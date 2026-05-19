DAX Verlierer: Commerzbank Aktie mit größtem Tagesverlust im DAX

- Die Commerzbank Aktie war mit einem Tagesverlust von 0,61 Prozent der größte DAX Verlierer
- Charttechnisch bleibt das Bild weiterhin konstruktiv
- Ein nachhaltiger Bruch der SMA20 könnte die Schwäche bis in den Bereich der SMA50 und SMA200 ausweiten
- Die Commerzbank Aktie war mit einem Tagesverlust von 0,61 Prozent der größte DAX Verlierer
- Charttechnisch bleibt das Bild weiterhin konstruktiv
- Ein nachhaltiger Bruch der SMA20 könnte die Schwäche bis in den Bereich der SMA50 und SMA200 ausweiten
Per Xetra-Schluss am 18.05.2026 notierten 34 Aktien im DAX im Plus, während lediglich sechs Werte Verluste verbuchten. Zu den größten DAX Verlierern gehörte dabei die Commerzbank Aktie. Das Papier verlor im Tagesverlauf 0,61 Prozent und belegte damit den letzten Platz im deutschen Leitindex. Ebenfalls schwächer präsentierten sich Mercedes-Benz mit einem Minus von 0,44 Prozent sowie Brenntag mit einem Abschlag von 0,38 Prozent.
► Commerzbank WKN: CBK100 | ISIN: DE000CBK1001 | Ticker: CBK
⚡ Key Takeaways
- Die Commerzbank Aktie war mit einem Tagesverlust von 0,61 Prozent der größte DAX Verlierer im Xetra-Handel am 18.05.2026.
- Charttechnisch bleibt das Bild weiterhin konstruktiv, solange sich die Aktie oberhalb der SMA20 bei 35,64 EUR behaupten kann.
- Ein nachhaltiger Bruch der SMA20 könnte die Schwäche bis in den Bereich der SMA50 und SMA200 ausweiten, während oberhalb davon erneut Kurse in Richtung 38,25 EUR und 40 EUR möglich bleiben.
Commerzbank Aktie schwächster DAX-Wert am Montag
Die Commerzbank Aktie (CBK) gab per Xetra-Schluss um 0,61 Prozent nach und war damit der größte DAX Verlierer des Handelstags. Trotz der aktuellen Schwäche bleibt das charttechnische Gesamtbild weiterhin konstruktiv.
Chartcheck Commerzbank Aktie - Tageschart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 19.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Die Commerzbank Aktie markierte bis Ende August 2025 kontinuierlich neue Hochs. Rücksetzer wurden über Monate hinweg konsequent als Kaufgelegenheiten genutzt. Das Jahreshoch 2025 bei 38,25 EUR führte allerdings zu verstärkten Gewinnmitnahmen. In der Folge setzte die Aktie mit einem Gap Down zurück und konsolidierte moderat.
Erst Ende November 2025 kam wieder nachhaltiges Kaufinteresse auf. Die Commerzbank Aktie konnte sich daraufhin schrittweise erholen und zum Jahresende erneut über die Marke von 35 EUR steigen. Das offene Gap aus dem August wurde kurz vor Weihnachten geschlossen.
Nach einem weiteren moderaten Rücksetzer zum Jahresbeginn bewegte sich die Aktie über mehrere Wochen seitwärts. Der Rücksetzer Mitte Februar wurde erneut gekauft, ehe Ende Februar wieder Gewinnmitnahmen einsetzten. Zwischenzeitlich fiel die Aktie unter die Marke von 30 EUR, konnte sich Anfang April jedoch deutlich stabilisieren.
Mit einem Gap Up gelang der Sprung zurück über die relevanten Durchschnittslinien. Besonders auffällig: Die Aktie konnte sich zuletzt mehrfach an der SMA20 stabilisieren, die aktuell bei 35,64 EUR verläuft.
Wichtige Marken bei der Commerzbank Aktie
Solange die Commerzbank Aktie per Tagesschluss über der SMA20 notiert, bleibt die Chance auf eine erneute Bewegung in Richtung des Jahreshochs 2025 bei 38,25 EUR bestehen. Darüber könnte die psychologisch wichtige Marke von 40 EUR in den Fokus rücken.
Sollte die SMA20 jedoch nachhaltig unterschritten werden, würde sich das Risiko einer Ausweitung der Schwäche erhöhen. In diesem Fall könnten die SMA200 bei aktuell 33,57 EUR sowie die SMA50 bei 33,59 EUR angelaufen werden. Beide Durchschnittslinien verlaufen derzeit eng beieinander und bilden einen wichtigen Unterstützungsbereich.
Übergeordnete Einschätzung Tageschart: bullisch
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Chartcheck Commerzbank Aktie - 4-Stunden-Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 19.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im März fiel die Commerzbank Aktie im Zuge von Gewinnmitnahmen zunächst unter die SMA200 im 4h-Chart. Der erste Versuch einer Rückkehr über diese Linie scheiterte zunächst. Erst ein Gap Up leitete eine nachhaltigere Erholung ein.
In den vergangenen Handelstagen konnten sich Rücksetzer regelmäßig an der SMA50 bei aktuell 35,60 EUR oder an der SMA20 bei 36,02 EUR stabilisieren. Aktuell notiert die Aktie erneut im Bereich der SMA20.
Entscheidend wird nun sein, ob sich die Commerzbank Aktie wieder dynamisch nach oben von dieser Durchschnittslinie lösen kann. Gelingt dies, könnten erneut die bereits im Tageschart genannten Kursziele angelaufen werden.
Fällt die Aktie dagegen unter die SMA20 zurück, dürfte zunächst die SMA50 als Unterstützung fungieren. Sollte auch diese Marke nicht halten, könnte sich die Schwäche bis zur SMA200 bei aktuell 33,70 EUR ausweiten.
Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart: bullisch bis neutral
Tagesprognose Commerzbank Aktie
Tendenz für heute: abwärts
Widerstände
- 36,02 EUR
- 36,09 EUR
- 36,26 EUR
- 37,11 EUR (Gap)
- 37,52 EUR
- 38,25 EUR
Unterstützungen
- 35,64 EUR
- 35,60 EUR
- 35,59 EUR
- 33,70 EUR
- 33,59 EUR
- 33,57 EUR
- 31,10 EUR (Gap)
* Angaben beziehen sich auf den Xetra-Schlusskurs.
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