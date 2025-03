Am Dienstag wurde im Bundestag unter höchst fragwürdigen Umständen über ein milliardenschweres Finanzpaket abgestimmt, es ging um ein Sondervermögen in Höhe von 500 Milliarden und eine Reform der Schuldenbremse. Bereits vor der Abstimmung wackelte die Zweidrittelmehrheit. Merz’sches Schuldenpaket geht durch 🔴 DAX möglicherweise vor einem „Buy the rumors, sell the news“ Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Index Trading 🔴 DAX Handelsideen 🔴 DAX Prognose & Ausblick ► DAX ISIN: DE0008469008 | WKN: 846900 | Ticker: DE40.cash Gegen 16 Uhr deutscher Zeit war es dann soweit, Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) verkündete das Abstimmungsergebnis mit 513 Ja-Stimmen, für eine Zweidrittel-Mehrheit waren 489 Stimmen nötig, die Änderung des Grundgesetzes wurde demnach angenommen. Spannenderweise war die Initial-Reaktion im DAX tiefer, der deutsche Leitindex verlor binnen weniger Minuten rund 100 Punkte oder etwa 0,5%, ein Indiz dafür, dass der jüngste Lauf auf der Oberseite und die frisch markierten Allzeithochs am Dienstagmorgen in den vergangenen Tagen größtenteils eingepreist wurden. Ausgehend hiervon ist nicht auszuschließen, dass der deutsche Leitindex nun zunächst einmal in einen Konsolidierungsmodus übergeht, eventuell in den kommenden Tagen sogar eine Korrekturbewegung auf den Weg bringt, die uns zum Ende des ersten Quartals unetr die 22.000 Punkte Marke befördert. Bei den Rüstungsbauern war die Reaktion sehr viel positiver, Rheinmetall nahm seine morgendlich markierten Allzeithochs um rund 1.440 Euro noch einmal ins Visier und es scheint nicht ausgeschlossen, dass die Aussicht auf massive Ausweitungen der Rüstungsausgaben unter einer Regierung Merz die Aktie in den kommenden Tagen auf neue Höchststände um zunächst 1.500 Euro befördert. DAX40 Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln:   Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET  bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.