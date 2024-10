Krypto- News: Bitcoin versucht sich nach Ausverkauf am Freitag zu erholen 🚩US ETFs mit den höchsten Abflüssen aller Zeiten 📉

Bitcoin verteidigt den Bereich um $52.000 und prallt nach einem schwachen Wochenende für Kryptowährungen über $55.000 ab. Die größte Kryptowährung folgt den Fußstapfen der US-Aktienindizes; sie steigt in Korrelation mit dem Nasdaq 100 und fällt mit dem Goldpreis. In dieser Woche werden die Anleger genau beobachten, ob die EZB-Entscheidung und die US-VPI-Daten Auswirkungen auf die Preise haben werden und auf welche Vermögenswerte die Wall Street in Erwartung der Fed-Entscheidung in der nächsten Woche setzen wird: Rekordabflüsse aus US-amerikanischen börsengehandelten Fonds gemeldet (1,2 Mrd. USD in 8 Sessions bis einschließlich 6. September) Bianco Research erwartet langfristige, durchweg positive Auswirkungen von ETFs auf die Bitcoin-Einführung und -Zyklen Trotz der Abflüsse waren Bitcoin- und Ethereum-Fonds die erfolgreichsten ETF-Neueinsteiger in diesem Jahr (Platz 13 der Top-25-Neueinsteiger; darunter 4 erste Plätze) Niedrigere US-Anleiherenditen, ein schwächerer Dollar und die Aussicht auf eine Zinssenkung der US-Notenbank in diesem Monat können die Stimmung auf dem Kryptomarkt weiterhin nicht anheizen Die letzten Wochen waren für den Kryptowährungsmarkt sehr schwach, und während Bitcoin immer noch „kämpft“, sind viele kleinere Kryptowährungen auf das Niveau von 2023 „zurückgekehrt“ und haben fast ein Jahr lang eine bessere Stimmung ausgelöscht, die durch die Kursentwicklung von Bitcoin selbst unterstützt wurde.  Bislang verhält sich die Kryptowährung nicht wie ein „sicherer Hafen“, sondern eher wie ein globales Risikobarometer, und ein weiterer Ausverkauf - gestoppt auf dem Niveau von 52.000 $ - hat im Gefolge der Aktienmarktindizes eingesetzt. Nun werden die Anleger ihr Augenmerk darauf richten, ob und wie stark sich der Bitcoin nach den letzten rückläufigen Handelstagen erholen wird, wenn sich die Stimmung an den globalen Märkten verbessert. Die geringe Volatilität und Schwäche von BTC könnte als „stilles“ Risiko wahrgenommen werden, das noch immer über der globalen Risikostimmung schwebt. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Bitcoin-Spot-ETFs haben in den letzten acht Sessions Nettoabflüsse von mehr als 1,2 Mrd. USD verzeichnet. Die Anleger realisierten Gewinne, als die Unsicherheit über die Nachhaltigkeit des Aufschwungs nach der Panik von Anfang August wuchs. Quelle: Bloomberg Finance L.P. XTB Research Die Handelsvolumina der börsengehandelten Fonds sind in der zweiten Jahreshälfte deutlich zurückgegangen.  Die Aussicht auf eine Zinserleichterung in diesem Monat führt nicht zu einem Rekordinteresse an „Anti-Dollar“-Bitcoin, trotz rückläufiger Bewegungen des Dollars und sinkender Renditen. Quelle: Bloomberg Finace L.P. XTB Research Bitcoin chart im Stunden- und Tageschart Der jüngste Abwärtsimpuls stoppte auf dem Niveau des 71,6 Fibonacci-Retracements der Aufwärtswelle vom 5. und 6. August. Es besteht immer noch das Potenzial, die „Bullenflaggen“-Formation zu bestätigen, wenn der BTC-Preis über 58.000 $ steigt, wo wir signifikante Preisreaktionen und 38,2 Fibo sehen. Quelle: xStation5 Eine potenziell „zinsbullische“ Flagge auf dem Bitcoin-Chart ist auch im breiteren Tagesintervall sichtbar. Ein Ausbruch über 62.000 $ könnte der Kryptowährung den Weg zu neuen Jahreshochs öffnen. Die Rückgänge wurden dreimal an der 38,2-Fibonacci-Retracement-Zone der Aufwärtswelle von 2023 gestoppt; der Abschlag zum 200-Session-SMA200 (rote Linie) bleibt auf einem Rekordhoch seit 2022 und liegt derzeit bei fast 15 %. Quelle: xStation5 Seit etwa Juni korreliert der Bitcoin nicht mehr mit dem Gold, das seine Rallye fortsetzt, die durch schwächere US-Makrodaten und schwelende geopolitische Spannungen im Hintergrund ausgelöst wurde. Die Dollarschwäche hat den BTC kurzfristig nicht unterstützt. Anleger, die nach „sicheren Häfen“ suchen, wählen das „sicherere“ Gold? Quelle: xStation5 von XTB   2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.