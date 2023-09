Marktbericht: iPhone 15 Debüt - steht Apple ein Wendepunkt bevor? 💥

Fast 16 Jahre sind seit der legend√§ren Einf√ľhrung des ersten iPhones vergangen, das die Welt im Juni 2007 schockierte und einen Kaufrausch f√ľr Apple-Produkte ausl√∂ste. In dieser Zeit erfreute sich der Silicon-Valley-Riese an fast exponentiell wachsenden Verkaufszahlen seiner Flaggschiff-Produkte, gefolgt von Rekordums√§tzen, Gewinnspannen und Aktienr√ľckk√§ufen im Wert von Hunderten von Milliarden Dollar. Die gestrige Vorstellung des neuen iPhone 15 brachte jedoch keine weitere technologische Revolution mit sich. Die √Ąnderungen gegen√ľber der vorherigen Version des "Apple-Telefons" wirken eher kosmetisch als bahnbrechend. Auch die neue Apple Watch hat die Welt der neuen Technologie trotz einiger "Gadget"-Funktionen nicht aufger√ľttelt. Dar√ľber hinaus erfolgte die Einf√ľhrung des neuen iPhones zu einer Zeit, in der die Weltwirtschaft auf einem schmalen Grat balanciert und in der √Ąra der angespannten Beziehungen zwischen Washington und Peking vor einer Rezession zur√ľckschreckt. Wird sich die Einf√ľhrung des neuen Modells als ein weiterer "Gesch√§ftserfolg" f√ľr das Unternehmen erweisen? Oder vielleicht eine rote Fahne, die der Wall Street den Wendepunkt zeigt? Denn wenn etwas nicht ewig dauern kann, muss es irgendwann enden.

Turbulenzen voraus?

Tatsache ist, dass Apple die Merkmale eines Wachstumsunternehmens (dynamische Umsatz- und Gewinnsteigerungen) und eines "Wertes" (fundamentale "Qualit√§t", Wettbewerbsvorteile) in sich vereint (oder vereint hat). Der fundamentale Wert der Marke Apple als Ganzes wird durch die Tatsache unterstrichen, dass ihre Aktien mehr als die H√§lfte des Portfolios von Berkshire Hathaway, dem Investmentvehikel von Warren Buffett, ausmachen. Ein breiter Gesch√§ftsgraben und die konsequente Ausweitung des Marktanteils (bei gleichzeitiger Gewinnung "treuer" Kunden) haben Apple zu einem wachsenden Unternehmen gemacht, selbst in Zeiten hoher Inflation. Geschicktes Management, Aktienr√ľckkaufprogramme und steigende Multiplikatoren - mit einem Wort, das Unternehmen "beherrschte" Qualit√§t und gro√üartige Ergebnisse. Die "billige" Fertigung in Asien st√ľtzte die Nettomargen. Die iOS-Software wurde f√ľr viele zum Ma√üstab f√ľr Intuitivit√§t und Qualit√§t (auch wenn die Behauptung, sie √ľbertreffe den Rivalen Android, subjektiv erscheint).

Mit der steigenden Flut hat sich der Markt, der mehr als ein Jahrzehnt lang positiv √ľberrascht war, immer mehr davon √ľberzeugt, dass dieses Wachstum noch lange Zeit anhalten wird. Vielleicht sogar f√ľr immer. Mit diesen Erwartungen stiegen auch die Aktien des kalifornischen Riesen. Ist das wirklich so offensichtlich? Es w√§re ein Fehler, Konkurrenten wie Samsung zu untersch√§tzen. Wenn man die Messlatte f√ľr Apple nach einem so beeindruckenden Wachstum und aufeinander folgenden, immer "aufregenderen" Produkteinf√ľhrungen immer h√∂her legt, besteht zudem die Gefahr von Entt√§uschungen. Es scheint angemessen, die unglaubliche √Ąra des mehrj√§hrigen Wachstums des Unternehmens mit einem H√ľrdenlauf zu vergleichen, bei dem ein Athlet ein Hindernis nach dem anderen √ľberwindet - aber mit jedem weiteren Hindernis verliert er ein wenig an Kraft, was sich immer mehr bemerkbar macht.

