoin Prognose eng an die Entwicklung der globalen Risikobereitschaft und institutionellen Nachfrage geknüpft.

Quelle: XTB Research, Strategy.com, Bloomberg Finance L.P.

KRYPTO CFD HANDELN