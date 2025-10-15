LVMH Prognose 2025: Luxuskonzern überrascht – aktuelle Analyse zur Börse und Umsatzentwicklung

Das Wichtigste in Kürze Starke Erholung der Gewinne von LVMH und ein Anstieg der Aktienkurse um 13 % bei Börsenbeginn nach einer überraschenden Quartalsbilanz.

Umsatzwachstum in der Region China und Übertreffen der Prognosen in den meisten Segmenten.

Positive Aussichten für 2026 dank sich verbessernder Trends in Asien und einer sich stabilisierenden Nachfrage in den USA und Europa.

LVMH (MC.FR) hat mit seinem jüngsten Quartalsbericht ein starkes Zeichen gesetzt: Nach zwei Quartalen mit rückläufigen Ergebnissen kehrt der Luxuskonzern auf den Wachstumspfad zurück. Die Aktie reagierte mit einem Kursanstieg von über 13 %, was zeitweise sogar zu einem Handelsstopp aufgrund hoher Volatilität führte. Damit rückt LVMH erneut in den Fokus der Anleger – und die LVMH Prognose für 2025 fällt deutlich optimistischer aus. ► LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | WKN: 853292 | ISIN. FR0000121014 | Ticker: MC (Euronext Paris) Starke Erholung im Luxussegment Nach einer Phase schwacher Nachfrage meldet LVMH ein organisches Umsatzwachstum von 1 %, insbesondere dank starker Ergebnisse bei Moët & Chandon und Dior. Diese Entwicklung zeigt, dass der Luxusmarkt an der Börse aktuell wieder an Attraktivität gewinnt. Auch regional ist eine Erholung sichtbar: China: +2 % Umsatzwachstum nach einem Rückgang von -9 % im ersten Halbjahr.

USA: +3 % (Prognose: +1,93 %)

Asien ex Japan: +2 % (Prognose: -3,63 %)

Europa: -2 % (Prognose: +1,5 %) Analysten wie JP Morgan und Morgan Stanley erwarten für 2026 eine Rückkehr zu nachhaltigem Wachstum, gestützt durch eine stabile Nachfrage in Asien und eine Erholung in den USA. LVMH Ergebnisse Q3 2025 im Überblick Division Umsatz (in Mrd €) Veränderung (YoY) Prognose Fashion & Leather Goods 8,50 -7,1 % -3,48 % Wines & Spirits 1,33 -4 % -3,18 % Perfumes & Cosmetics 1,96 -2,7 % +1,73 % Watches & Jewelry 2,32 -2,8 % +1,05 % Selective Retailing 3,99 +1,7 % +4,61 % Gesamtumsatz 18,28 +1 % y/y -0,72 % Organisches Umsatzwachstum von LVMH nach Geschäftsbereichen, 3. Quartal 2025. Quelle: XTB Ausblick und Analysteneinschätzung Die LVMH Prognose bleibt positiv. Das Management sieht das größte Wachstumspotenzial in Asien, insbesondere in China, wo die Nachfrage nach Luxusgütern dank hoher Ersparnisse nach der Pandemie wieder anzieht. Auch die Markenstärke von Louis Vuitton und Dior sorgt für positive Impulse. Für das vierte Quartal erwartet das Unternehmen eine schwierige Vergleichsbasis, doch der Trend deutet auf eine nachhaltige Erholung bis 2026 hin. Analysten sehen in der aktuellen Entwicklung einen möglichen Wendepunkt für den globalen Luxussektor. Börse aktuell: Luxusaktien wieder im Aufwind Die positive Überraschung bei LVMH wirkt sich auch auf andere Luxuskonzerne aus. Kering und weitere Mitbewerber zeigen ebenfalls starke Kursanstiege. Während die Stimmung an der Börse bislang von kurzfristigen Spekulationen geprägt war, sprechen die aktuellen LVMH-Zahlen nun für eine fundamentale Trendwende. Die LVMH-Aktie notiert inzwischen wieder über der 200-Tage-Linie, was aus technischer Sicht als bullishes Signal gilt. Anleger werten dies als Bestätigung, dass der Luxussektor an der Börse aktuell zu den spannendsten Comeback-Stories zählt. LVMH Q3 2025: Organisches Umsatzwachstum nach Region (Ist-Zahlen vs. Prognose). Quelle: XTB Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Die LVMH-Aktie startete heute mit einer deutlichen Aufwärtslücke in den Handel und durchbrach erneut ihren exponentiellen 200-Tage-Gleitenden Durchschnitt, der zuvor als wichtiger Widerstand im Abwärtstrend der Aktie fungierte. Quelle: xStation Fazit: LVMH Prognose bleibt stark Mit einem klaren Umsatzplus, steigenden Kursen und verbesserten regionalen Trends liefert LVMH überzeugende Argumente für Anleger. Die Prognose für 2026 deutet auf weiteres Wachstum hin – insbesondere durch den wiedererstarkten chinesischen Markt und die anhaltende Stärke ikonischer Marken. Der jüngste Bericht zeigt: LVMH und die Börse aktuell – das ist wieder eine Erfolgsgeschichte. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