Die iPhone-Verk√§ufe sind seit 2021 im Jahresvergleich r√ľckl√§ufig - wird sich dieser R√ľckgang beschleunigen? Nach Bereinigung um Saisonalit√§t und Risikofaktoren erwarten wir, dass die Gesamtzahl der verkauften Modelle im Gesch√§ftsjahr 2023 221 Millionen Einheiten erreichen wird, was sich langsam dem Niveau von 2018 n√§hert und unter dem Ergebnis liegt, das zumindest 2015 erreicht wurde. Es ist erw√§hnenswert, dass das iPhone in den letzten Jahren das st√§rkste Produkt des Unternehmens war, und der R√ľckgang seiner Verk√§ufe wird wahrscheinlich mit einem starken R√ľckgang der Nachfrage nach anderen Produkten einhergehen. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB Research

Eine Kombination negativer Faktoren

Sollte die Dynamik der iPhone-Verk√§ufe jemals alarmierend nachlassen, scheint das heutige makro√∂konomische Umfeld die "beste Gelegenheit" daf√ľr zu sein. Zugegeben, das Nettoverm√∂gen der US-Haushalte befindet sich heute auf einem Rekordhoch (nach Angaben der Federal Reserve fast 155 Billionen Dollar). Auch die Arbeitslosigkeit ist (trotz der wirtschaftlichen Verlangsamung in China) kein Problem f√ľr das Unternehmen - in den meisten gro√üen Volkswirtschaften ist sie sehr niedrig. Die Frage ist jedoch: Wird der Konsum auf dem derzeitigen Niveau bleiben?

Diese makro√∂konomische Situation d√ľrfte sich jedoch in den kommenden Monaten √§ndern, wenn die Zentralbanken die Inflation drosseln und damit das Wirtschaftswachstum bremsen. Es scheint, dass ein h√§rterer Schlag gegen den Arbeitsmarkt und das Lohnwachstum eher eine Frage der Zeit und des Umfangs ist. Wie wird Apple damit umgehen? Dies ist nicht das einzige Problem und nur die Spitze des wirtschaftlichen Eisbergs. Hohe Zinss√§tze bedeuten teurere Kredite und h√∂here Raten. Bislang wurde ein betr√§chtlicher Teil der Produkte des Unternehmens √ľber verschiedene Formen von Krediten gekauft. Hinzu kommen die Kreditverknappung bei den Banken (h√∂here H√ľrden f√ľr die Kreditnehmer) und das Problem der hoch verschuldeten Haushalte, die in einer Zeit, in der die Zinsen nahe Null lagen, eifrig Kredite aufnahmen... Dies d√ľrfte sich ebenfalls auf die Verkaufsdynamik auswirken. Dazu kommen noch geopolitische Fragen.

Zwischen den USA und China gibt es nach wie vor starke Reibungen, und die beiden Seiten versuchen gewisserma√üen, den Faden der gegenseitigen Abh√§ngigkeit zu zerrei√üen, was zu einer weiteren Eskalation f√ľhren k√∂nnte. Apple tr√§gt die Hauptlast einer schrittweisen Verlagerung der Produktion von China in die asiatischen Nachbarl√§nder. Kurz vor der Markteinf√ľhrung des iPhones haben die chinesischen Regulierungsbeh√∂rden die Verwendung von Apple-Telefonen durch Regierungsbeamte verboten. Morgan Stanley sch√§tzt, dass das Verbot in diesem Jahr einen Umsatzr√ľckgang von etwa 4 % bedeutet. China macht etwa 20 % des Apple-Marktes aus, aber die Frage ist eher, ob das chinesische Verbot nicht in irgendeiner Weise ausgedehnt wird... Der Handelskrieg ist ein weiterer Grund, warum sich Apple an einem Scheideweg befindet. Dieses Risiko war in den vorherigen zw√∂lf Jahren der Gesch√§ftst√§tigkeit des Unternehmens nicht offensichtlich.

Rote Flaggen?

Es scheint, als h√§tten wir den Auftakt zu dieser Geschichte bereits in den Q2-Ergebnissen gesehen, die trotz eines beeindruckenden Nettogewinns darauf hindeuteten, dass die Nachfrage nach "Apple" nicht mehr so lebhaft ist - insbesondere die geringeren Verk√§ufe betrafen iPads oder Macbooks. Nat√ľrlich entwickeln sich die margenstarken Dienste von Apple (TV, Pay usw.) sehr gut, aber wir sollten nicht vergessen... Ihr Wachstumspotenzial ist durch die Ger√§teverk√§ufe - haupts√§chlich iPhones - etwas eingeschr√§nkt. Die Nachfrage nach dem iPhone scheint also eine Art Basis f√ľr weiteres Wachstum zu sein. Wenn das Wachstum ausbleibt oder sich die Ma√ünahmen als √§u√üerst unbefriedigend erweisen, k√∂nnte der Markt beginnen, Apple als ein Unternehmen zu betrachten, das seinen "Moment im Rampenlicht" hinter sich hat. Schlie√ülich kennt die Geschichte viele F√§lle, in denen gro√üe Unternehmen an bestimmte Grenzen stie√üen. Erw√§hnenswert sind auch die F√§lle von Unternehmen wie Xerox und Polaroid, die in ihrer Bl√ľtezeit ebenfalls "zum Wachstum verdammt" waren.

