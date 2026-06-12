Börse heute: EZB, US-Inflation und SpaceX IPO im Fokus | Wirtschaftskalender

Das Wichtigste in Kürze EZB bleibt restriktiv

Britische Wirtschaft schwächelt leicht

SpaceX IPO im Fokus der Börse heute

Die Börse heute steht ganz im Zeichen wichtiger geldpolitischer Entscheidungen, neuer Konjunkturdaten und eines der meistbeachteten Börsenereignisse des Jahres. Nach ereignisreichen Tagen richten Anleger ihren Blick auf die Auswirkungen der jüngsten Inflationsdaten aus den USA, die Aussagen von EZB-Präsidentin Christine Lagarde sowie das mit Spannung erwartete SpaceX IPO. Wer die wichtigsten Termine im Blick behalten möchte, findet alle relevanten Veröffentlichungen im heutigen Wirtschaftskalender. EZB und US-Inflation sorgen für neue Impulse Am Mittwoch sorgten die US-Inflationsdaten für Mai für eine positive Überraschung. Die Entwicklung stärkte die Hoffnung auf mögliche Zinssenkungen der Federal Reserve in den kommenden Monaten. Am Donnerstag rückte die Europäische Zentralbank in den Mittelpunkt. Die EZB hob den Leitzins um 25 Basispunkte an. Begleitet wurde die Entscheidung von überraschend restriktiven Aussagen von EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Lagarde betonte, dass das Wirtschaftswachstum in der Eurozone weiterhin robust sei und derzeit keine gravierenden Risiken für die Konjunktur bestünden. Gleichzeitig zeigte sie sich hinsichtlich der Inflation weiterhin vorsichtig: "Unsere Entscheidung ist unter allen Inflationsszenarien gerechtfertigt – sowohl bei einer Eskalation als auch bei einer Abschwächung der Preisentwicklung." Zusätzlich stiegen die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA auf 229.000 und damit auf den höchsten Stand seit Februar. Trotz dieses Anstiegs bleibt der US-Arbeitsmarkt nach den zuletzt starken Arbeitsmarktdaten stabil. Britisches BIP wie erwartet schwächer Ein wichtiger Termin im heutigen Wirtschaftskalender war die Veröffentlichung der britischen Wirtschaftsleistung. Das Bruttoinlandsprodukt Großbritanniens schrumpfte im April um 0,1% im Monatsvergleich und entsprach damit den Markterwartungen. Nach den starken Wachstumsraten von 0,4% und 0,3% in den beiden Vormonaten fällt die negative Signalwirkung jedoch begrenzt aus. Börse heute: Anleger blicken auf das SpaceX IPO Das dominierende Thema an der Börse heute ist jedoch der Börsengang von SpaceX. Das Unternehmen wird heute in den Nasdaq aufgenommen und könnte den größten Börsengang der Geschichte markieren. Das Interesse institutioneller und privater Investoren ist enorm, auch wenn die Bewertung und der Ausgabepreis auf einem außergewöhnlich hohen Niveau liegen. Makroökonomische Daten Donnerstag Die Europäische Zentralbank hat die Zinsen um 25 Basispunkte angehoben. Die Entscheidung ging mit einer relativ restriktiven Rhetorik von Präsidentin Lagarde einher, die betonte, dass das Wirtschaftswachstum in der Eurozone weder ausbleibe noch ernsthaft gefährdet sei. Auch in Bezug auf die Inflation äußerte sie sich vorsichtig. Wie wir hörten: „Unsere Entscheidung ist unter jeder der Inflationsprognosen gerechtfertigt – sowohl unter der, die von einem deutlichen Anstieg ausgeht, als auch unter dem Basisszenario und dem Szenario, das von einem Rückgang ausgeht.“

Die wöchentlichen Arbeitslosenanträge in den USA stiegen auf 229.000, den höchsten Stand seit Februar. Dennoch gibt es keinen wesentlichen Grund zur Sorge hinsichtlich des Arbeitsmarktes, zumal der Markt nach wie vor von den extrem starken NFP-Zahlen profitiert.

Freitag Die britische Wirtschaft schrumpfte im April gegenüber dem Vormonat um 0,1 %. Der Rückgang entsprach den Erwartungen und folgte auf zwei Monate mit deutlichem Wachstum (0,4 % und 0,3 %), was die negativen Auswirkungen abmildert.

Wirtschaftskalender: Wichtige Termine im Überblick (alle Angaben in deutscher Zeit) Freitag 15:00 Uhr - USA: University of Michigan Sentiment Index für den Juni. Erwartet: 46, zuvor: 44,8.

- USA: University of Michigan Sentiment Index für den Juni. Erwartet: 46, zuvor: 44,8. 15:00 Uhr - USA: University of Michigan Inflationserwartungen für den Juni im Jahresvergleich. Erwartet: 4,9%, zuvor: 4,8%. Unternehmenszahlen USA Bitcoin Depot (BTM.US) – vorbörslich

Replimune (REPL.US) – vorbörslich

CURRENC Group (CURR.US) – vorbörslich

Jiayin Group (JFIN.US) – vorbörslich

Children's Place (PLCE.US) – nachbörslich

Fathom Holdings (FTHM.US) – nachbörslich Drei Märkte im Fokus Nasdaq Mit der Aufnahme von SpaceX steht der Technologieindex heute besonders im Mittelpunkt. Anleger verfolgen aufmerksam die erste Kursentwicklung des Unternehmens. US-Dollar (USD) Die Kommunikation von US-Präsident Donald Trump sorgt weiterhin für erhöhte Schwankungen am Devisenmarkt. Gleichzeitig warten Investoren auf die kommende FOMC-Sitzung der US-Notenbank. Apple (AAPL.US) Apple profitiert indirekt vom wachsenden Interesse am Fußball in den USA. Das Unternehmen hatte sich bereits Medienrechte der Major League Soccer (MLS) im Wert von 2,5 Milliarden US-Dollar gesichert. Ein erfolgreicher Verlauf der diesjährigen Weltmeisterschaft könnte die Reichweite und Attraktivität dieser Investition weiter steigern. Fazit: Börse heute zwischen Geldpolitik, Konjunktur und Börsendebüt Die Börse heute wird von mehreren wichtigen Faktoren geprägt. Während die EZB mit ihrer restriktiven Haltung für Diskussionen sorgt und die britischen Wirtschaftsdaten kaum überraschen, steht vor allem das SpaceX IPO im Fokus der Anleger. Wer die wichtigsten Marktbewegungen verfolgen möchte, sollte den aktuellen Wirtschaftskalender aufmerksam beobachten. — Michał Jóźwiak, Finanzmarktanalyst bei XTB SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

gemäß unseren aktuellen Awards! BESTER Online-Broker laut BÖRSE ONLINE 2026 + CFD Broker des Jahres laut Brokerwahl

2026 + CFD Broker des Jahres laut Viele weitere Awards in Deutschland unterstreichen das Bild

Handeln Sie nicht irgendwo - Handeln Sie mit Vertrauen Aktien, ETF, Optionen und CFD bei XTB!



Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.