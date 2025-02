Mercedes Benz Group AKTIE 🔴 Analyse und Einschätzung für Investoren

Der Aktien Marathon - Die langfristige Anlage und Analyse

Mercedes Benz Group

Der lĂ€ngerfristige Ausblick fĂŒr Investoren

â–ș Mercedes Benz Group WKN: 710000 | ISIN:  DE0007100000 | Ticker: MBG

In dieser Analyse & Prognose bewerten wir jede Woche eine Aktie unter fundamentalen Gesichtspunkten und Aspekten. Dies bedeutet konkret, dass der Fokus nicht in einer kurz- und mittelfristigen Betrachtung liegt, sondern in einer langfristigen. Gegenstand der Analyse sind fundamentale Daten des Unternehmens. Diese werden fĂŒr die nĂ€chsten Jahre - bis 2028 - projiziert. Somit können insbesondere langfristig orientierte Anleger Ihre eigene Wahrnehmung abgleichen und diese Analysen fĂŒr ihre langfristigen Entscheidungen als eine Basis heranziehen.

Wo steht die Mercedes Benz Aktie

Der Konzern sieht sich anspruchsvollen Rahmenbedingungen ausgesetzt. Zum einen erfordert die Umstellung auf ElektromobilitÀt hohe Investitionen, zum anderen nimmt der Wettbewerbsdruck, insbesondere von chinesischen Herstellern auf den internationalen MÀrkten zu. Auch der chinesische Markt, der lange Zeit ein Wachstumsmotor war, verliert an Dynamik. Hier bremst insbesondere die Immobilienkrise als auch die abnehmende Konsumbereitschaft die Nachfrage.

Diese Effekte haben im letzten Jahr dazu gefĂŒhrt, dass der Konzern im letzten Jahr zwei Gewinnwarnungen ausgesprochen hat. Statt einer avisierten Umsatzrendite von 11 Prozent werden jetzt nur noch 8,5 Prozent erwartet.

Chartcheck - Betrachtung im Monatschart:

Im Monatschart ist erkennbar, dass sich der Anteilsschein vom Tief 2020 deutlich erholen konnte. Es ging im Zuge der Erholungsbewegung wieder zurĂŒck in den Bereich der 60 EUR-Marke. Es ist aber auch zu sehen, dass die Aktie seit 2021 in einer Box von ca. 20 EUR seitwĂ€rts lĂ€uft. Es ging im Februar 2022 zwar an die 78 EUR-Marke, das Hoch von 2015 wurde aber nicht ganz erreicht. Übergeordnet ist das Monatschart aktuell so zu interpretieren, dass Erholungen ĂŒbergeordnet abverkauft werden, und RĂŒcksetzer ĂŒbergeordnet zurĂŒckgekauft werden. Die EinschĂ€tzung hat bis Ende 2023 Bestand. In den letzten Handelsmonaten ist die SchwĂ€che allerdings ausgeprĂ€gter. Erst in den letzten drei Monaten hat sich eine leichte Erholung, nach den ausgeprĂ€gten RĂŒcksetzern eingestellt. Die Aktie notiert aber aktuell unter der 60 EUR-Marke.

Im Monatschart ist auch erkennbar, dass die SMA50 (aktuell bei 63,54 EUR) bis Mitte 2024 immer ein guter Support gewesen ist. Die Aktie hat hier mehrfach aufgesetzt und konnte sich im Dunstkreis dieser Linie immer wieder erholen. Es ging im Zuge der Erholungsbewegungen zwar immer ĂŒber die SMA20 (aktuell bei 62,76 EUR), allerdings konnte sich das Papier nie verbindlich darĂŒber etablieren. Mit der Bewegung unter die SMA50 hat sich das Chartbild eingetrĂŒbt.

Um wieder Perspektive auf der Oberseite zu haben, muss die Aktie sich sowohl ĂŒber die SMA20 als auch ĂŒber die SMA50 schieben und sich per Monatsschluss ĂŒber diesen beiden Linien festsetzen. Beide Durchschnittslinien liegen aktuell eng zusammen, ein Durchlaufen ist in unseren Augen nur mit Dynamik und mit Momentum denkbar. Gelingt die Bewegung ĂŒber die SMA20 / SMA50, so wĂŒrde sich das Monatschart dann bullisch aufhellen, wenn sich die Aktie verbindlich von dieser Linie entfernen und einen Monatsschluss ĂŒber dem Hoch 2015 (80,46 EUR) formatieren kann.

Sollten die SMA20 / SMA50 in den nĂ€chsten Monaten angelaufen werden und kann sich das Papier nicht ĂŒber diese beiden Linien schieben, so ist denkbar, dass RĂŒcksetzer bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 48,43 EUR) laufen könnten. Wird diese Linie erreicht, so sollte es die Aktie unbedingt versuchen, sich im Dunstkreis dieser Linie zu erholen.

