Krypto News: Bitcoin aktuell fällt auf 92.000 USD – ETFs verkaufen, Markt bleibt nervös

- Bitcoin aktuell unter Druck
- ETF-Signal bleibt schwach
- Ethereum ohne Rückenwind
Cryptocurrencies starten schwach in die neue Woche: Bitcoin aktuell fällt am Montag deutlich und rutscht von rund 96.000 USD auf 92.000 USD. Auslöser sind die gleichzeitige Schwäche an den wichtigsten Aktienmärkten sowie die wachsende Unsicherheit durch eskalierende Handelsspannungen zwischen den USA und Europa.
Der Rückgang wirkt zwar wie eine bislang eher moderate Deleveraging-Phase, doch er reicht nicht aus, um dem Kryptomarkt neue Dynamik zu geben oder eine klare Rückkehr in einen nachhaltigen Bullenmarkt zu signalisieren. Sollte in den kommenden Tagen kein spürbarer Kapitalzufluss in den BTC-Markt einsetzen, könnte Bitcoin aktuell Schwierigkeiten bekommen, die wichtige Marke von 90.000 USD zu verteidigen.
Vorsicht dominiert: Anleger warten auf Signale von der Wall Street
Die Stimmung bleibt vorerst defensiv. Viele Investoren dürften erst dann wieder mit stärkerem Kaufinteresse in Bitcoin zurückkehren, wenn sich die Trendrichtung an der Wall Street klar stabilisiert.
Für den Kryptosektor ist das Umfeld aktuell schwierig: Wenn Bitcoin aktuell nicht zügig wieder in Richtung 100.000 USD drehen kann, könnte sich zunehmend Resignation ausbreiten – begleitet von der Sorge, dass der „Treibstoff“ für eine neue Rallye langsam ausgeht.
ETF-Fonds ohne Überzeugung: Verkäufe nach dem Rebound
Ein wichtiger Belastungsfaktor in diesen Krypto News: ETF-Investoren nutzten die jüngste Erholung, um Bitcoin bei höheren Kursen im Bereich 95.000 bis 96.000 USD zu verkaufen. Besonders auffällig waren dabei zwei Verkaufssitzungen im Fidelity-Fonds.
BlackRock verzeichnet zwar seit längerer Zeit überwiegend positive Zuflüsse, doch die Menge an frischem Kapital scheint begrenzt zu sein und reicht bislang nicht aus, um den Aufwärtstrend nachhaltig zu stützen. Laut CoinGlass haben die liquidierten Long-Positionen im BTC-Markt bereits über 525 Mio. USD überschritten.
Quelle: Bloomberg Finance L.P., XTB Research
Ethereum: Nettozuflüsse bleiben schwach, Volumen rückläufig
Auch Ethereum liefert aktuell wenig Unterstützung für den Gesamtmarkt. In den vergangenen 30 Tagen waren die Nettozuflüsse in Ethereum ETFs klar negativ. Am Freitag gab es lediglich knapp 4 Mio. USD an positiven Nettozuflüssen.
Zusätzlich sind die ETF-Handelsvolumina für ETH im Vergleich zum Herbst spürbar zurückgegangen. Das verstärkt die Unsicherheit, wann und wie der nächste größere Trendimpuls entstehen kann
Bitcoin (H1): 92.000 USD als Schlüssel-Support
Aus technischer Sicht hält Bitcoin im Stundenchart derzeit eine mögliche 1:1-Korrekturstruktur. Das gibt Bullen Hoffnung, dass 92.000 USD als zentrale Unterstützung verteidigt werden kann.
Bitcoin ist jedoch erneut unter die EMA50 (orange Linie) gefallen und konnte sich nicht dauerhaft darüber etablieren. Sollte der Kurs im Tagesverlauf wieder über 93.600 USD steigen, könnte dies auf eine schnelle Umkehr des kurzfristigen Abwärtstrends hindeuten.
Wenn sich die Handelsspannungen zwischen den USA und Europa spürbar abkühlen, wäre auch eine rasche Erholung möglich – und Bitcoin könnte die Panikreaktion relativ schnell ausgleichen.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Ethereum (D1): 3.400 USD als Barriere Richtung Bullenmarkt
Ethereum scheitert zuletzt immer wieder an einem zentralen Widerstand: der EMA200 im Tageschart. Aktuell wirkt die Zone um 3.400 USD wie die entscheidende Schwelle, die ETH von einem breiteren Bullenmarkt trennt.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auf der Unterseite bleibt die psychologische Marke von 3.000 USD das wichtigste Support-Niveau. Zusätzlich sollten Käufer den Kurs über der EMA50 bei rund 3.200 USD halten, um das Momentum nicht zu verlieren.
Solange Ethereum nicht unter die Unterkante des steigenden Trendkanals fällt, bleibt der übergeordnete Aufwärtstrend grundsätzlich intakt.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
FAQ
Was ist der Grund für den aktuellen Bitcoin-Rückgang?
Bitcoin aktuell fällt wegen schwächerer Aktienmärkte und Unsicherheit durch steigende Handelsspannungen zwischen den USA und Europa.
Welche Kursmarken sind bei Bitcoin jetzt entscheidend?
Wichtig sind 92.000 USD als Support und 90.000 USD als kritische Zone. Eine Stabilisierung über 93.600 USD wäre kurzfristig positiv.
Wie reagieren Bitcoin-ETFs auf die Marktlage?
Viele ETF-Fonds nutzten die Erholung, um im Bereich 95.000–96.000 USD zu verkaufen. Neue Zuflüsse sind bisher zu gering für neuen Auftrieb.
Was bedeuten die hohen Liquidationen im BTC-Markt?
Liquidierte Long-Positionen von über 525 Mio. USD zeigen, dass viele Trader auf steigende Kurse gesetzt hatten und ausgestoppt wurden.
Wie steht es aktuell um Ethereum?
Ethereum bleibt im Aufwärtstrend, solange der Kurs nicht unter 3.200 USD fällt. Der Widerstand um 3.400 USD bremst jedoch den nächsten Anstieg.
Warum sind Ethereum-ETFs aktuell ein Unsicherheitsfaktor?
Die Nettozuflüsse waren zuletzt überwiegend negativ, und das Handelsvolumen ist deutlich zurückgegangen – das schwächt die Trenddynamik.
Kann Bitcoin kurzfristig wieder Richtung 100.000 USD steigen?
Ja, wenn sich das Sentiment an den Aktienmärkten verbessert und die Handelsspannungen nachlassen, ist eine schnelle Erholung möglich.
