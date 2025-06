Laut BoC-Gouverneur Macklem könnte ein Handelsabkommen mit den USA zur Aufhebung von Zöllen führen 📌

Der Gouverneur der Bank of Canada, Tiff Macklem, hielt eine vorsichtige, aber leicht optimistische Rede und betonte, dass Fortschritte bei einem neuen Handelsabkommen zwischen Kanada und den USA dazu beitragen könnten, den Inflationsdruck zu mindern, da dadurch möglicherweise gegenseitige Zölle abgeschafft würden. Er betonte, dass bis zum Abschluss eines solchen Abkommens sowohl die von den USA verhängten Zölle als auch die Vergeltungsmaßnahmen Kanadas weiterhin die Inflation und die Konjunkturstimmung belasten würden. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Macklem wies darauf hin, dass die endgültige Binnennachfrage in Kanada im ersten Quartal schwach geblieben sei und dass die anhaltende Unsicherheit sowohl Verbraucher als auch Unternehmen weiterhin zögerlich stimmen könnte. Er räumte zwar ein, dass eine Zinssenkung gerechtfertigt sein könnte, sollten sich die negativen Auswirkungen der Zölle verschärfen und der Inflationsdruck nachlassen, warnte jedoch auch, dass eine anhaltend hohe Kerninflation Zinssenkungen erschweren würde. Die Zentralbank bleibt weiterhin stark von den Daten abhängig und beobachtet insbesondere Anzeichen einer Abschwächung des US-Arbeitsmarktes. USDCAD Chart (M15) Als Reaktion auf die Rede notiert der USDCAD mit 1,36746 leicht im Minus (minus 0,10 %), bleibt jedoch nahe den jüngsten Höchstständen innerhalb der wichtigen Widerstandszone. Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.