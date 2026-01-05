Krypto News: Bitcoin steigt Richtung 93.000 USD – Aktuelle Bitcoin Prognose

Bitcoin setzt seinen Aufwärtstrend fort und steigt heute auf knapp 93.000 USD, den höchsten Stand seit der ersten Dezemberhälfte 2025. Die positive Entwicklung fällt mit freundlicher Stimmung an den US-Aktienmärkten zusammen: Futures auf den Nasdaq 100 (US100) und den S&P 500 (US500) notieren vorbörslich im Plus. Diese Krypto News unterstreichen die enge Korrelation zwischen Risikoanlagen und dem Kryptomarkt.

► Bitcoin: ISIN XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker Bitcoin



🚀 Key Takeaways

🤖 1. KI-IPOs beflügeln die Börse aktuell in China

Bitcoin Prognose bleibt konstruktiv:

Steigende ETF-Zuflüsse, starke Whale-Akkumulation und eine mögliche langfristige Angebotsverknappung stützen den Aufwärtstrend von Bitcoin trotz kurzfristiger Volatilität.

Makro- und Geldpolitik als Kurstreiber:

Positive Risikostimmung an den US-Märkten sowie Erwartungen an eine künftig dovishere US-Geldpolitik erhöhen die Attraktivität von Bitcoin als Risiko-Asset.

Geopolitik als langfristiger Faktor:

Entwicklungen rund um Venezuela und mögliche staatliche Bitcoin-Reserven könnten das verfügbare BTC-Angebot reduzieren und damit die Bitcoin Prognose auf Sicht mehrerer Jahre unterstützen.

Seit Jahresbeginn liegt Bitcoin bereits mehr als 6 % im Plus. Der Markt erholte sich deutlich, nachdem der Relative-Stärke-Index (RSI) zuvor ein extrem überverkauftes Niveau erreicht hatte, das zuletzt im August 2023 beobachtet wurde. On-Chain-Daten zeigen zudem eine historisch hohe Akkumulation von Bitcoin durch sogenannte Whales, während die allgemeine Marktstimmung weiterhin eher verhalten bleibt. Dieses Umfeld spricht für eine Fortsetzung des Trends und stützt die aktuelle Bitcoin Prognose.

Ölpreis, Inflation und Auswirkungen auf die Bitcoin Prognose

Der Ölpreis fiel zuletzt leicht unter 60 USD pro Barrel, nachdem die USA eine militärische Operation in Venezuela durchgeführt hatten. Sollten die Vereinigten Staaten tatsächlich Kontrolle über venezolanische Ölreserven erlangen, könnte dies mittelfristig inflationsdämpfend wirken und Risikoanlagen wie Bitcoin unterstützen.

Kurzfristig ist dieser Effekt jedoch begrenzt. Venezuelas Ölsektor benötigt Investitionen in Höhe von mehreren zehn Milliarden US-Dollar, um frühere Förderkapazitäten zu erreichen. Zudem bleibt unklar, ob die USA ihre geopolitischen Ziele ohne eine Bodenoperation durchsetzen können – ein Szenario, das eher steigende Ölpreise begünstigen würde. Für die Bitcoin Prognose bedeutet dies: mögliche Unterstützung auf lange Sicht, aber keine unmittelbare Marktreaktion.

Krypto News zu ETF-Zuflüssen und institutioneller Nachfrage

Laut CoinShares beliefen sich die globalen Zuflüsse in Kryptowährungen im Jahr 2025 bislang auf 47,2 Mrd. USD, nach 48,7 Mrd. USD im Jahr 2024. Allein am Freitag der vergangenen Woche verzeichneten Bitcoin-ETFs Zuflüsse von 464 Mio. USD, während Ethereum-ETFs weitere 124 Mio. USD anzogen.

In der laufenden Woche richtet sich der Fokus der Krypto News vor allem auf die US-Arbeitsmarktdaten, insbesondere die Non-Farm Payrolls (NFP) am Freitag. Gleichzeitig geht der Markt zunehmend davon aus, dass ein zukünftiger Fed-Vorsitz unter Einfluss von Donald Trump eine klar dovishe Geldpolitik verfolgen würde. Entsprechend müssen robuste Konjunkturdaten Zinssenkungserwartungen nicht zwangsläufig dämpfen – ein weiterer positiver Faktor für die Bitcoin Prognose.

Bitcoins aus Venezuela – ein langfristiger Kurstreiber?

Laut Recherchen der Analysten Clara Preve und Bradley Hope soll Venezuela Bitcoin und Stablecoins im Wert von 56 bis 67 Mrd. USD halten. Medienberichte sprechen von bis zu 600.000 BTC. Schätzungen zufolge könnten bereits 2017 rund 2 Mrd. USD aus Goldverkäufen zu einem damaligen Bitcoin-Preis von etwa 5.000 USD investiert worden sein – was heute rund 400.000 BTC bzw. 37 Mrd. USD entspräche.

Sollten die USA Zugriff auf diese Wallets erhalten, würden die Bitcoins vermutlich in die strategische Reserve überführt und nicht verkauft – im Einklang mit der politischen Zusage, beschlagnahmte Bitcoins nicht zu veräußern. Damit könnten bis zu 3 % des maximalen Bitcoin-Angebots (21 Mio.) langfristig vom Markt verschwinden, was die Bitcoin Prognose strukturell unterstützt. Ein gegenteiliges Szenario wäre ein Verkauf durch Venezuela zur Finanzierung militärischer oder staatlicher Ausgaben.

Quelle: CoinPedia

Technische Analyse: Bitcoin und Ethereum im Aufwärtstrend

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Bitcoin und Ethereum bewegen sich aktuell innerhalb eines aufwärtsgerichteten Preiskanals. Auf Stundenbasis deutet sich bei Bitcoin eine bullishe Untertassenformation an. Eine wichtige Unterstützung liegt bei 91.800 USD, wo sowohl die Unterkante des Kanals als auch die EMA50 verlaufen. Kurzfristig trifft der Kurs auf Widerstand an der EMA50.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Ethereum zeigt ein ähnliches Bild: Der Kurs erreicht Niveaus wie zuletzt Mitte Dezember. Kurzfristige Unterstützung liegt bei rund 3.100 USD (EMA50), während der untere Kanalbereich bei 3.050 USD mit der EMA200 zusammenfällt.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auf Tagesbasis kämpfen sowohl BTC als auch ETH mit dem Durchbruch über die jeweilige EMA50.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

ETF Zuflüsse steigen

Quelle: Bloomberg Finance L.P., XTB Research

Quelle: Bloomberg Finance L.P., XTB Research

Fazit – Bitcoin Prognose:

Steigende ETF-Zuflüsse, starke On-Chain-Daten und ein potenziell dovisher geldpolitischer Ausblick sprechen mittelfristig für weitere Kurschancen. Kurzfristige Volatilität bleibt jedoch ein fester Bestandteil der aktuellen Krypto News.

DER DEUTSCHE INDEX