Lufthansa Prognose 2025: Aktie im Fokus – Fundamentaldaten, Chartanalyse & Ausblick

Die Lufthansa Tochter Eurowings wird ab dem Sommerflugplan das Angebot am Flughafen Berlin-Brandenburg weiter ausbauen. Dazu sollen statt sieben nun neun Maschinen stationiert werden. Vom Hauptstadtflughafen wird insbesondere London Heathrow angeflogen. Insgesamt will die Airline von Berlin-Brandenburg aus 43 Ziele in 20 Ländern anfliegen.

Die Lufthansa Prognose bleibt trotz kurzfristiger Schwäche positiv, da das Sanierungsprogramm planmäßig verläuft und der Konzern mittelfristig wieder schwarze Zahlen erwartet. Die Aktie im Fokus zeigt ein neutrales Chartbild, bei dem die Rückeroberung der SMA20 entscheidend für weitere Aufwärtsziele bis 9,80–10,10 EUR ist. Strategische Impulse durch Flottenmodernisierung und eine mögliche TAP-Beteiligung stärken die langfristigen Wachstumsperspektiven der Lufthansa.

Das laufende Sanierungsprogramm der Lufthansa schreitet planmäßig voran. Der Konzern geht davon aus, bald wieder schwarze Zahlen zu schreiben. Zudem bestätigt die Lufthansa, sich am Privatisierungsprozess der portugiesischen TAP beteiligen zu wollen.

Fundamentaldaten der Lufthansa-Aktie

Kennzahl Wert Aktueller Preis 7,94 EUR Marktkapitalisierung 9,53 Mrd. EUR Umsatz 2024 37,58 Mrd. EUR Eigenkapitalquote 2024 24,18 % KGV 2025* 7,14 4-Wochen-Performance +4,48 % Bewertung leicht unterbewertet Dividendenrendite 2025* 3,84 % Branche Luftfahrt

Parkettgeflüster – Lufthansa Prognose aus operativer Sicht

Die Tochtergesellschaft Eurowings baut das Angebot am Flughafen Berlin-Brandenburg weiter aus. Künftig sollen dort neun statt bisher sieben Maschinen stationiert werden; unter anderem wird London Heathrow verstärkt bedient. Insgesamt plant die Airline 43 Ziele in 20 Ländern.

Das Konzern-Sanierungsprogramm verläuft planmäßig. Alle Jahresziele sollen erreicht werden, und die Lufthansa rechnet mit einer Rückkehr in die Gewinnzone. Neue Flugzeuge sowie eine verbesserte Kabinenausstattung – inklusive Modernisierung der A380-Flotte ab Februar 2026 – sollen die Profitabilität zusätzlich stärken.

Strategisch plant Lufthansa eine Minderheitsbeteiligung an der portugiesischen TAP. Die langjährige Star-Alliance-Partnerschaft und die Marktposition in Europa sprechen für eine mögliche Stärkung der Konzernstruktur.

Diese Fakten fließen wesentlich in die Lufthansa Prognose für 2025 ein.

Chartcheck – Lufthansa Aktie im Fokus (Tageschart)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nach Bildung des Jahrestiefs setzte eine stetige Erholung ein. Rücksetzer wurden regelmäßig gekauft, bis die Aufwärtsbewegung im August auslief. Von 8,38 EUR fiel der Kurs bis Ende Oktober auf 6,72 EUR, wo eine Stabilisierung erfolgte und die Erholung über die 8-EUR-Marke zurückführte. Die letzten Handelstage standen im Zeichen von Gewinnmitnahmen.

Die SMA200 (7,31 EUR) wurde kurz unterschritten, aber rasch zurückerobert. Ein GAP-up führte die Aktie wieder über SMA20 (8,05 EUR) und SMA50 (6,64 EUR). Nach erneuten Rücksetzern notiert die Aktie nun unter der SMA20, was das Chartbild kurzfristig eintrübt.

Bull-Szenario

• Erneute Etablierung über SMA20 als Voraussetzung für einen Anlauf auf das offene GAP bei 8,23 EUR.

• Überwindung des GAPs eröffnet Potenzial in Richtung Jahreshoch sowie langfristig 9,80–10,10 EUR.

Bear-Szenario

• Misslingt die Rückkehr über SMA20, sind Rücksetzer bis SMA50 möglich.

• Unter SMA200 entstehen Risiken für ein Schließen der Gaps bei 7,26 EUR und 6,92 EUR.

• Spätestens bei 6,92 EUR wird ein Richtungswechsel wahrscheinlich.

Einschätzung Tageschart – Lufthansa Prognose

Neutral

Wahrscheinlichkeiten:

• Bull-Szenario: 60 %

• Bear-Szenario: 40 %

Übergeordnete Lufthansa Prognose (12–18 Monate)

Für langfristig orientierte Anleger bleibt entscheidend, dass die Aktie sich wieder über der SMA20 etabliert. Ein Tagesschluss unter SMA200 erhöht die Gefahr tieferer Korrekturen. Basierend auf allen Faktoren erwarten wir eine seitwärts bis aufwärts gerichtete Entwicklung.

Betrachtung im 4h-Chart – Lufthansa Aktie im Fokus

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Aufwärtsbewegung der letzten Wochen zeigt sich deutlicher im 4h-Chart. Wichtige gleitende Durchschnitte (SMA20, SMA50, SMA200) wurden sukzessive überwunden, bevor die aktuelle Schwächephase sowohl SMA20 als auch SMA50 wieder unterschreiten ließ.

Bull-Szenario

• Rückkehr über SMA50 und SMA20 als Signal für Erholung.

• Ausreichendes Momentum oder ein GAP-up wird hierfür erforderlich sein.

Bear-Szenario

• Anlauf auf SMA200 wahrscheinlich, falls die Schwäche anhält.

• Wird sie nicht verteidigt, stehen die unteren GAP-Ziele im Raum.

Einschätzung 4h-Chart – Lufthansa Prognose

Neutral

Wahrscheinlichkeiten:

• Bull-Szenario: 55 %

• Bear-Szenario: 45 %

Wichtige Marken für die Lufthansa Aktie

Widerstände

8,01 • 8,05 • 8,07 • 8,10 • 8,17 • 8,18 • 8,23 (GAP) • 8,43 • 8,58

Unterstützungen

7,64 • 7,59 • 7,31 • 7,26 (GAP) • 6,91 (GAP) • 6,72

