🔎 Bitcoin News: Stabilisierung nach Ausverkauf – droht der nächste Kursrutsch?

Die aktuellen Krypto News zeigen ein angespanntes Marktumfeld: Nach einem deutlichen Ausverkauf versuchen sich Kryptowährungen zu stabilisieren. Besonders im Fokus der Bitcoin News steht die anhaltende Konsolidierung zwischen 65.000 und 70.000 US-Dollar. Bitcoin verzeichnet bereits die vierte Verlustwoche in Folge – ein klares Zeichen für fehlende Dynamik auf der Käuferseite.

Dem Markt fehlt derzeit eine starke Nachfrage, um die wichtige Marke von 70.000 US-Dollar nachhaltig zurückzuerobern. Während Michael Saylor am Wochenende betonte, dass Strategy (MSTR.US) auch in einem möglichen Bärenmarkt widerstandsfähig bleibe, schwächt sich die institutionelle Nachfrage insgesamt ab. Im Januar entfielen 97,5 % aller Unternehmens-Bitcoin-Käufe auf Strategy.

► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN

📊 On-Chain-Daten: Steht Bitcoin vor einem tieferen Rückgang?

Aktuelle On-Chain-Daten von CryptoQuant liefern ein differenziertes Bild:

Sehr begrenzte Kapitalzuflüsse in Bitcoin

Rückläufige Aktivität bei Futures und Optionen

Dominierende Nachfrage nach Absicherungen gegen Kursverluste

🔑 Wichtige Unterstützungszone bei 60.000 USD

Der Bereich um 60.000 US-Dollar gilt als entscheidende psychologische und technische Unterstützung. Ein Bruch dieser Marke könnte massive Long-Liquidationen auslösen.

+10 % Kursanstieg → Short-Liquidationen von ca. 4,34 Mrd. USD

−10 % Kursrückgang → Long-Liquidationen von ca. 2,35 Mrd. USD

Die Volatilität bleibt damit ein zentrales Thema in den aktuellen Bitcoin News.

On-Chain-Daten sind Informationen, die direkt auf einer Blockchain (wie Bitcoin oder Ethereum) gespeichert sind. Sie umfassen alle öffentlichen Transaktionsdaten, Wallet-Bestände, Miner-Aktivitäten und Smart-Contract-Zustände. Da diese Daten fälschungssicher und für jeden einsehbar sind, werden sie für Transparenz, Sicherheitsprüfungen und zur Analyse von Markttrends (On-Chain-Analyse) genutzt.

Quelle: CryptoQuant

🎓 Institutionelle Umschichtungen: Harvard-nahe Fonds reduzieren Bitcoin

Ein mit der Harvard University verbundener Fonds reduzierte sein Bitcoin-Engagement um 21 %, während Ethereum-Bestände auf 87 Mio. US-Dollar ausgebaut wurden. Diese Umschichtung könnte auf eine veränderte Risikobewertung institutioneller Investoren hindeuten.

⚠️ Prognosen: Droht ein Absturz auf 10.000 US-Dollar?

Bloomberg-Analyst Mike McGlone warnt vor einer möglichen „narrativen Krise“. Sollte sich die Marktstimmung grundlegend verschlechtern, könnte Bitcoin laut seiner Einschätzung sogar auf 10.000 US-Dollar fallen.

Begründung:

Bitcoin konnte nicht vom Goldpreisanstieg profitieren

Deutliche Underperformance gegenüber Aktienindizes

Weiterhin hohe Volatilität

Solche Einschätzungen sorgen derzeit für Unsicherheit in den Krypto News.

📉 aSOPR-Indikator signalisiert strukturellen Stress

Der bereinigte SOPR (aSOPR) ist erneut auf 0,92–0,94 gefallen – ein Niveau, das historisch mit intensiven Bärenmarktphasen verbunden ist.

Was bedeutet das?

Wert über 1 → Gewinne werden realisiert

Wert unter 1 → Verkäufe mit Verlust

Bereich 0,92–0,94 → Durchschnittliche Verluste von 6–8 %

Historisch traten diese Werte auf:

In späten Phasen von Bärenmärkten

Während starker Ausverkäufe

Bei extremer negativer Marktstimmung

Wichtig: Dieses Signal bedeutet nicht zwingend, dass der Tiefpunkt erreicht ist. Es zeigt jedoch, dass sich der Markt in einer Phase struktureller Belastung befindet.

📌 Wo liegt die ultimative Bärenmarkt-Bodenmarke?

Laut CryptoQuant liegt die mögliche finale Bodenmarke bei etwa 55.000 US-Dollar. Aktuell befinden sich die Indikatoren zwar in einer Bärenphase – jedoch noch nicht in einer extremen Kapitulationsphase, wie sie typischerweise Zyklustiefs kennzeichnet.

Die Struktur deutet auf eine sich vertiefende Schwäche hin, ohne dass bislang die klassische Panikphase eingesetzt hat.

Quelle: CryptoQuant

Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Quelle: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

📊 Technische Analyse: Risiko eines 2022-Szenarios?

Auf Tagesbasis (D1) zeigen sowohl Bitcoin als auch Ethereum weiterhin erhöhtes Risiko für einen weiteren Abwärtsimpuls – vergleichbar mit dem Bärenmarkt 2022.

Ein starkes bullisches Signal würde erst bei:

einer nachhaltigen Rückkehr über 80.000 US-Dollar

einer klaren V-förmigen Erholung

entstehen.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.



