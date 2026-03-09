Krypto Aktuell: Bitcoin steigt Richtung 68.000 USD – Neue Bitcoin Prognose und wichtige Kursmarken

Das Wichtigste in Kürze Bitcoin zeigt relative Stärke

Wichtiger Widerstand voraus zwischen 74.000 und 75.000 USD

Entscheidende Unterstützung bei 60.000 und 63.000 USD

Der Kryptomarkt zeigt sich aktuell überraschend stabil. Krypto aktuell: Trotz der jüngsten Rückgänge, bei denen zahlreiche Positionen an den Derivatemärkten liquidiert wurden, bleibt die Korrelation zwischen Kryptowährungen und dem traditionellen Aktienmarkt weiterhin begrenzt. Zwar reduziert diese Entwicklung kurzfristige Volatilität bei Bewegungen an der Wall Street, sie bedeutet jedoch nicht automatisch, dass Kryptowährungen von einer globalen Risikoaversion profitieren. ► Bitcoin: ISIN XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker Bitcoin Krypto aktuell: Bitcoin steigt trotz Turbulenzen an den Märkten Bitcoin steigt aktuell in Richtung der Marke von 68.000 USD, während Ethereum rund 2,5 % zulegt. Diese Entwicklung erfolgt trotz eines kräftigen Anstiegs der Ölpreise um mehr als 16 % und eines deutlichen Ausverkaufs an der Wall Street. Noch vor wenigen Monaten hätten viele Marktteilnehmer ein solches Szenario vermutlich als unwahrscheinlich eingeschätzt. Selbst der starke US-Dollar sowie steigende Anleiherenditen haben bislang keinen klaren Abwärtsimpuls im Kryptomarkt ausgelöst. Dies deutet darauf hin, dass die Nachfrage derzeit stark genug ist, um das vorhandene Angebot auf den aktuellen Kursniveaus aufzunehmen. Bitcoin Prognose: Wichtige Widerstandszone im Blick Für die Bitcoin Prognose bleibt im mittelfristigen Bild vor allem die Widerstandszone zwischen 74.000 und 75.000 USD entscheidend. Diese Zone entspricht: dem 38,2 % Fibonacci-Retracement der Abwärtsbewegung seit Mitte Januar

dem 23,6 % Fibonacci-Retracement des Rückgangs, der im Oktober 2025 begann Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Zone könnte die Grundlage für eine neue Aufwärtsdynamik im Bitcoin-Kurs bilden. Bitcoin Prognose: Entscheidende Unterstützung zwischen 60.000 und 63.000 USD Auf der Unterseite liegt eine wichtige Unterstützungszone aktuell im Bereich von 60.000 bis 63.000 USD. In der Vergangenheit zeigte sich mehrfach, dass in diesem Bereich eine relativ starke Nachfrage vorhanden ist. Für die kurzfristige Bitcoin Prognose bleibt daher entscheidend, ob diese Zone verteidigt werden kann. Ein erneuter deutlicher Rückgang unter 63.000 USD könnte hingegen eine weitere starke Verkaufswelle auslösen und den Abwärtsdruck deutlich erhöhen. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. KRYPTO CFD HANDELN Auf steigende und fallende Kurse setzen mit CFDs

über 40 Krypto-Währungen verfügbar

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.