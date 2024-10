Die Aktie von Lufthansa (Ticker: LHA.DE) notierte am Dienstagmorgen an der Spitze des MDAX, lag mehr als 3% im Plus – was war geschehen? ► Lufthansa WKN: 823212 | ISIN: DE0008232125 | Ticker: LHA.DE Lufthansa stellt gutes Sommerquartal in Aussicht, Aktie zählt zu den Gewinnern Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Prognose & Ausblick Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading |🔴 Lufthansa Handelsideen 🔴& Ausblick Am Dienstagmorgen machten Meldungen die Runde, dass die Lufthansa nach nun zwei Gewinnwarnungen in Folge, die die Aktie seinen seit März etablierten Abwärtstrend haben noch einmal beschleunigt und den Aktienkurs nahezu halbieren lassen, für das wichtige Sommerquartal wieder mit guten Zahlen rechnet. Genaues werden wir am 29.10. erfahren, wenn das Unternehmen seine Zahlen für besagtes Quartal vorlegen, welches grundsätzlich für Fluglinien wichtig ist, da es das „Sommer-Quartal“ ist. Lufthansa CEO Carsten Spohr zeigt sich auf jeden Fall zuversichtlich, sagte am Montagabend gegenüber Journalisten: "Wir haben eine wieder mal enorm starke Nachfrage erleben dürfen, die es uns erlaubt hat, einen wahrscheinlich kommerziell sehr erfreulichen Sommer abzuliefern". Für das laufende Jahr rechnet die Lufthansa ja ausgehend von seinen im Juli vorgelegten Zahlen nur noch mit einem operativen Gewinn von 1.4 bis 1.8 Milliarden Euro – was im negativsten Fall fast 50% unter den etwa 2.7 Milliarden Euro für das Geschäftsjahr 2023 liegt. Rein technisch hat die Aktie der Lufthansa den seit Jahresbeginn 2024 etablierten Abwärtstrend zunächst gebrochen (blau), eine wirkliche Aufhellung des technischen Bildes sehe ich allerdings erst mit einer Rückeroberung und Halten über 7.50 Euro. Sollten wir in die Quartalszahlen Ende Oktober einen Lauf in diese Region zu sehen bekommen, wäre ein „Sell the News“ Event nicht auszuschließen, sprich: die Aktie würde auf gute Zahlen zunächst einen Rücksetzer zu sehen bekommen, wo dann abzuwarten bliebe, ob wir in den Jahresschluss ein höheres Tief ausbildeten und dann in den ersten Monaten des Jahres 2025 zu einer nochmaligen, dann erfolgreichen Attacke auf die 7.50 Euro Region ansetzten. Lufthansa Chartanalyse – Daily: 2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

