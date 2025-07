Mercedes Benz Group Aktie: Konzern unter Ergebnisdruck 🔴 Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 03.07.2025

AKTIE IM FOKUS: Mercedes Benz Group

Mercedes Benz Group WKN: 710000 | ISIN:  DE0007100000 | Ticker: MBG

‚Äč‚Äč‚Äč‚ÄčAktuelle Analyse und Einsch√§tzung sowohl f√ľr kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einsch√§tzungen und Prognosen f√ľr l√§ngerfristige Investoren

Short Cut: 

Der Konzern steht unter erheblichen Ergebnisdruck. Die anspruchsvollen Rahmenbedingungen als auch die Exportbeschränkungen auf seltene Erden aus China könnten der Mercedes Benz Group deutlich zusetzen. Bereits im 1. Quartal 2025 hat der Umsatz als auch das Konzernergebnis deutlich nachgegeben.

Fundamentaldaten:

aktueller Preis 50,66 EUR Marktkapitalisierung 49,19 Mrd. EUR Umsatz 2024 145,59 Mrd. EUR Eigenkapitalquote (2024) 35,71 % KGV 2025* 7,68 4 Wochen Performance - 2,17 % Bewertung leicht unterbewertet Div. Rendite 2025*  5,94 % Branche Automobilherstellung

* Prognose

Parkettgefl√ľster:

Der Konzern hat bereits vor einiger Zeit angek√ľndigt, die konzerneigenen Autoh√§user zu verkaufen. In den letzten Tagen wurde bekannt, dass dieser Verkauf jetzt begonnen hat. Die Sterne Gruppe hat den Zuschlag f√ľr das Autohaus in Neu-Ulm mit 200 Besch√§ftigten bekommen. Das Unternehmen betreibt bereits heute an 15 Standorten Autoh√§user. Mercedes-Benz befindet sich¬†mit dem Erwerber in Gespr√§chen f√ľr weitere Standorte. Insgesamt geht es um 80 Standorte mit 8.000 Mitarbeitenden. Zuvor hat der Verkauf zu Spannungen mit den Gewerkschaften gef√ľhrt.

Was die Gesch√§ftszahlen f√ľr das laufende Jahr angeht, so w√ľrden die Prognosen, ohne Ber√ľcksichtigung der vollst√§ndigen Zollauswirkungen, f√ľr den Konzern unver√§ndert bleiben. Unter der Annahme, dass die bereits verk√ľndeten und angek√ľndigten US-Z√∂lle in Kraft treten, sind f√ľr das laufende Gesch√§ftsjahr wesentliche √Ąnderungen zu erwarten. Dar√ľber hinaus ist der Konzern weiteren Risiken ausgesetzt, die potentiell gr√∂√üere Auswirkungen haben k√∂nnten. Beispielsweise die Exportbeschr√§nkung auf seltene Erden aus China k√∂nnte dazu f√ľhren, dass die Produktion stockt. Einzelne Unternehmen berichten von einem dramatischen Engpass, zumal die Vorr√§te, die angelegt worden sind, mittlerweile aufgebraucht sind.¬†

Im 1. Quartal 2025 hat der Konzern ein Umsatzminus im Vergleich zum Vorjahresquartal von 7 Prozent auf 33.224 Mio. EUR zu verbuchen. Das EBIT sank von 3.863 Mio. EUR (1. Quartal 2024) auf 2,289 Mio. EUR. Ein Minus von 41 Prozent. Das Konzernergebnis gab sogar um 43 Prozent auf 1.731 Mio. EUR nach.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Die Aktie hat im April 2024 das Jahreshoch bei 77,33 EUR formatiert. Das Papier hat sich einige Handelstage im Dunstkreis dieser Marke halten k√∂nnen, setzte nachfolgend bis Anfang August zur√ľck. Die kleinere Entlastungsbewegung, die bis Ende August angehalten hat, wurden nachfolgend abverkauft. Mitte September konnte sich die Aktie wieder in Richtung der 60 EUR-Marke schieben, schaffte es aber nicht, diese Marke zu erreichen. Auch der folgende Versuch, der gestartet wurde, hatte keine Substanz. Es ging √ľbergeordnet zun√§chst seitw√§rts weiter. Anfang November setzte das Papier weiter zur√ľck. Nachdem das Jahrestief (50,78 EUR) formatiert war konsolidierte das Wertpapier zun√§chst l√§nger. Erst Mitte Dezember hat sich wieder etwas Kaufinteresse eingestellt. Es ging im Zuge dessen √ľber die 55 EUR-Marke, das Papier konnte sich bis Mitte M√§rz 2025 sukzessive, aber moderat weiter aufw√§rtsschieben. Das Jahreshoch wurde bei 63,13 EUR festgestellt. Die Notierungen gaben nachfolgend zun√§chst leicht, im weiteren Handelsverlauf dynamisch nach. Zwar konnte sich die Aktie vom Jahrestief (45,98 EUR) wieder erholen und zur√ľck √ľber die 50 EUR-Marke laufen, seit Ende April dominiert aber Schw√§che das Kursgeschehen. Das Wertpapier hat im Zuge dessen wieder in den Bereich der 50 EUR zur√ľckgesetzt.