Im Juli warnte das weltgr√∂√üte Luxuskonglomerat LVMH, dass die Nachfrage nach Luxusprodukten in den USA stark zur√ľckgegangen sei. Nat√ľrlich ist Apple keine Luxusmarke, aber in der Welt der Technologie wird es zweifellos als solche angesehen. Die Warnung von LVMH scheint also ernst zu sein, auch wenn ihre direkten Auswirkungen auf die Ergebnisse von Apple in diesem Quartal ungewiss sind. Saisonal gesehen war das dritte Quartal (das vierte nach den steuerlichen Kennzahlen des Unternehmens) jedoch oft das schw√§chste, und nach der Markteinf√ľhrung des iPhones lag der Aktienkurs von Apple am Ende des Quartals in 75 % der F√§lle niedriger. Laut Counterpoint Research wurden im zweiten Quartal weltweit 294,5 Millionen Smartphones ausgeliefert, verglichen mit 268 Millionen im ersten Quartal. Apple konnte sich am st√§rksten gegen die Konkurrenz behaupten. Die Zahl der ausgelieferten iPhones lag bei 45,3 Millionen gegen√ľber 46,5 Millionen zuvor (aber immer noch ein niedriger Wert).

Das Pendel von Apple

Die positiven Faktoren, die den Umsatz und das Gesch√§ftswachstum von Apple befl√ľgelt haben, scheinen allm√§hlich zu schwinden. Wir sollten jedoch bedenken, dass die Marktsituation von unz√§hligen, auch zuf√§lligen Faktoren beeinflusst wird und die Zukunft sehr schwer genau abzusch√§tzen ist. Wir wissen zwar nicht, wie die Zukunft aussehen wird, aber wir sollten versuchen, den aktuellen Stand der Dinge gut einzusch√§tzen. Derzeit scheint Apple nicht √ľberbewertet zu sein, und das Unternehmen ist weit von einer "verr√ľckten Bewertung" entfernt, die der von Nvidia oder anderen Technologieunternehmen √§hnelt. Es ist jedoch schwer zu sagen, dass die heutige Bewertung eine "Sicherheitsmarge" f√ľr den Fall einer Rezession darstellt, die m√∂glicherweise dramatische Ver√§nderungen bei der Zahl der verkauften Ger√§te mit sich bringen k√∂nnte. Nat√ľrlich darf das Wachstum von Apple nicht abgeschrieben werden, und die Bullen warten gespannt auf die Ver√∂ffentlichung von VR Vision Pro, die den Markt f√ľr virtuelle Realit√§t "wiederbeleben" k√∂nnte. Auch die Weiterentwicklung der k√ľnstlichen Intelligenz - wenn sie in neue "Siri"-Funktionen umgesetzt wird - k√∂nnte den Markt befl√ľgeln.

Die wichtigsten √Ąnderungen des neuen iPhone-Modells betreffen die USB-C-Konnektivit√§t, die Kamera (obwohl das Nachtmodus-Foto in der Pr√§sentation f√ľr Kontroversen sorgte - die Qualit√§t war fragw√ľrdig), den A17-Prozessor und die F√§higkeiten der leistungsst√§rksten Pro-Versionen. Wird die Funktion "Fingerschnippen", mit der man seinen Puls mit der n√§chsten Generation der Apple Watch √ľberpr√ľfen kann, den Verkauf ankurbeln? Werden die Spielefunktionen der neuen iPhones die Verkaufszahlen ausreichend steigern? Es ist wahrscheinlich, dass sich das Gesch√§ft von Apple selbst unabh√§ngig vom wirtschaftlichen Klima behaupten wird. Selbst wenn sich sein Wachstum verlangsamt oder zur√ľckgeht. Die Frage ist, was mit der Bewertung an der B√∂rse passieren wird, die in erster Linie von Faktoren wie Psychologie - Gier und Angst - beeinflusst wird. Hier werden die Zweifel immer gr√∂√üer.

Die Märkte haben die Apple-Veranstaltung offenbar ohne Feuerwerk aufgenommen - von einem technologischen Durchbruch ist diesmal nicht die Rede. Nach der Präsentation des iPhone 15 sank die Apple-Aktie an der Nasdaq-Börse um fast 1,5%.

Tageschart der Apple-Aktie (AAPL.US). Das erste wichtige Unterst√ľtzungsniveau im Abw√§rtsszenario scheint bei 165 $ zu liegen, wo wir das 23,6-Retracement der Aufw√§rtswelle vom M√§rz 2020 und den wichtigen Durchschnitt sehen, der theoretisch den Trend definiert - SMA200 (rote Farbe). Quelle: XTB-Plattform

Eryk Szmyd

XTB-Analyst f√ľr Finanzm√§rkte

 

