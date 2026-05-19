Lufthansa Aktie im Fokus: Kühne Holding erhöht Anteil auf 20 %

- Die Lufthansa Aktie profitiert aktuell von der Aufstockung der Beteiligung durch die Kühne Holding auf 20 Prozent
- Hohe Kerosinpreise bleiben ein zentraler Belastungsfaktor
- Charttechnisch bleibt die Lufthansa Aktie angeschlagen
- Die Lufthansa Aktie profitiert aktuell von der Aufstockung der Beteiligung durch die Kühne Holding auf 20 Prozent
- Hohe Kerosinpreise bleiben ein zentraler Belastungsfaktor
- Charttechnisch bleibt die Lufthansa Aktie angeschlagen
Die Lufthansa Aktie steht aktuell verstärkt im Fokus der Anleger. Hintergrund ist die Nachricht, dass die Kühne Holding ihren Anteil am Luftfahrtkonzern von 15 Prozent auf 20 Prozent erhöht hat. Gleichzeitig wurde erklärt, dass weitere Zukäufe in den kommenden zwölf Monaten nicht ausgeschlossen werden. Diese Entwicklung hat der Lufthansa Aktie in den vergangenen Handelstagen zusätzlichen Auftrieb verliehen.
Trotz der positiven Aktionärsnachrichten bleibt das Marktumfeld für die Lufthansa anspruchsvoll. Vor allem die hohen Kerosinpreise sorgen weiterhin für erheblichen Kostendruck. Dennoch sehen Investoren in der stärkeren Beteiligung des Großaktionärs ein Signal des Vertrauens in die langfristige Entwicklung der Lufthansa Aktie.
► Lufthansa WKN: 823212 | ISIN: DE0008232125 | Ticker: LHA
💡 Key Takeaways
- Die Lufthansa Aktie profitiert aktuell von der Aufstockung der Beteiligung durch die Kühne Holding auf 20 Prozent - weitere Zukäufe sind nicht ausgeschlossen.
- Hohe Kerosinpreise bleiben ein zentraler Belastungsfaktor und sorgen weiterhin für erheblichen Kostendruck beim Luftfahrtkonzern.
- Charttechnisch bleibt die Lufthansa Aktie angeschlagen: Erst ein nachhaltiger Anstieg über 8,67 EUR würde das Chartbild wieder deutlich aufhellen.
Fundamentaldaten der Lufthansa Aktie
|Kennzahl
|Wert
|Aktueller Kurs
|7,71 EUR
|Marktkapitalisierung
|9,24 Mrd. EUR
|Umsatz 2025
|39,60 Mrd. EUR
|Eigenkapitalquote 2025
|23,82 %
|KGV 2026*
|7,29
|4-Wochen-Performance
|+8,59 %
|Bewertung
|leicht unterbewertet
|Dividendenrendite 2026*
|4,17 %
|Branche
|Fluggesellschaft
* Prognose
Lufthansa Aktie: Belastungsfaktor hohe Kerosinpreise
Der Luftfahrtsektor bleibt stark abhängig von der Entwicklung der Energiepreise. Auch die Lufthansa Aktie reagiert sensibel auf den Ölmarkt. Obwohl Hoffnungen auf eine geopolitische Entspannung bestehen, notiert der Ölpreis weiterhin nahe der Marke von 100 US-Dollar pro Barrel.
Selbst bei einem Ende der Konflikte dürfte sich die Lage am Energiemarkt nur langsam entspannen. Beschädigte Infrastruktur und weiterhin gestörte Lieferketten sprechen gegen einen schnellen Rückgang der Preise für Flugbenzin. Für die Lufthansa bedeutet dies anhaltend hohe Betriebskosten und entsprechend begrenzte Margenspielräume.
Dividende bleibt stabil
Für das Geschäftsjahr 2025 wurde eine Dividende von 0,33 EUR je Aktie beschlossen. Für das laufende Geschäftsjahr rechnen Analysten aktuell mit einer nahezu stabilen Ausschüttung von 0,32 EUR je Anteilsschein.
Die vergleichsweise attraktive Dividendenrendite von über vier Prozent bleibt damit ein wichtiger Faktor für langfristig orientierte Anleger, die die Lufthansa Aktie beobachten.
Chartanalyse Lufthansa Aktie
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 19.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Tageschart: Abwärtsrisiken weiterhin dominant
Die Lufthansa Aktie konnte sich nach dem Tief Ende Oktober zunächst deutlich erholen und markierte Mitte Februar ein Jahreshoch bei 9,54 EUR. Anschließend setzte jedoch eine dynamische Korrektur ein, die den Kurs bis an die Marke von 7,00 EUR führte.
Im Tageschart zeigt sich aktuell ein angeschlagenes Bild:
- Die Aktie notiert unter der SMA20 und SMA50
- Die SMA200 bei 8,00 EUR konnte nicht nachhaltig überwunden werden
- Der Rücksetzer der vergangenen Handelstage erhöht die Abwärtsrisiken
Solange die Lufthansa Aktie unter den kurzfristigen Durchschnittslinien bleibt, dominiert aus charttechnischer Sicht das bärische Szenario. Sollte die Schwäche anhalten, könnten erneut die Jahrestiefs getestet werden. Unterhalb dieser Zone rückt sogar das Tief aus 2025 bei 5,53 EUR in den Fokus.
