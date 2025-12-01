Marktbericht Börse: Schwäche zu Monatsbeginn – Asien unter Druck, OPEC stabilisiert Öl, Bitcoin rutscht ab (01.12.2025) 📊

Das Wichtigste in Kürze Wall Street verliert an Schwung – Tech-Werte bremsen

OPEC+ stabilisiert Ölpreis – Japan und Asien mit deutlichen Verlusten

Devisen, Edelmetalle & Krypto: Yen erholt sich – Gold steigt – Bitcoin fällt

Die Börse aktuell startet schwächer in den Dezember – und das trotz der traditionell starken „Santa-Claus-Rally“-Phase. Sowohl die US-Technologieindizes als auch europäische Benchmarks geben ab, während Asien besonders stark unter Druck gerät. Zugleich bleiben globale Zinsspekulationen, OPEC-Entscheidungen und deutliche Bewegungen an den Währungs- und Rohstoffmärkten die wichtigsten Treiber.

Dieser Marktbericht Börse fasst kompakt die relevanten Impulse zusammen und zeigt, welche Daten heute die Märkte bewegen. 🚀 Key Takeaways 📉 1. Wall Street verliert an Schwung – Tech-Werte bremsen Der Dezember startet gedämpft: Nasdaq 100: –0,9 %

Russell 2000: –0,8 %

S&P 500: –0,7 %

Dow Jones: –0,5 % Auch Europa folgt dem schwachen Trend: EU50: –0,4 %

DE40 gibt seine Gewinne der letzten beiden Sitzungen wieder ab Ein besonderer Spannungsfaktor: Donald Trump kündigt an, den neuen Fed-Chef bereits vor Jahresende bekanntzugeben – ein potenzielles politisches Risikothema. 🛢️ 🌍 2. OPEC+ stabilisiert Ölpreis – Japan und Asien mit deutlichen Verlusten Die OPEC+ hält an Förderbeschränkungen für 2026 fest und definiert einen neuen Kapazitätsbewertungsmechanismus für 2027. Brent und WTI reagieren mit +1,9 %. In Asien hingegen deutliche Korrekturen: Nikkei 225: –1,9 %

HSCEI: –0,3 %

ASX 200: –0,4 % Belastend wirkt insbesondere die Aussage der Bank of Japan, im Dezember eine Zinserhöhung zu prüfen – das erste ernsthafte Signal dieser Art seit Jahren. 💱 💹 3. Devisen, Edelmetalle & Krypto: Yen erholt sich – Gold steigt – Bitcoin fällt Am Devisenmarkt zeigt der Yen nach langer Schwächephase eine Erholung: USDJPY / EURJPY: –0,3 %

GBPJPY: –0,4 % Weitere Marktbewegungen: Dollar-Index: stabil

Gold: +0,4 % auf 4.240 USD/Unze

Silber: Allzeithoch bei 57 USD/Unze

Platin: +2,5 %

Palladium: +2,1 %

NATGAS: –1,8 % nach drei starken Sitzungen Kryptomarkt unter Druck: Bitcoin: –5,5 % auf 86.000 USD

Ethereum: –6,9 % auf 2.830 USD 🧠 Fazit: Börse aktuell – Unsicherheit erhöht, Märkte sensibel Der neue Monat beginnt mit breiter Zurückhaltung an den Weltbörsen. Während Öl von OPEC-Entscheidungen gestützt wird und Edelmetalle leicht zulegen, belasten Zinssorgen aus Japan, Unsicherheit über den nächsten Fed-Vorsitz und Gewinnmitnahmen die Stimmung. Für diesen Marktbericht Börse bedeutet das:

✔ Asien bleibt der größte Belastungsfaktor

✔ OPEC bringt Stabilität in den Rohstoffsektor

✔ Kryptos weiter im Korrekturmodus

