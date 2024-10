Bitcoin immer noch unter der Obergrenze des Aufwärtstrendkanals; Aufwärtsreaktion auf US-Einkaufsmanagerindex negiert

Die Stimmung in Bezug auf die meisten Altcoins ist gemischt, aber die Dominanz von Bitcoin schwächt sich leicht ab; Ethereum legt um fast 5 % zu

Graph gewinnt 12 % trotz des Mangels an bedeutenden Projektnachrichten; profitiert von einer Welle der Euphorie in Bezug auf Kryptowährungen, die mit dem KI-Bittensor-Trend (TAO) verbunden ist, dessen Preise seit dem 7. September um fast 150 % gestiegen sind Der Optimismus an der Wall Street und die Erwartungen einer geldpolitischen Lockerung durch die Fed treiben derzeit den Markt für Kryptowährungen an. Eine Reihe von Branchenanalysten erwartet stärkere Zuflüsse in US-amerikanische ETFs, die Bitcoin und Ethereum anbieten. ETH hat in den letzten sieben Tagen mehr als 15 % zugelegt. In den letzten Tagen wurden Zuflüsse in Ethereum durch Kleinanleger ausgelöst, während die sogenannten „Wale“ in den letzten Wochen größtenteils verkauft haben, obwohl der Projektentwickler Vitalik Buterin angedeutet hat, dass das Erreichen eines Meilensteins niedriger Transaktionsgebühren kurz bevorsteht.

Investoren sind zuversichtlich, dass die von den Entwicklern vorgeschlagene neue Hard Fork und die neuen EIPs von Pectra die Ethereum-Blockchain verbessern werden. Andererseits wies der in der Community bekannte Cardano-Entwickler Charles Hoskinson darauf hin, dass ein geteilter Kongress und eine von Donald Trump vorgeschlagene neue Handelsplattform für Kryptowährungen den Markt und das regulatorische Umfeld spalten werden, was Potenzial für die Branche birgt. BITCOIN, ETHEREUM und GRAPH D1 Charts Die wichtigste Widerstandsmarke, die es zu durchbrechen gilt, liegt um 65.000 US-Dollar; die Kryptowährung hat vor allem drei wichtige Momentum-Durchschnitte überschritten und drei große Abwärtswellen hinter sich. Ein Ausbruch über den 23,6 Fibo der Aufwärtswelle vom Januar 2024 und gleichzeitig über die Obergrenze des Abwärtstrendkanals würde den Weg zu potenziellen neuen historischen Höchstständen ebnen. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle: xStation5 Ethereum verzeichnet heute einen Kursanstieg von fast 5 % und hat den exponentiellen 50-Tage-Durchschnitt EMA50 überschritten, was auf eine Rückkehr des Aufwärtstrends hindeutet. Der Hauptwiderstand wird derzeit durch die 2.800-Dollar-Marke markiert, wo wir den letzten lokalen Höchststand und EM100 (schwarze Linie) sehen. Quelle: xStation5 Die Kryptowährung hat eine wichtige Widerstandslinie auf dem SMA50-Niveau (nahe 0,15 $) durchbrochen und steht nun kurz davor, den EMA100 bei 0,18 $ zu testen. Der entscheidende Test ist das Niveau von 0,19,50 $ bis 0,20 $, wo wir das 23,6 Fibonacci-Retracement der Abwärtswelle von 2023 und der EMA200 (rote Linie) finden. Quelle: xStation5

