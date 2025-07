Levi Strauss mit überraschend guten Zahlen 🔴 Aktie profitiert von günstigem Zollausblick

Der Denim-Hersteller Levi Strauss (Ticker: LEVI) hat am Donnerstag nachb√∂rslich Zahlen f√ľr sein abgelaufenes Gesch√§ftsquartal vorgelegt, die wirklich stark daherkamen und dar√ľber hinaus seinen Ausblick f√ľr das gesamte Gesch√§ftsjahr angehoben. Die Aktie reagierte wie erwartet positiv und stieg auf neue Jahreshochs. Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading¬†ūüĒī Levi Strauss Handelsideen¬†ūüĒī Levi Strauss Prognose¬†& Ausblick Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen ‚Ėļ Levi Strauss | WKN: A2PFHR | ISIN: US52736R1023 | Ticker: LEVI Demnach belief sich der Gewinn f√ľr das abgelaufene Gesch√§ftsquartal auf 67 Millionen US-Dollar oder 17 Cent pro Aktie, verglichen mit 18 Millionen US-Dollar oder 4 Cent pro Aktie im Vorjahr. Ohne einmalige Aufwendungen im Zusammenhang mit Restrukturierungs- und Wertminderungsaufwendungen sowie anderen Kosten (also bereinigt) erzielte Levi's einen Gewinn pro Aktie von 22 Cent. Im Berichtszeitraum stieg der Umsatz auf 1,45 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von etwa 6 % gegen√ľber 1,36 Milliarden US-Dollar im Vorjahr entspricht. Angesichts der starken Nachfrage hob Levi's seinen Ausblick f√ľr das Gesamtjahr an und rechnet nun mit einem Umsatzanstieg zwischen 1 % und 2 %, nachdem das Unternehmen zuvor einen R√ľckgang von 1 % bis 2 % prognostiziert hatte. Eine signifikante √úberraschung, die Wall Street hatte mit einem Umsatzr√ľckgang von 5,2 % gerechnet.¬† Ausgehend hiervon rechnet Levi‚Äôs nun mit einem bereinigten Jahresgewinn zwischen 1,25 und 1,30 US-Dollar pro Aktie, nach zuvor 1,20 bis 1,25 US-Dollar und ebenfalls √ľber der Erwartung der Wall Street, die im Mittel mit 1,23 US-Dollar gerechnet hatte.¬† Levi‚Äôs ist wesentlich von den Importz√∂llen Trumps betroffe, gibt zwar seine Produktionsstandorte nicht bekannt, S√ľdostasien spielt in diesem Zusammenhang aber eine wesentliche Rolle. Die Sache ist nun, dass der Ausblick von Levi‚Äôs von einem Zollsatz von ‚Äěnur‚Äú 30 % f√ľr China ausgeht, wo Levi's etwa 1 % seiner Produkte herstellt, und von einem Zollsatz von 10 % f√ľr den Rest der Welt, was sich jedoch √§ndern k√∂nnte, wenn Trump Handelsabkommen mit wichtigen Produktionsregionen aushandelt. Investoren und Trader d√ľrften kurzfristig auf die Chartmarke von $20 schauen, halten wir oberhalb, w√§re zeitnah ein Lauf in Gefilde der Mid-Zwanziger durchaus im Bereich des M√∂glichen, was uns nahe in Gefilde der Allzeithochs aus dem Jahr 2021 bef√∂rdern k√∂nnte.¬† Levi Strauss Aktie Chartanalyse ‚Äď Daily: Quelle:¬†xStation5¬†von XTB, aufgenommen am 14.07.2025. Zeithistorie gem√§√ü der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator f√ľr zuk√ľnftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD.¬†M√∂gliche W√§hrungsschwankungen k√∂nnen sich auf die Rendite auswirken. DEUTSCHE und US¬†AKTIEN¬†kommissionsfrei handeln: Aktienhandel +¬†CFD¬†Trading + ETF Sparpl√§ne:¬† AUSGEZEICHNET

Qualit√§t, Service, Geb√ľhren & Konditionen - alles¬† AUSGEZEICHNET ¬†bei XTB!

 bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Ver√∂ffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einsch√§tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bed√ľrfnisse bestimmter Personen verfasst. Ver√∂ffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzm√§rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzm√§rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und k√∂nnen auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzu√§ndern oder zu erg√§nzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einsch√§tzung, Idee oder Prognose √§ndert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht f√ľr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Ver√∂ffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verl√§sslicher Indikator f√ľr Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten k√∂nnen anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von W√§hrungsschwankungen erh√∂hen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere W√§hrung als die offizielle W√§hrung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ans√§ssig ist bzw in welcher W√§hrung das Handelskonto gef√ľhrt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und pr√ľft nicht, ob eine Anlageentscheidung f√ľr die Kunden steuerlich g√ľnstig ist. Die steuerliche Behandlung h√§ngt von den pers√∂nlichen Verh√§ltnissen eines Kunden ab und kann k√ľnftig √Ąnderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments k√∂nnen steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS f√ľr CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten √ľberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten k√∂nnen, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.