Lockheed Martin Aktie & RTX Aktie: Starke Zahlen | Börse Aktuell

Lockheed Martin Aktie und RTX Aktie steigen nach starken Quartalszahlen

Die Lockheed Martin Aktie und die RTX Aktie gehören heute zu den stärksten Werten im US-Rüstungssektor. Beide Unternehmen haben mit ihren Zahlen für das zweite Quartal die Erwartungen der Analysten übertroffen und zugleich ihre Jahresprognosen angehoben. Die Ergebnisse unterstreichen, dass der weltweite Anstieg der Verteidigungsausgaben weiterhin für Rekordaufträge und eine verbesserte Profitabilität der größten Rüstungskonzerne sorgt. Für Anleger bleibt das Thema Rüstung damit ein wichtiger Treiber an der Börse Aktuell.

Das Wichtigste im Überblick

Die Lockheed Martin Aktie profitiert von einem Umsatzanstieg um 11% im Jahresvergleich auf 20,06 Milliarden US-Dollar, einem Gewinn je Aktie (EPS) von 7,94 US-Dollar sowie einer angehobenen Jahresprognose für 2026.

profitiert von einem Umsatzanstieg um 11% im Jahresvergleich auf 20,06 Milliarden US-Dollar, einem Gewinn je Aktie (EPS) von 7,94 US-Dollar sowie einer angehobenen Jahresprognose für 2026. Die RTX Aktie gewinnt nach einem Umsatzplus von 14% im Jahresvergleich auf 24,71 Milliarden US-Dollar und einem bereinigten EPS von 1,89 US-Dollar. Auch RTX erhöhte den Ausblick für Umsatz, Gewinn und freien Cashflow.

gewinnt nach einem Umsatzplus von 14% im Jahresvergleich auf 24,71 Milliarden US-Dollar und einem bereinigten EPS von 1,89 US-Dollar. Auch RTX erhöhte den Ausblick für Umsatz, Gewinn und freien Cashflow. Beide Unternehmen verfügen zusammen über einen Auftragsbestand von mehr als 519 Milliarden US-Dollar. Das verdeutlicht, dass die Nachfrage nach Verteidigungssystemen die Produktionskapazitäten weiterhin deutlich übersteigt.

Lockheed Martin steigert Produktion von Raketen und Munition

Lockheed Martin erzielte im zweiten Quartal einen Umsatz von 20,06 Milliarden US-Dollar und damit 11% mehr als im Vorjahreszeitraum. Der Nettogewinn belief sich auf 1,84 Milliarden US-Dollar, während der Gewinn je Aktie auf 7,94 US-Dollar stieg und damit die Markterwartungen klar übertraf. Zum Wachstum trugen nahezu alle Geschäftsbereiche bei, darunter Aeronautics, Missiles & Fire Control, Rotary & Mission Systems sowie Space. Das Management hob insbesondere den Ausbau der Produktion von Raketen und Munition als wichtigen Wachstumstreiber hervor.

► Lockheed Martin WKN: 894648 | ISIN: US5398301094 | Ticker: LMT

Für das Gesamtjahr 2026 erwartet das Unternehmen nun einen Umsatz zwischen 79,75 und 81,75 Milliarden US-Dollar sowie einen Gewinn je Aktie zwischen 29,95 und 30,65 US-Dollar. Der Auftragsbestand belief sich zum Quartalsende auf rund 230 Milliarden US-Dollar und sorgt für hohe Planungssicherheit. Die Lockheed Martin Aktie notiert im vorbörslichen Handel bei rund 542 US-Dollar. Damit rückt ein Test des langfristigen Abwärtstrends sowie des EMA200 in den Fokus, der als wichtiger Indikator für den langfristigen Trend gilt.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 23.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

RTX profitiert von Luftfahrt und Verteidigung

Auch RTX übertraf die Erwartungen der Analysten. Der Umsatz stieg um 14% im Jahresvergleich auf 24,71 Milliarden US-Dollar, während der bereinigte Gewinn je Aktie 1,89 US-Dollar erreichte. Im Gegensatz zu vielen Wettbewerbern profitiert RTX von zwei Wachstumsmärkten gleichzeitig: steigenden Verteidigungsausgaben und der anhaltenden Erholung der zivilen Luftfahrt. Der Umsatz der Sparte Raytheon legte um 18% zu, Pratt & Whitney wuchs um 16%, während Collins Aerospace ein Umsatzplus von 8% erzielte.

►RTX WKN: A2PZ0R | ISIN: US75513E1010 | Ticker: RTX

RTX erhöhte zudem den Ausblick für das Gesamtjahr. Das Unternehmen erwartet nun einen Umsatz zwischen 95 und 96 Milliarden US-Dollar sowie einen bereinigten Gewinn je Aktie zwischen 7,10 und 7,25 US-Dollar. Die RTX Aktie notiert vorbörslich bei rund 204 US-Dollar und bewegt sich damit in der Nähe ihres Allzeithochs. Sollte der Kurs dieses Niveau zum Handelsstart bestätigen, entspräche dies einer Erholung von rund 20% gegenüber dem lokalen Tief aus dem Mai.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 23.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Rekordaufträge bleiben der wichtigste Kurstreiber

Die größte Aussagekraft der Quartalsberichte liegt weniger in den übertroffenen Gewinnerwartungen als vielmehr in den weiter wachsenden Auftragsbüchern. Lockheed Martin verfügt über einen Auftragsbestand von rund 230 Milliarden US-Dollar. RTX steigerte seinen Auftragsbestand auf den Rekordwert von 289 Milliarden US-Dollar, darunter rund 119 Milliarden US-Dollar aus Verteidigungsaufträgen. Zusammen summieren sich die künftigen Aufträge beider Konzerne auf mehr als 519 Milliarden US-Dollar.

Für Investoren zeigt sich damit, dass die weltweite Rüstungsindustrie derzeit nicht durch mangelnde Nachfrage oder fehlende staatliche Finanzierung begrenzt wird. Die größte Herausforderung besteht vielmehr darin, die Produktionskapazitäten für Raketen, Munition, Luftverteidigungssysteme und weitere militärische Ausrüstung schnell genug auszubauen, um die langfristigen Aufrüstungsprogramme der NATO-Staaten sowie die Wiederauffüllung der Lagerbestände zu bedienen.

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FAQ

Warum steigt die Lockheed Martin Aktie?

Das Unternehmen übertraf die Erwartungen bei Umsatz und Gewinn, erhöhte die Jahresprognose und verfügt über einen Auftragsbestand von rund 230 Milliarden US-Dollar.

Warum legt die RTX Aktie zu?

RTX überzeugte mit starken Quartalszahlen, einer höheren Prognose und profitiert gleichzeitig von der Erholung der Luftfahrt sowie steigenden Verteidigungsausgaben.

Was ist aktuell der wichtigste Treiber für Rüstungsaktien?

An der Börse Aktuell sind vor allem die Rekordauftragsbestände und die langfristig steigenden Verteidigungsausgaben die wichtigsten Kurstreiber.