GOLD fällt um 0,5 % 📉

📌Gold verliert vor der morgigen Ankündigung von Trump zu den Zöllen an Schwung Der Goldpreis ist heute um 0,53 % auf 3106 $ gefallen, vor dem morgigen sogenannten „Trump's Liberation Day“. Laut dem Weißen Haus hat Trump eine Entscheidung über Zölle getroffen, nimmt aber Marktschwankungen „ernst“, was darauf hindeuten könnte, dass der Schritt nicht so schwerwiegend sein wird, wie der Markt befürchtet. Ein solches Szenario ist zwar nicht garantiert, könnte aber Druck auf Gold ausüben, das in letzter Zeit aufgrund der gestiegenen Besorgnis über extreme Zölle stark gestiegen ist. Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Prognose noch ungewiss, aber der Goldmarkt scheint eine mögliche Verringerung der Unsicherheit einzupreisen – ein Hauptrisiko für Goldanleger. Diese Verschiebung könnte die Dynamik von Edelmetallen weg und hin zum US-Dollar und zu Aktien umkehren. Die Bemerkungen von WH-Pressesekretärin Leavitt Es gibt einige Länder, die um ein Gespräch über Zölle gebeten haben.

Der Präsident ist immer offen für Anrufe. Israel schafft Zölle auf amerikanische Waren ab.

Gegenseitige Zölle treten unmittelbar nach der Ankündigung in Kraft. Gegenseitige Zölle und Autozölle treten am 3. April in Kraft Der Präsident ist jetzt mit dem Handels- und Zollteam zusammen, um die Entscheidungen zu perfektionieren. Trump betrachtet die Handelspraktiken der Vergangenheit in Bezug auf Zölle. Wenn Sie in Amerika produzieren, zahlen Sie keine Zölle. Der Präsident wird morgen historische Maßnahmen ergreifen, um die Wettbewerbsfähigkeit Amerikas zu verbessern. GOLD (H1-Intervall) Chartanalyse Der Goldpreis fiel unter EMA50 und verlor fast 40 $ gegenüber dem Allzeithoch in der Nähe der 3150 $-Zone. Im Korrekturszenario könnte Gold sogar die 3000 $-Zone erneut testen, wo wir auch das 38,2 Fibonacci-Retracement (und eine wichtige Preisaktion – die Konsolidierungszone vom 22. bis 26. März) der jüngsten Aufwärtswelle sehen können.