📈 ETF-Kapitalflüsse belasten zusätzlich

Auch die Kapitalflüsse in US-Bitcoin-ETFs bestätigen die Abschwächung:

Begrenzte Kaufaktivität

Überwiegende Verkaufsströme

Institutionelle Zurückhaltung bleibt damit ein zusätzlicher Belastungsfaktor in den aktuellen Bitcoin News.

Quelle: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Source: CryptoQuant

📌 Fazit der aktuellen Krypto News

Bitcoin steht weiterhin unter Druck. Während 60.000 US-Dollar eine Schlüsselunterstützung darstellen, deuten On-Chain-Daten auf anhaltende strukturelle Schwäche hin. Eine echte Kapitulationsphase – die historisch oft das Ende eines Bärenmarktes markiert – ist bislang nicht klar erkennbar.

Kurzfristig bleibt das Risiko weiterer Rückgänge erhöht. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über 70.000 bzw. 80.000 US-Dollar würde das technische Bild deutlich aufhellen.

❓ FAQ – Bitcoin & Krypto News zur aktuellen Marktlage

1. Warum fällt der Bitcoin-Kurs aktuell?

Laut aktuellen Bitcoin News steht der Markt unter Druck, weil institutionelle Nachfrage nachlässt, ETF-Zuflüsse begrenzt sind und On-Chain-Daten auf strukturelle Schwäche hinweisen. Besonders kritisch ist die fehlende Kaufdynamik oberhalb von 70.000 US-Dollar. Zudem dominieren Absicherungen gegen fallende Kurse den Derivatemarkt.

2. Ist 60.000 US-Dollar eine wichtige Unterstützung für Bitcoin?

Ja. Die Marke von 60.000 US-Dollar gilt laut mehreren Krypto News-Analysen als zentrale psychologische und technische Unterstützung. Ein Bruch dieser Zone könnte verstärkte Long-Liquidationen auslösen und zusätzlichen Verkaufsdruck erzeugen.

3. Wie tief kann Bitcoin im aktuellen Bärenmarkt fallen?

On-Chain-Daten von CryptoQuant sehen eine mögliche Bärenmarkt-Bodenmarke bei etwa 55.000 US-Dollar. Einige Analysten – darunter Mike McGlone – halten im Extremfall sogar deutlich tiefere Kurse für möglich. Die meisten Bitcoin News-Analysen gehen jedoch aktuell von einer fortgesetzten Konsolidierung mit erhöhtem Abwärtsrisiko aus.

4. Was sagt der aSOPR-Indikator über die Marktlage aus?

Der bereinigte SOPR (aSOPR) misst, ob Bitcoin mit Gewinn oder Verlust verkauft wird.

Wert über 1 → Gewinne werden realisiert

Wert unter 1 → Verluste werden realisiert

Aktuell liegt der Wert bei 0,92–0,94. Historisch trat dieses Niveau in intensiven Stressphasen von Bärenmärkten auf. Laut Krypto News deutet das auf zunehmende Kapitulation schwächerer Marktteilnehmer hin.

5. Droht eine Kapitulationsphase am Kryptomarkt?

Noch nicht eindeutig. Zwar zeigen On-Chain-Daten strukturelle Schwäche, jedoch fehlt bislang die extreme Panikphase, die frühere Zyklustiefs markierte. Viele Bitcoin News-Experten sprechen daher von einer vertieften Schwächephase, aber nicht von einer finalen Kapitulation.

6. Welche Rolle spielen Bitcoin-ETFs für den aktuellen Kurs?

US-Bitcoin-ETFs zeigen zuletzt begrenzte Zuflüsse und teilweise Nettoabflüsse. Das dämpft die institutionelle Nachfrage und belastet kurzfristig den Kurs. ETF-Kapitalflüsse sind laut aktuellen Krypto News ein entscheidender Faktor für die Marktstimmung.

7. Was würde das technische Bild für Bitcoin deutlich verbessern?

Ein nachhaltiger Ausbruch über 70.000 US-Dollar wäre ein erstes positives Signal. Eine Rückkehr über 80.000 US-Dollar mit starkem Volumen würde laut vielen Bitcoin News-Analysen das Risiko einer längeren Bärenphase deutlich reduzieren.

8. Sind Ethereum und andere Kryptowährungen ebenfalls betroffen?

Ja. Auch Ethereum zeigt Schwäche. Institutionelle Investoren haben teilweise umgeschichtet, jedoch bleibt das gesamte Marktumfeld angespannt. Die aktuellen Krypto News zeigen eine marktweite Risikoaversion, nicht nur ein isoliertes Bitcoin-Problem.

9. Sind starke Liquidationen wahrscheinlich?

Ja, bei einer 10%-Bewegung könnten Milliarden an gehebelten Positionen liquidiert werden:

+10 % → erhebliche Short-Liquidationen

−10 % → starke Long-Liquidationen

Hohe Hebelpositionen verstärken die Volatilität, wie aktuelle Bitcoin News zeigen.

10. Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, Bitcoin zu kaufen?

Das hängt von Strategie und Risikoprofil ab. Kurzfristig bleibt das Abwärtsrisiko erhöht. Langfristige Investoren beobachten laut vielen Krypto News vor allem On-Chain-Indikatoren, Liquiditätsdaten und ETF-Zuflüsse, um mögliche Bodenbildungsphasen zu identifizieren.