Das Tageschart ist b√§risch zu interpretieren. Es ist erkennbar, dass das Papier sich bis M√§rz zwar immer √ľber der SMA20 (aktuell bei 50,09 EUR) bzw. SMA50 (aktuell bei 51,72 EUR) halten konnte und auch √ľber die SMA200 (aktuell bei 54,89 EUR) gelaufen ist, nachfolgend aber alle Durchschnittslinien wieder aufgegeben hat. Die folgende Entlastungsbewegung ging zwar wieder √ľber die SMA20, Ende der Aufw√§rtsbewegung war aber die SMA50, die mehrmals angelaufen wurde. Das Papier hat es aber nicht vermocht, sich dar√ľber auch zu etablieren. In den letzten Handelstagen liefen erneute Versuche √ľber die SMA20 zu laufen.

Die Aktie muss sich auf Tagesschlussbasis nicht nur √ľber die SMA20, sondern auch √ľber die SMA50 schieben und vor allem nachfolgend auch √ľber dieser Durchschnittslinie etablieren. Erst wenn das verbindlich abgebildet ist, besteht die Perspektive weiter aufw√§rts an die SMA200 zu laufen. Kann sich das Wertpapier √ľber die SMA200 schieben, so gilt es, direkt weiter aufw√§rts zu laufen. Je dynamischer diese Bewegung abgebildet werden kann, desto h√∂her die Wahrscheinlichkeit, dass die Bewegung eine verbindliche Substanz hat. In den letzten 12 Monaten waren diese Bewegung nicht erfolgreich gewesen. Sollte es an die SMA200 gehen, so sollten die Kursmuster auf Tagesbasis engmaschig beobachtet werden.¬†

Verk√ľmmert die aktuelle Bewegung aber und setzt die Aktie wieder unter die SMA20 zur√ľck, so k√∂nnte sich die Abw√§rtsbewegung √ľbergeordnet weiter fortsetzen. Denkbare Anlaufziele auf der Unterseite k√∂nnten das Jahrestief und dann der Bereich bei 37 EUR sein.

Einschätzung Tageschart, Prognose:  bärisch

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Die Aktie muss sich per Tagesschluss √ľber der SMA200¬†etablieren, um wieder Perspektive auf der Oberseite zu haben. Solange dies nicht abgebildet werden kann, √ľberwiegen die Risiken weiterer Abgaben.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / abwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  40 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 60 %

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist Seitw√§rts- / Abw√§rtsbewegung der letzten Handelswochen noch besser nachzuvollziehen. Es ging seit Anfang Mai im Dunstkreis der SMA20 (aktuell bei 49,36 EUR) / SMA50 (aktuell bei 49,76 EUR) entlang. Das Wertpapier hat es nicht geschafft, sich nach Norden zu l√∂sen, auf der anderen Seite haben beide Linien ihre Anziehungskraft bei R√ľcksetzern gehabt. Die Aktie hat sich in den letzten Handelstagen wieder an und √ľber diese beiden Linien schieben k√∂nnen.

Um wieder Perspektiven auf der Oberseite zu haben, muss sich die Aktie zun√§chst verbindlich √ľber die SMA200 (aktuell bei 51,49 EUR) schieben. Dies bedeutet, dass es mit einem √úberqueren dieser Linie nicht getan ist. Vielmehr kommt es darauf an, dass sich das Papier z√ľgig nach Norden l√∂sen kann und zun√§chst das GAP schlie√üt. Gelingt dies und kann sich die Aktie √ľber dieser Marke festsetzen, so k√∂nnte es aufw√§rts in Richtung des Jahreshoch bzw. der 65 EUR gehen.

Gelingt es dem Anteilsschein aber nicht, sich von der SMA50 zu l√∂sen und √ľber die SMA200 zu laufen, so k√∂nnte es im Rahmen von R√ľcksetzern wieder unter die SMA20 gehen. Stellt sich dieses Szenario ein, so erh√∂ht sich die Wahrscheinlichkeit, dass die Abw√§rtsbewegung wieder aufgenommen werden k√∂nnte. Denkbare Anlaufziele auf der Unterseite wurden in der Tagesbetrachtung gew√ľrdigt.

Einschätzung 4h Chart, Prognose: neutral

Übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Perspektiven auf der Oberseite ergeben sich f√ľr die Aktie erst dann, wenn sich diese √ľber dem noch offenen GAP festgesetzt hat. Solange das Papier unter der SMA200 notiert, solange √ľberwiegen die Kursrisiken.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / abwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  40 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 60 %

Widerstände

51,49

51,72

51,93 (GAP)

53,99

54,89

55,04 (GAP)

57,87 (GAP)

63,13

Unterst√ľtzungen

50,18

50,09

49,76

49,71

49,36

49,32

45,97

36,12

31,37

Quelle: xStation5 von XTB

 

