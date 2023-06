Marktkommentar: Nasdaq führt Wall Street Rallye an

Trotz positiver Performance gibt es Gründe für Tech-Investoren, vorsichtiger zu sein.

Der Nasdaq war gestern an der Wall Street mit einem beeindruckenden Anstieg von 1,65% der stärkste Performer unter den Benchmarks. Dieser Anstieg ermöglichte dem Index eine Erholung über das Vorwochentief bei 14.964 Punkten und brachte etwas Ruhe in die technische Lage nach den jüngsten Verlusten. Trotz dieser positiven Entwicklung gibt es jedoch gute Gründe für Tech-Investoren, vorsichtiger zu werden. Das Wall Street Journal berichtete gestern, dass die US-Regierung ein Exportverbot für KI-Chips nach China in Erwägung zieht. Darüber hinaus stehen heute wichtige Diskussionen von Notenbankern auf dem Programm, die am EZB-Forum in Portugal teilnehmen. Diese Diskussionen könnten neue Hinweise auf den Zinspfad geben.

Am Mittwoch testete das Währungspaar EURUSD die horizontale Trendlinie bei 1,0942. Schon seit mehr als zwei Wochen versuchen die Käufer beharrlich, diese Hürde mit einem nachhaltigen Wochenschlusskurs zu überwinden. In der vergangenen Woche gelang es dem Paar sogar zeitweise, bis auf 1,1012 zu steigen. Leider erwies sich der Verkaufsdruck gegen Ende der Woche als zu stark, was zu einer erneuten Abwertung des Euros führte. Am Freitag erreichte der Kurs bei 1,0844 den tiefsten Stand der Woche. Die Marke bei 1,0942 fungiert nach dem gestrigen Ausbruch nach oben als kurzfristige Unterstützung. Nun steht die Entscheidung bevor: Werden sich die Käufer erfolgreich durchsetzen können?

Nach einer Phase der Stabilisierung, die bereits am Freitag begonnen hatte, zeigt der DAX-Future Anzeichen einer Erholung. Heute erreichte der deutsche Leitindex ein neues Wochenhoch bei 16.094 Punkten. Das Wochentief wurde am Montag bei 15.834 Punkten markiert, wobei es unter dem Tief der vorherigen Woche lag. Entscheidend für diese positive Entwicklung war die Reaktion auf die Kurszone zwischen 15.816 und 15.891 Punkten, die seit mehr als zwei Monaten als wichtigste Unterstützung angesehen wird. In diesem Bereich zeigen Käufer immer wieder ihr Interesse. Solange diese Zone intakt bleibt, können nicht nur stärkere Korrekturen vermieden werden, sondern es besteht auch die Möglichkeit einer Erholung.

Maximilian Wienke, CFTe

Marktanalyst bei XTB

maximilian.wienke@xtb.de

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.