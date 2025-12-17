Lennar Prognose: Schwache Zahlen belasten Aktie | Börse Aktuell

Das Wichtigste in Kürze Deutliche Ergebnisverschlechterung

Vorsichtiger Ausblick verstärkt Marktsorgen

Negatives technisches Bild

Lennar (LEN.US), einer der größten US-Wohnungsbaukonzerne, hat seine Ergebnisse für das vierte Geschäftsquartal 2025 vorgelegt und die Erwartungen der Investoren verfehlt. Trotz weiterhin hoher Verkaufszahlen blieben die finanziellen Kennzahlen hinter dem Marktkonsens zurück. Die aktuelle Lennar Prognose für das kommende Quartal deutet zudem auf eine weitere Abschwächung des Gewinnwachstums hin. ► Lennar WKN: 851022 | ISIN: US5260571048 | Ticker: LEN (NYSE) Schwächeres Ergebnis im vierten Quartal 2025 Im vierten Quartal erzielte Lennar ein bereinigtes Ergebnis je Aktie (EPS) von 2,03 USD. Damit lag der Wert deutlich unter dem Vorjahresniveau von 4,06 USD sowie unter den Markterwartungen von 2,24 USD.

Der Umsatz belief sich auf 9,37 Mrd. USD und ging damit im Jahresvergleich um 5,8 % zurück, lag jedoch leicht über den Analystenschätzungen. Besonders belastend wirkte sich der Rückgang der Bruttomarge im Hausverkauf aus, die von 22,1 % auf 17 % sank. Der durchschnittliche Verkaufspreis pro Haus lag bei 386.000 USD. Vorsichtiger Ausblick bestätigt negative Lennar Prognose Auch der Ausblick auf das erste Quartal 2026 fällt verhalten aus. Lennar rechnet mit 18.000 bis 19.000 neuen Aufträgen, während der Markt rund 20.300 erwartet hatte. Die prognostizierte Bruttomarge von 15–16 % liegt ebenfalls unter den Konsenserwartungen von 16,9 %.

Analysten von Citi, Barclays und RBC sehen darin eine Bestätigung für den anhaltenden Druck auf die Nachfrage am US-Häusermarkt, zunehmende Konkurrenz durch den Sekundärmarkt sowie eine fehlende schnelle Stabilisierung der Margen. Diese Faktoren belasteten die Aktie bereits vor Handelsbeginn deutlich. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Technische Analyse: Abwärtstrend bleibt intakt Börse Aktuell notiert die Lennar-Aktie unter dem Eröffnungskurs vom Mittwoch und bewegt sich im Bereich der jüngsten Tiefs vom 18. November. Solange der Kurs unter dem 100-Tage-EMA (violette Linie im Chart) verbleibt, ist aus technischer Sicht mit einer Fortsetzung des Abwärtstrends zu rechnen. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

