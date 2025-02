Bereits vergangenen Mittwoch legte Meta Platforms (Ticker: META) nachbörslich Zahlen vor und nahm in den Wochenschluss nach der Markierung neuer Allzeithochs die $700 Marke ins Visier. Meta schwört im Bereich KI weiter auf ein Open Source Modell 🔴 $675 kurzfristiges Schlüssellevel in der Aktie Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Meta Handelsideen 🔴 Meta Prognose & Ausblick ► Meta Platforms WKN: A1JWVX | ISIN: US30303M1027 | Ticker: META Die von Meta ausgewiesenen Quartalszahlen waren sehr stark, Meta wies einen Gewinn pro Aktie von $8,02 gegenüber erwarteten $6,77 bei einem Umsatz von 48,39 Mrd. USD gegenüber erwarteter 47,04 Mrd. US-Dollar aus. Der Umsatz stieg im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 21 %, während der Nettogewinn um 49 % anstieg. Mark Zuckerberg, CEO von Meta, sagte, er erwarte, dass 2025 die Beziehungen des Unternehmens zu Regierungen neu definiert werden, konkret: „Wir haben jetzt eine US-Regierung, die stolz auf unsere führenden Unternehmen ist, die den Gewinn amerikanischer Technologie priorisiert und unsere Werte und Interessen im Ausland verteidigen wird“ und weiter: “Ich bin optimistisch, was den Fortschritt und die Innovation angeht, die dadurch möglich werden.“ Mit Blick auf das laufende Quartal gab Meta bekannt, dass der Umsatz im ersten Quartal zwischen 39,5 und 41,8 Milliarden US-Dollar liegen dürfte – unter der Erwartung der Analysten der Wall Street, die mit 41,73 Milliarden US-Dollar gerechnet hatten. Spannend sind die Entwicklungen Metas im Hinblick auf das Thema „Künstliche Intelligenz“: so hat der Meta-AI-Chatbot des Unternehmens die Marke von 700 Millionen aktiven Nutzern pro Monat überschritten - mehr als die 600 Millionen im Dezember. CEO Mark Zuckerberg sagte, er rechne damit, dass Meta AI in diesem Jahr eine Milliarde Nutzer erreichen werde. In Bezug auf DeepSeek sieht sich Zuckerberg mit dem Open-Source-Ansatz im Bereich KI bestätigt, wo Meta ja seine Familie der Llama-Marken-LLM-Modelle als Open-Source-Alternative zu Technologien von OpenAI und Google vorantreibt. Zuckerberg bekräftigte im Analyst Call, dass es seiner Einschätzung nach weltweit einen Open-Source-Standard geben wird. Meta bzw. Zuckerberg bekräftigten zudem noch einmal die Ankündigung von Kapitalausgaben zwischen 60 und 65 Milliarden US-Dollar in 2025 im Bereich KI. Für das Jahr 2025 gab Meta keine Umsatzprognose für 2025 ab, aber laut CFO Li werden Investitionen in das Kerngeschäft des Unternehmens „Meta die Möglichkeit geben, auch im Jahr 2025 ein starkes Umsatzwachstum zu erzielen“. Skeptisch dürfte auch weiterhin (zumindest meinerseits) die Reality Labs-Abteilung des Unternehmens, die Virtual-Reality- und Augmented-Reality-Technologien entwickelt, beäugt werden: diese verzeichnete im vierten Quartal einen Betriebsverlust von 5 Milliarden US-Dollar, während sie einen Umsatz von 1,1 Milliarden US-Dollar erwirtschaftete. In Bezug auf die Aktie bin ich einerseits zwar bullish, erachte den Modus auf der Oberseite aber kurzfristig etwas überdehnt. Die Hauptfrage, die sich meinerseits hauptsächlich stellt lautet, ob es in den kommenden Tagen gelingt, die 675 USD Marke zu halten. Falls nicht, wäre ein Re-Test der Region um 630/635 USD wahrscheinlich, falls doch und die Aktie bricht nachhaltig über 700 USD lägen nächste Kursziele zunächst in Gefilden um 730/40/50 USD. Meta Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.