Aktuelle EinschĂ€tzung Monatschart, Prognose: neutralÂ

Mercedes Benz Group Unternehmensprofil:

Die Mercedes Benz Group ist eine Automobilhersteller der Fahrzeuge in der Premiumklasse anbietet. Der Konzern gehört zu den grĂ¶ĂŸten Anbietern von High-End-Pkw und Premium Transportern. Das Segment Mercedes-Benz-Mobility ist auf Finanz- und MobilitĂ€tsdienstleistungen fokussiert. Das Angebot hier reicht von Finanzierung, Leasing, Fahrzeugabo und -miete, Flottenmanagement bis hin zur Vermittlung von Versicherungen und digitalen Problemlösungen. Das Unternehmen hat sich im Zuge der MobilitĂ€tswende auf innovative und grĂŒne Technologien konzentriert. Dabei investiert der Konzern konsequent in die Entwicklung von effizienten Antrieben und stellt die Weichen fĂŒr eine vollelektrische Zukunft. Die Zukunft wird sich auch einer intelligenten Vernetzung der Fahrzeuge, gepaart mit dem autonomen Fahren und neuen MobilitĂ€tskonzepten konstituieren. Der Konzern hat 2023 rund 2,5 Mio. Fahrzeuge verkauft.

Die AktionÀrsstruktur des Konzerns:

Der Großteil der Aktien befindet sich im Freeflow. Private und institutionelle Anleger halten 77 % der Aktien. Die Mercedes Benz Group hat drei GroßaktionĂ€re, die die restlichen Anteile halten.

Anleger aus den USA und Asien halten 38 Prozent der Anteile am Konzern. Ein weiteres Drittel der Anteile halten sonstige Anleger inkl. der Privatanleger.

Wichtige Bewertungskennzahlen fĂŒr die Mercedes Benz Aktie 2019 - 2023*

Der Umsatz konnte in den letzten Jahren gesteigert werden und belief sich 2023 auf ĂŒber 150 Mrd. EUR, dies sind aber immer noch gut 20 Mrd. EUR als 2019.

Beim Ergebnis vor Steuern zeigt sich ein etwas anderes Bild als beim Umsatz. Der Konzern konnte diese Kennzahl sukzessive und vor allem nachhaltig steigern. 2023 ist der Gewinn gegenĂŒber dem Vorjahr leicht gefallen, liegt aber immer noch um gut Faktor 5,3 ĂŒber dem Wert von 2019.

Das wesentlichen Kennzahlen 2019 bis 2023 lauten:

WĂŒrdigung der Kennzahlen 2019 – 2023

Der Konzern konnte im Betrachtungszeitraum die Gesamtverbindlichkeiten deutlich reduzieren. Insgesamt konnten 70 Mrd. EUR an Schulden abbauen, gleichzeitig konnte das Eigenkapital um 30 Mrd. EUR erhöht werden. Die Eigenkapitalquote lag 2023 bei 35,3 Prozent, was dem Konzern deutlich mehr FlexibilitĂ€t verschafft. Das KGV war mit 4,65 attraktiv. In den letzten fĂŒnf Jahren hat die Mercedes Benz Group die Zahl der Mitarbeitenden deutlich reduziert.

EinschÀtzung Perspektive 2024 - 2028

Die Dividende ist bis 2028 als eher stabil zu interpretieren. Beim Umsatz wird ein Wachstum erwartet, dieses wird aber nur moderat ausfallen. Bis 2028 sollen die Erlöse um gut 10 Mrd. EUR steigen. Der Gewinn vor Steuern soll im Betrachtungszeitraum um 2,2 Mrd. EUR steigen.

Bedingt durch eine Verbesserung der Effizienz und Kosteneinsparungen, soll der Gewinn je Aktie deutlicher steigen und ab 2027 ĂŒber 10 EUR je Aktie liegen. Das KGV wird 2028 mit 3,99 prognostiziert. Damit wĂ€re die Aktie gĂŒnstig.

GemĂ€ĂŸ unserer EinschĂ€tzung ist die Aktie der Mercedes Benz Group, auf Basis der Fundamentaldaten, ein solides Investment. Es gilt aber zu berĂŒcksichtigen, dass sich die Rahmenbedingungen und die Wettbewerbssituation fĂŒr alle Automobilhersteller in den kommenden Jahren verschĂ€rfen werden. Der Umstieg auf die ElektromobilitĂ€t erfordert auch in den kommenden Jahren ein hohes, kontinuierliches Investment. Die Aktie ist, unserer Meinung nach, fĂŒr langfristig orientierte Anleger eine konservative Depotbeimischung.

