Bitcoin News & Krypto Aktuell: BTC und Ethereum starten Rebound nach Kurssturz

Die Kryptowährungen versuchen am Montag eine Erholung, nachdem sie zuvor deutlich unter Druck geraten waren. Bitcoin (BTC) fiel rund 20 % von seinem Allzeithoch, während Ethereum (ETH) von rund 4.900 USD im Sommer auf etwa 3.000 USD zurücksetzte. Heute zeigen sich beide größten Kryptowährungen wieder stärker – parallel zu den steigenden US-Aktienindizes, wo sich die Marktstimmung verbessert. Diese Entwicklung könnte zu höheren Zuflüssen in Krypto-ETFs führen.
Zudem steigen die Hoffnungen auf eine Wiedereröffnung der US-Regierung, was die Marktliquidität erhöhen und den Kryptomarkt langfristig stützen könnte.
Institutionelle Anleger und On-Chain-Daten
Laut CryptoQuant deuten die Spot-Ordergrößen auf eine Rückkehr institutioneller Investoren im Ethereum-Markt hin. Hält sich ETH über der Unterstützungszone zwischen 3.000 und 3.400 USD, könnte der Markt in eine Akkumulationsphase mit niedriger Volatilität eintreten.
Gleichzeitig zeigen On-Chain-Daten, dass ältere Bitcoin-Wallets ihre Bestände in großem Stil zu Binance transferieren – das größte Ausmaß seit Juli. Dies deutet auf erhöhten Verkaufsdruck hin. Die Bitcoin ETF-Zuflüsse sind um rund 2,3 Milliarden USD von ihrem Hoch gefallen, was den größten Abfluss seit Mai 2025 markiert.
Langfristige Investoren und Marktstruktur
Seit Oktober haben Langzeitinvestoren (LTHs) wieder begonnen zu verkaufen. Anders als in früheren Phasen (z. B. Januar–März und November–Dezember 2024) ist die Nachfrage diesmal jedoch schwächer. Das hat verhindert, dass der Markt das zusätzliche Angebot absorbieren konnte. Die Folge: Eine Korrekturphase, die sich auch in den On-Chain-Flüssen widerspiegelt.
Die Analyse von Glassnode zeigt zwei entscheidende Preiszonen auf Basis der Cost Basis Distribution:
$110.000 USD – Zone mit hoher Angebotskonzentration, wo viele Marktteilnehmer Gewinne realisieren.
$102.000 USD – Bereich mit beginnender, aber noch schwacher Akkumulation.
Entscheidend wird sein, ob der Verkaufsdruck um 110.000 USD anhält und sich die Nachfrage zwischen 102.000 und 105.000 USD weiter entwickelt.
Quelle: Glassnode
Die On-Chain-Indikatoren von CryptoQuant deuten trotz intensiver BTC-Verkäufe von langfristigen Adressen und fallenden Preisen weiterhin auf eine solide Akkumulation unter breiten Anlegergruppen hin.
Quelle: CryptoQuant
Technische Analyse: Bitcoin & Ethereum Charts (D1)
Beide Kryptowährungen versuchen derzeit, die 200-Tage-EMA (rote Linie) zurückzuerobern. Besonders Ethereum zeigt eine stärkere Erholung und notiert nahe 3.600 USD – rund um den Schlüsselbereich des gleitenden Durchschnitts. Der RSI-Indikator steigt bei beiden Coins in Richtung 50, was auf eine nachlassende Verkaufsdynamik hinweist.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
ETFs und Marktstimmung
In den letzten Tagen kam es zu Abflüssen aus Krypto-ETFs, doch der langfristige Trend bleibt intakt. Sollte die US-Regierung wieder öffnen und die Aktienmärkte anziehen, könnten ETFs erneut als Katalysator für steigende Kryptopreise wirken. Professionelle Investoren und Hedgefonds beobachten diese Zuflüsse genau – eine Rückkehr der Nachfrage könnte ein starkes Signal für eine Trendwende darstellen.
Quelle: Bloomberg Finance L.P., XTB Research
Quelle: Bloomberg Finance L.P., XTB Research