Ein bullisches Signal würde erst entstehen, wenn sich die Lufthansa Aktie nachhaltig über 8,67 EUR etablieren kann. In diesem Fall wären erneute Kursanstiege in Richtung Jahreshoch möglich.
Einschätzung Tageschart
Prognose: bärisch
Wahrscheinlichkeiten auf Basis des aktuellen Setups
- Bullisches Szenario: 40 %
- Bärisches Szenario: 60 %
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4-Stunden-Chart: Kurzfristig neutrale Tendenz
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 19.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h-Chart bleibt die Lage etwas stabiler. Nach dem deutlichen Rückgang unter die SMA200 Ende Februar konnte die Lufthansa Aktie zuletzt zumindest zeitweise wieder Stärke zeigen.
Aktuell bewegt sich der Kurs im Bereich der SMA50 bei 7,77 EUR. Entscheidend wird sein, ob diese Unterstützung verteidigt werden kann.
Wichtige Marken bei der Lufthansa Aktie
Widerstände
- 7,73 EUR
- 7,74 EUR
- 7,77 EUR
- 8,00 EUR
- 8,05 EUR
- 8,67 EUR
- 9,00 EUR (Gap)
- 9,45 EUR
- 11,15 EUR
- 14,71 EUR (Gap)
Unterstützungen
- 7,45 EUR
- 7,40 EUR (Gap)
- 6,99 EUR
- 6,72 EUR
- 6,40 EUR
- 6,11 EUR
- 5,53 EUR
Kann sich die Lufthansa Aktie oberhalb der SMA50 stabilisieren, könnte eine Aufwärtsbewegung in Richtung 8,67 EUR folgen. Erst oberhalb dieser Marke würde sich das Chartbild nachhaltig aufhellen.
Einschätzung 4h-Chart
Prognose: neutral
Wahrscheinlichkeiten auf Basis des aktuellen Setups
- Bullisches Szenario: 55 %
- Bärisches Szenario: 45 %
Fazit zur Lufthansa Aktie
Die Lufthansa Aktie bleibt aus fundamentaler und charttechnischer Sicht ein spannender Wert im europäischen Luftfahrtsektor. Die Aufstockung der Beteiligung durch die Kühne Holding sorgt kurzfristig für positives Momentum und stärkt das Vertrauen institutioneller Anleger.
Gleichzeitig bleiben die Risiken hoch. Vor allem die Entwicklung der Kerosinpreise dürfte entscheidend dafür sein, ob die Lufthansa ihre Profitabilität weiter verbessern kann. Charttechnisch befindet sich die Aktie weiterhin in einer kritischen Phase.
Kurzfristig überwiegen noch die Abwärtsrisiken. Mittel- bis langfristig könnte sich jedoch weiteres Potenzial ergeben, sofern wichtige Widerstände überwunden werden und sich das Marktumfeld stabilisiert.
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FAQ zur Lufthansa Aktie
Warum steht die Lufthansa Aktie aktuell im Fokus?
Die Lufthansa Aktie steht im Fokus, weil die Kühne Holding ihre Beteiligung am Konzern von 15 auf 20 Prozent erhöht hat. Zudem wurden weitere Zukäufe nicht ausgeschlossen, was Anleger positiv bewerten.
Ist die Lufthansa Aktie aktuell unterbewertet?
Auf Basis der aktuellen Fundamentaldaten gilt die Lufthansa Aktie als leicht unterbewertet. Das erwartete KGV 2026 liegt bei 7,29 und damit unter dem Durchschnitt vieler europäischer Airline-Werte.
Wie hoch ist die Dividende der Lufthansa Aktie?
Für das Geschäftsjahr 2025 wurde eine Dividende von 0,33 EUR je Aktie beschlossen. Für das laufende Geschäftsjahr rechnen Analysten mit einer Ausschüttung von rund 0,32 EUR je Aktie.
Welche Risiken belasten die Lufthansa Aktie?
Der wichtigste Belastungsfaktor sind aktuell die hohen Kerosinpreise. Zusätzlich sorgen geopolitische Unsicherheiten und volatile Ölpreise für erhöhten Kostendruck im Luftfahrtsektor.
Welche Kursmarken sind bei der Lufthansa Aktie wichtig?
Wichtige Widerstände liegen bei 8,00 EUR, 8,67 EUR und 9,00 EUR. Unterstützungen befinden sich bei 7,45 EUR, 6,99 EUR und 5,53 EUR.
Wann würde sich das Chartbild der Lufthansa Aktie verbessern?
Das Chartbild würde sich erst nachhaltig aufhellen, wenn sich die Lufthansa Aktie per Tagesschluss stabil über der Marke von 8,67 EUR etablieren kann.
Ist die Lufthansa Aktie eher für kurzfristige oder langfristige Anleger interessant?
Die Lufthansa Aktie bleibt sowohl für kurzfristig orientierte Trader als auch für langfristige Investoren interessant. Kurzfristig dominieren jedoch weiterhin erhöhte Schwankungen und charttechnische Risiken.
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