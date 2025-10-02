Lufthansa Aktie: Prognose für das Unternehmen 🔴 Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 02.10.25

Einleitung Die Lufthansa Aktie steht nach der Urabstimmung der Piloten für einen möglichen Streik im Fokus. Zwar verzichtete die Gewerkschaft zunächst auf direkte Arbeitsniederlegungen, dennoch sorgte die Unsicherheit für einen Kursrutsch. Anleger fragen sich: Sollte man jetzt Lufthansa Aktien kaufen oder besser Vorsicht walten lassen? ► Lufthansa WKN: 823212 | ISIN: DE0008232125 | Kürzel: LHA ✅ Drei Key Takeaways 📉 Streikdrohung sorgt für Unsicherheit Piloten stimmten für Streik, Gewerkschaft hält sich aber zurück

Gespräche über betriebliche Altersvorsorge laufen

Kurzfristig Belastungsfaktor für die Lufthansa Aktie 📊 Fundamentaldaten im Überblick Kurs: 7,38 EUR

Marktkapitalisierung: 8,85 Mrd. EUR

Umsatz 2024: 37,58 Mrd. EUR

KGV 2025e: 6,6 – leicht unterbewertet

Dividendenrendite 2025e: 4,04 % 📈 Charttechnik signalisiert Unsicherheit Jahreshoch bei 8,38 EUR , aktueller Rücksetzer auf ~7,50 EUR

SMA20 und SMA50 unterschritten → neutrales Setup

Perspektive auf 9 EUR erst bei Stabilisierung oberhalb der SMA50

📊 Fundamentaldaten zur Lufthansa Aktie (Q2 2025) Kennzahl Wert Kurs 7,38 EUR Marktkapitalisierung 8,85 Mrd. EUR Umsatz 2024 37,58 Mrd. EUR Eigenkapitalquote 24,18 % KGV 2025e 6,6 Dividendenrendite 2025e 4,04 % 4-Wochen-Performance +8,16 % Lufthansa Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 🧠 Fazit: Lufthansa Aktie – Aktien kaufen oder abwarten? Die Lufthansa Aktie bietet mit einem niedrigen KGV und attraktiver Dividendenrendite interessante Argumente für langfristige Investoren. Kurzfristig jedoch belasten die Streikdrohung der Piloten und charttechnische Schwächen den Kurs. Wer Aktien kaufen möchte, sollte auf eine klare Stabilisierung oberhalb der SMA50 warten. Bis dahin bleibt die Aktie vor allem für risikobewusste Anleger spannend. Lufthansa Aktie Chartanalyse – 4-Stunden: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

