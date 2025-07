Börse Aktuell: Gemischte Stimmung

Deutsche Bank stark, TotalEnergies schwächelt Börse aktuell: Der Donnerstag startet an den europäischen Märkten mit einer gemischten Tendenz. Während politische Unsicherheiten rund um neue US-Zölle zwischen 15 % und 50 % die globalen Aussichten dämpfen, liefern Einzelwerte starke Impulse. Im Fokus: Deutsche Bank, BASF, Nestlé, TotalEnergies und US-Tech-Werte wie Alphabet und Tesla. DAX-Update: Technischer Rückgang, aber Trend intakt Der DAX-Index (Future)verliert am Mittag 0,23 %, bleibt aber über wichtigen technischen Unterstützungsniveaus. Der 50-Tage-EMA und die Bollinger-Bänder deuten weiterhin auf einen stabilen Aufwärtstrend hin, solange der DAX (DE40) nicht unter diese Marken fällt. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und lege los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Derzeit ist auf dem breiteren europäischen Markt eine gute Volatilität zu beobachten. Aktien Empfehlungen: Deutsche Bank, BASF und TotalEnergies im Fokus Deutsche Bank (DBK.DE): Neues 10-Jahreshoch und starke Q2-Zahlen Aktie +5 % , höchste Notierung seit 2015

Q2-Nettogewinn : 1,49 Mrd. € (Vorjahr: –143 Mio. €)

Solide operative Ergebnisse, Rückstellungen entfallen

CET1-Quote hoch , Aktienrückkäufe wahrscheinlich

2025-Ziel bestätigt, Analysten zeigen sich überwiegend positiv Die starke Bilanz macht Deutsche Bank zur Top-Aktienempfehlung im heutigen Marktbericht Börse. BASF (BAS.DE): Neues Rating und positives Szenario Morgan Stanley stuft auf „Übergewichten“ hoch

Kursziel : 54 € (+20 % Potenzial)

Verbesserter Cashflow , geringere CapEx

Fokus auf möglichen Verkauf der Coatings-Sparte

Unterstützung durch deutsche Konjunkturprogramme erwartet Auch BASF zählt aktuell zu den aussichtsreichen Aktien Empfehlungen für mittelfristig orientierte Anleger. Nestlé, TotalEnergies und internationale Entwicklungen Nestlé (NESN.CH): Absatzschwäche drückt Kurs Aktie fällt um bis zu –5,1 %

Schwächerer Absatz in China und im Health-Segment

Umsatz: –1,8 % auf 44,23 Mrd. CHF

Gewinnrückgang: –10,3 % auf 5,1 Mrd. CHF

Management bleibt trotz Herausforderungen strategisch optimistisch TotalEnergies (TTE.US): Schulden belasten trotz Dividende Aktie –2,5 %

Nettoverschuldung +29 % auf 25,9 Mrd. USD

Quartalsgewinn: 3,6 Mrd. USD (–23 % YoY)

Dividendenerhöhung: +7,6 % auf 0,85 €/Aktie

Multi-Energie-Strategie bleibt erhalten US-Futures & Tech-Ausblick: Alphabet und Tesla vor Handelsbeginn im Fokus Vor US-Handelsbeginn zeigen die Futures eine rückläufige Tendenz. Alphabet (GOOGL) : +3 % im vorbörslichen Handel

