Michelin Prognose 2025: Aktie fällt – Aktuelle Entwicklungen an der Börse

Das Unternehmen erwartet einen Betriebsgewinn zwischen 2,6 und 3 Milliarden Euro, was unter den bisherigen Prognosen liegt.

Das Wichtigste in Kürze Das Unternehmen erwartet einen Betriebsgewinn zwischen 2,6 und 3 Milliarden Euro, was unter den bisherigen Prognosen liegt.

Der französische Reifenhersteller Michelin, einer der weltweit führenden Produzenten, hat seine Finanzprognose für 2025 deutlich nach unten korrigiert. Diese Anpassung sorgte an der Börse aktuell für starke Reaktionen – die Michelin-Aktie verlor über 8 % im französischen Handel. ►Michelin | ISIN: FR001400AJ45 | WKN: A3DL84 | Ticker: MCHA Gründe für die gesenkte Michelin Prognose Die Entscheidung folgt auf anhaltende Marktschwierigkeiten, insbesondere in Nordamerika. Michelin rechnet nun mit einem Segment-Betriebsergebnis zwischen 2,6 und 3 Milliarden Euro, während die bisherigen Erwartungen bei über 3,4 Milliarden Euro lagen. Auch der freie Cashflow vor Fusionen und Übernahmen wurde reduziert und liegt nun nur noch zwischen 1,5 und 1,8 Milliarden Euro. Damit fällt die neue Michelin Prognose deutlich pessimistischer aus als zuvor erwartet. Herausforderungen in Nordamerika belasten den Konzern Einer der Hauptgründe für die schwächere Michelin Prognose 2025 ist ein Umsatzrückgang von fast 10 % in Nordamerika im dritten Quartal. Dieser Rückgang verdeutlicht die anhaltenden Belastungen in der Automobilbranche, die unter globaler wirtschaftlicher Unsicherheit leidet. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Reaktion der Börse aktuell An der Börse aktuell fiel die Reaktion eindeutig aus: Anleger reagierten mit Verkäufen, was zu einem massiven Kursrückgang der Michelin-Aktie führte. Analysten sehen darin ein Warnsignal für den gesamten europäischen Automobilsektor, der bereits mit sinkender Nachfrage und gestiegenen Produktionskosten zu kämpfen hat. 📊 Fazit:

