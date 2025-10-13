Krypto News & Bitcoin Prognose: ETH über 4.100 USD – Markt erholt sich nach Crash

💎 Krypto News: Bitcoin und Ethereum starten kräftige Erholung – Trendwende in Sicht?

💬 Einleitung

Nach dem heftigen Ausverkauf vom Freitag zeigt sich der Kryptomarkt zum Wochenbeginn deutlich erholt. Die Verluste haben sich verlangsamt, und Käufer nutzen die überverkaufte Marktsituation für neue Einstiege.

Ethereum (ETH) notiert wieder über 4.100 USD, ein Plus von mehr als 10 % seit dem jüngsten Tief, während Bitcoin (BTC) ein wichtiges On-Chain-Niveau zurückerobert hat – die neutrale Profitabilität kurzfristiger Anleger.

Diese technische Verbesserung könnte den Verkaufsdruck verringern und Spielraum für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends schaffen. Gleichzeitig stützt die positive Stimmung an der Wall Street die Kryptomärkte, solange die Hoffnung auf eine Deeskalation im Handelskonflikt zwischen Trump und China bestehen bleibt.

🔑 Key Takeaways

1️⃣ Ethereum mit starker Erholung: ETH gewinnt über 10 % und durchbricht die Marke von 4.100 USD – das Signal einer möglichen Bodenbildung.

2️⃣ Bitcoin stabilisiert sich: BTC verteidigt ein wichtiges On-Chain-Level und zeigt geringere Verluste als Ethereum – bleibt aber hinter der ETH-Dynamik zurück.

3️⃣ Makrofaktoren im Fokus: Der schwächere US-Dollar, der anhaltende Government Shutdown und steigende Goldpreise (+2 %) verstärken die Nachfrage nach „harten Assets“ wie Bitcoin.

📊 Marktanalyse: Kryptos profitieren von positiver Wall-Street-Stimmung

Anleger schöpfen wieder Hoffnung, dass sich die Märkte nach dem Crash stabilisieren.

Trumps 100 %-Zölle auf chinesische Importe bleiben das Basisszenario, sollen aber erst am 1. November greifen – was kurzfristig für Erleichterung sorgt.

Gleichzeitig hoffen Investoren auf klare Signale zu Handelsabkommen und Exportbeschränkungen, die bis dahin über den Kurs entscheiden dürften.

Während der US-Dollar unter Druck steht und Gold als sicherer Hafen steigt, profitieren Kryptowährungen indirekt vom Kapitalzufluss in „Real Assets“.

Investoren interpretieren den schwächeren Arbeitsmarkt und den Government Shutdown als möglichen Auslöser für schnellere Zinssenkungen durch die Fed – ein weiterer Pluspunkt für risikoreiche Anlageklassen wie Bitcoin und Ethereum.

🪙 Technische Analyse: Bitcoin & Ethereum im Fokus

Der Rückgang am Freitag stoppte bei etwa 3.600 USD – ein bedeutendes mittelfristiges Unterstützungsniveau, verstärkt durch die 200-Tage-EMA.

Ziel der Bullen: 4.340 USD , wo derzeit die 50-Tage-EMA verläuft.

Hält der Trend an, könnte ein Ausbruch über diese Marke den Weg für weitere Gewinne ebnen.

Bitcoin zeigte sich widerstandsfähiger als Ethereum, verlor im Abverkauf weniger und stabilisierte sich rasch.

Das heutige Rebound-Tempo fällt zwar geringer aus, doch langfristig bleibt BTC fundamental stark.

Historisch betrachtet tendiert Ethereum dazu, Bitcoin in späteren Marktphasen zu übertreffen, was auch diesmal möglich scheint.

Aktuell liegt BTC etwa 70 % über seinem Rekordhoch von 2021, während Ethereum erst im Sommer ein neues Allzeithoch markierte – ein Hinweis, dass ETH in der zweiten Rallye-Phase noch mehr Potenzial entfalten könnte.

🧠 Fazit – Bitcoin Prognose: Stabilisierung mit Potenzial nach oben

Die aktuelle Krypto News zeigt: Bitcoin und Ethereum haben sich eindrucksvoll vom jüngsten Rücksetzer erholt.

Makrofaktoren wie Zinssenkungserwartungen, Dollar-Schwäche und geopolitische Unsicherheiten bleiben die wichtigsten Preistreiber.

Kurzfristig dürfte die Volatilität hoch bleiben, doch technisch und fundamental sprechen viele Anzeichen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends – insbesondere, wenn sich die Lage zwischen den USA und China nicht weiter verschärft.

Unsere Bitcoin Prognose: Solange BTC oberhalb der 4.000er-Zone (Ethereum) bzw. 110.000 USD (Bitcoin) bleibt, ist ein Test der nächsten Widerstände wahrscheinlich – mit Potenzial für eine neue Krypto-Rally.

Ethereum Chart (D1)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Bitcoin Chart (D1)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

